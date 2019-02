Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e0889bf-9c88-4bd7-b43f-de319e364b07","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Három-három névre szűkült a lista, akik közül kikerül 2018 legjobb női, illetve férfi sportolója.","shortLead":"Három-három névre szűkült a lista, akik közül kikerül 2018 legjobb női, illetve férfi sportolója.","id":"20190204_Kihirdettek_kik_lehetnek_az_ev_sportoloi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e0889bf-9c88-4bd7-b43f-de319e364b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cc51bf-cadb-40ce-95aa-8d190a9cc4b7","keywords":null,"link":"/sport/20190204_Kihirdettek_kik_lehetnek_az_ev_sportoloi","timestamp":"2019. február. 04. 12:21","title":"Kihirdették, kik lehetnek az év sportolói – ön kire szavazna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Népszavazást tervez Emmanuel Macron francia államfő a kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen több mint két hónapja tiltakozó sárgamellényesek követeléseiről - értesült a Le Journal du Dimanche (JDD) című vasárnap megjelenő hetilap. A referendumot a májusi európai parlamenti választásokkal együtt tartanák.","shortLead":"Népszavazást tervez Emmanuel Macron francia államfő a kormány adó- és gazdaságpolitikája ellen több mint két hónapja...","id":"20190203_Nepszavazassal_fogna_ki_a_szelet_Macron_a_sargamellenyesek_vitorlajabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299714d0-524f-45b6-8244-a6f82fc42d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Nepszavazassal_fogna_ki_a_szelet_Macron_a_sargamellenyesek_vitorlajabol","timestamp":"2019. február. 03. 15:24","title":"Népszavazással fogná ki a szelet Macron a sárgamellényesek vitorlájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft közzétette aktuális negyedéves pénzügyi adatait. Van okuk a koccintásra.","shortLead":"A Microsoft közzétette aktuális negyedéves pénzügyi adatait. Van okuk a koccintásra.","id":"20190204_microsoft_2018_q4_negyedeves_penzugyi_eredmenyek_felhoszolgaltatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=112f1327-fbe1-4433-93f1-87b446d6605d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a0de12-f9d4-4c3a-b7d8-04291ade056a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_microsoft_2018_q4_negyedeves_penzugyi_eredmenyek_felhoszolgaltatas","timestamp":"2019. február. 04. 17:03","title":"Valamit jól csinálnak: dől a pénz a Microsofthoz, és nem a Windowsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","shortLead":"A Miniszterelnökség karmelita kolostorbeli székházától az Állami Számvevőszék elé vonulnak.","id":"20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2c62c64-b274-4c8c-b2d5-ea5bbe0e8754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d276aec-03af-4760-9966-08f75b135eb4","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Tuntetest_szerveznek_az_ellenzeki_partok_a_Varba_vasarnap","timestamp":"2019. február. 05. 11:11","title":"Tüntetést szerveznek az ellenzéki pártok a Budai Várba vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az NFL történetének legkevesebb pontot hozó nagydöntőjén hatodik bajnoki címét szerezte a New England Patriots.","shortLead":"Az NFL történetének legkevesebb pontot hozó nagydöntőjén hatodik bajnoki címét szerezte a New England Patriots.","id":"20190204_A_New_England_Patriots_nyerte_a_Super_Bowlt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5231f201-5dcd-4331-b572-bc53a2d6f571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1207f-8c65-495a-a34f-a945cf46e47f","keywords":null,"link":"/sport/20190204_A_New_England_Patriots_nyerte_a_Super_Bowlt","timestamp":"2019. február. 04. 05:05","title":"A New England Patriots nyerte a Super Bowlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32332f97-3d01-4901-bae1-1fa16f7d3f1a","c_author":"Nyusztay Máté - Czeglédi Fanni","category":"gazdasag","description":"Alig fél év alatt milliókat tudtak megtakarítani, befektetni a vezető politikusok. Az ország vezetőinek bevallásából kiderül: átlag 5 ingatlanjuk van, 10 milliós megtakarításuk, szinte kötelező elem a kincstárjegy és a szántó. ","shortLead":"Alig fél év alatt milliókat tudtak megtakarítani, befektetni a vezető politikusok. Az ország vezetőinek bevallásából...","id":"20190205_allami_vezetok_es_kormanytagok_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32332f97-3d01-4901-bae1-1fa16f7d3f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed581b86-ece0-4642-ac4f-ee33bdce64e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_allami_vezetok_es_kormanytagok_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 05. 11:55","title":"Fél év alatt milliókat félretenni? – A kormánytagok bizonyítják, hogy minden lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29321c7c-19e9-47cc-8c01-1d3925d4f386","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Már a hollywoodi stúdiókkal is versenyez a Netflix streamingszolgáltató, de egyelőre csak papíron nyereséges, mert az exkluzív tartalmak viszik a pénzt.","shortLead":"Már a hollywoodi stúdiókkal is versenyez a Netflix streamingszolgáltató, de egyelőre csak papíron nyereséges, mert...","id":"201905__netflix__oscarjelolesek__vaszon_es_kepernyo__mozgokepes_lokomotiv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29321c7c-19e9-47cc-8c01-1d3925d4f386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f96a57fa-12e1-48b6-b884-e4db3076b180","keywords":null,"link":"/gazdasag/201905__netflix__oscarjelolesek__vaszon_es_kepernyo__mozgokepes_lokomotiv","timestamp":"2019. február. 03. 20:00","title":"Tektonikus mozgások a szórakoztatóiparban: mindenki a Netflix nyomában lohol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie. Hogy mekkora nyomás nehezedik rá, azt egy befektetőkkel zajló “beszélgetés” is jól jellemzi.","shortLead":"Stresszes napjai vannak Elon Musknak, hiszen két igen nehéz és fontos projektet is sikerrel kell teljesítenie...","id":"20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22774fc2-e6f0-425e-b4ba-5a66e511a5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cd1f2b-193a-4772-a7cd-6ecee9205efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_mars_utazas_starlink_internet_halozat","timestamp":"2019. február. 05. 10:33","title":"Elon Musk még soha nem volt olyan feszült, mint mostanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]