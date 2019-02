Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190201_Eljen_a_megbonthatatlan_magyaramerikai_baratsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68a70008-b198-4bb2-b5a1-118769e03e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88759c7c-cfd8-4759-89e7-43718ef03a37","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Eljen_a_megbonthatatlan_magyaramerikai_baratsag","timestamp":"2019. február. 01. 15:52","title":"Éljen a megbonthatatlan magyar-amerikai barátság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szaharai por érheti el az országot.","shortLead":"Szaharai por érheti el az országot.","id":"20190203_szaharai_por_automosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13f239e2-dc1d-410f-82bb-5bf3cc612e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60763450-ebc0-42e0-bbe0-38284aad6493","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_szaharai_por_automosas","timestamp":"2019. február. 03. 10:26","title":"Simán nézhet ki ma így az autója, nem érdemes mosóba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09106de7-458d-4447-a781-1a3884af3376","c_author":"Schein Gábor","category":"velemeny","description":"Viszontválasz Gerő Andrásnak Füst Milán ügyében.","shortLead":"Viszontválasz Gerő Andrásnak Füst Milán ügyében.","id":"20190202_szellemi_zullottsegrol_gero_fust_milan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09106de7-458d-4447-a781-1a3884af3376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2f06b3-324c-4f92-a6d9-ae8293714d7f","keywords":null,"link":"/velemeny/20190202_szellemi_zullottsegrol_gero_fust_milan","timestamp":"2019. február. 02. 09:45","title":"A szellemi züllöttségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","shortLead":"Minden környezetvédelmi kampány ellenére is évről évre egyre nagyobb és erősebb autókat vásárolnak a németek.","id":"20190203_autopiac_nemetorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a4d176-c661-4158-b6c4-3e2951b88d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d67361-4ef3-48cd-8dfe-f17e05614d3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_autopiac_nemetorszag","timestamp":"2019. február. 03. 12:44","title":"Nehezen zöldülünk így: már 170 lóerős egy átlagos új dízel a németeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ceba02-5417-4dfb-9cdb-046fd3d8fb55","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kiskundorozsma és Szeged között lezárták a vágányt, pótlóbuszok közlekednek.","shortLead":"Kiskundorozsma és Szeged között lezárták a vágányt, pótlóbuszok közlekednek.","id":"20190201_Gazolt_az_intercity_Szegednel_potlobuszozas_es_kesesek_varhatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ceba02-5417-4dfb-9cdb-046fd3d8fb55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569f1521-748b-43b6-8e9f-c0be094257e4","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190201_Gazolt_az_intercity_Szegednel_potlobuszozas_es_kesesek_varhatok","timestamp":"2019. február. 01. 17:30","title":"Gázolt az intercity Szegednél, pótlóbuszozás és késések várhatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A magyar gyógyszeripari cég nem tudta meggyőzni a hatóságot az Efgratin nevű gyógyszer kapcsán felmerülő kérdésekben.","shortLead":"A magyar gyógyszeripari cég nem tudta meggyőzni a hatóságot az Efgratin nevű gyógyszer kapcsán felmerülő kérdésekben.","id":"20190201_A_Richter_visszavonta_az_altala_kifejlesztett_gyogyszer_torzskonyvezesi_kerelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61613e4b-6626-4b75-85dd-c8020c7482e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_A_Richter_visszavonta_az_altala_kifejlesztett_gyogyszer_torzskonyvezesi_kerelmet","timestamp":"2019. február. 01. 18:08","title":"A Richter visszavonta az általa kifejlesztett gyógyszer törzskönyvezési kérelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fdc5ec8-ed59-44f5-9bde-0b8ddebaa5cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentősen csökkent a fapados légitársaság profitja a harmadik negyedévben, Váradi József vezérigazgatója az okokról beszélt.","shortLead":"Jelentősen csökkent a fapados légitársaság profitja a harmadik negyedévben, Váradi József vezérigazgatója az okokról...","id":"20190201_Megszenvedi_a_Brexitet_a_WizzAir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fdc5ec8-ed59-44f5-9bde-0b8ddebaa5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeb5a2b-8c23-41d6-94be-0b40394e80f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190201_Megszenvedi_a_Brexitet_a_WizzAir","timestamp":"2019. február. 01. 15:25","title":"Megszenvedi a Brexitet a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elképzelhető, hogy a FIFA-nak kell majd döntést hoznia az ügyben. ","shortLead":"Elképzelhető, hogy a FIFA-nak kell majd döntést hoznia az ügyben. ","id":"20190201_Nem_vethetik_be_Kleinheislert_mert_nincsenek_rendben_a_papirjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=990c92f5-d4e9-4552-a47d-7e391d4f87aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112c64f5-0fee-425a-9455-5d71872c2cfb","keywords":null,"link":"/sport/20190201_Nem_vethetik_be_Kleinheislert_mert_nincsenek_rendben_a_papirjai","timestamp":"2019. február. 01. 16:43","title":"Nem vethetik be Kleinheislert, mert nincsenek rendben a papírjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]