[{"available":true,"c_guid":"736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány segíthet csökkenteni Magyarország orosz energiafüggőségét, ha arra bátorítja az amerikai Exxon céget, hogy kezdje meg a fekete-tengeri Domino-1 gázmező régóta húzódó kitermelését – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter Rick Perry amerikai energiaügyi miniszterrel folytatott washingtoni tárgyalásán.","shortLead":"Az amerikai kormány segíthet csökkenteni Magyarország orosz energiafüggőségét, ha arra bátorítja az amerikai Exxon...","id":"20190207_Amerikai_segitseget_kert_Szijjarto_az_orosz_gazfuggoseg_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=736c3b5a-ca8c-48af-8bef-50ed6d8427eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7a0124d-7a06-4c6b-bdc8-4f4a0e26e6da","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Amerikai_segitseget_kert_Szijjarto_az_orosz_gazfuggoseg_ellen","timestamp":"2019. február. 07. 17:36","title":"Amerikai segítséget kért Szijjártó az orosz gázfüggőség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar fővárosban.","shortLead":"A kormány döntése értelmében nem adhatnak ki amerikai diplomát Budapesten, ezért ez a képzés sem maradhat a magyar...","id":"20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a58f3e6-1db3-4307-b2f2-9ecdec50acbd","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_A_koltozes_miatt_a_CEU_az_MTAval_kozos_matematikuskepzesenek_is_lottek","timestamp":"2019. február. 08. 05:28","title":"A költözés miatt a CEU az MTA-val közös matematikusképzésének is lőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A TEK gyűjtötte be a körözöttet.","shortLead":"A TEK gyűjtötte be a körözöttet.","id":"20190208_Tobbszorosen_korozott_ferfit_fogtak_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b87997-c535-41a5-8385-41b2c113e797","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Tobbszorosen_korozott_ferfit_fogtak_Budapesten","timestamp":"2019. február. 08. 07:29","title":"Többszörösen körözött férfit fogtak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"518dd5a3-aafa-49e3-838b-8267e176042e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Londonban is élt egy kicsit, mielőtt Romániába költözött volna, az apja mindenesetre már nyolc éve nem találkozott a magát plasztikai sebésznek kiadó olasz férfivel. ","shortLead":"Londonban is élt egy kicsit, mielőtt Romániába költözött volna, az apja mindenesetre már nyolc éve nem találkozott...","id":"20190207_A_YouTuberol_tanulhatta_a_sebeszetet_az_olasz_alorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=518dd5a3-aafa-49e3-838b-8267e176042e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca48307c-18b9-4e1f-a5bb-b83dabc83f51","keywords":null,"link":"/elet/20190207_A_YouTuberol_tanulhatta_a_sebeszetet_az_olasz_alorvos","timestamp":"2019. február. 07. 14:35","title":"Londonban is élt, a YouTube-ról tanulhatta a sebészetet az olasz álsebész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Európai turnéja is csúszik.","shortLead":"Európai turnéja is csúszik.","id":"20190207_Korhazba_kerult_Ozzy_Osbourne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67fbc1f0-5f23-4ec7-9784-6f7188f107bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ca04c4-348b-415a-bc7c-28b7c4bd31d8","keywords":null,"link":"/kultura/20190207_Korhazba_kerult_Ozzy_Osbourne","timestamp":"2019. február. 07. 10:37","title":"Kórházba került Ozzy Osbourne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti képviselők elmennének a falig, egymilliárd forintot adnának az állami kórháznak úgy, hogy a város hitelt se vegyen fel. A költségvetést levették a napirendről, de azért az egymás heccelése nem maradt el.","shortLead":"Lehetetlen helyzet állna elő Hódmezővásárhelyen, ha megszavazták volna a helyi Fidesz javaslatait. A kormánypárti...","id":"20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c808e-6c56-414d-bdab-4f8a8193cbf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Hodmezovasarhelyi_necces_koltsegvetes_Jovo_hetre_halasztottak_a_dontest","timestamp":"2019. február. 08. 13:22","title":"Kapott egy hét haladékot a Fidesztől Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5bb6111-feac-4a5e-ad18-873cc8ad841d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 2025-ös vagy a 2027-es világbajnokságra pályázunk – erősítette meg Gyárfás Tamás.","shortLead":"A 2025-ös vagy a 2027-es világbajnokságra pályázunk – erősítette meg Gyárfás Tamás.","id":"20190206_fina_vizes_vb_magyarorszag_budapest_gyarfas_tamas_wladar_sandor_cornel_marculescu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5bb6111-feac-4a5e-ad18-873cc8ad841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d23105-ea6a-4485-84de-b6883841ed14","keywords":null,"link":"/sport/20190206_fina_vizes_vb_magyarorszag_budapest_gyarfas_tamas_wladar_sandor_cornel_marculescu","timestamp":"2019. február. 06. 21:05","title":"Tényleg újabb vizes vébét rendezne Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Google internetes cég megkezdte az oroszországi internetes keresések szűrését, és elérhetetlenné tesz bizonyos találatokat. Ezzel eleget tesz az amerikai óriással évek óta alkudozó orosz hatóságok követeléseinek.","shortLead":"A Google internetes cég megkezdte az oroszországi internetes keresések szűrését, és elérhetetlenné tesz bizonyos...","id":"20190207_A_Google_szurni_kezdte_az_oroszorszagi_netes_kereseseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4230e782-c1de-43c4-8fe6-19153f17fab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a50b56-5d2b-4e60-ae25-3fb5b99edb8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_A_Google_szurni_kezdte_az_oroszorszagi_netes_kereseseket","timestamp":"2019. február. 07. 14:30","title":"A Google szűrni kezdte az oroszországi netes kereséseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]