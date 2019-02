Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75c7548d-1078-4dae-991f-dc6862c891a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több száz orosz és kínai hírszerző ügynök tevékenykedik Brüsszelben - figyelmeztet egy friss jelentésében az Európai Unió külügyi szolgálatának (EEAS) belbiztonsági részlege. Erről a Die Welt című német napilap számolt be szombaton meg nem nevezett uniós diplomatákra hivatkozva.","shortLead":"Több száz orosz és kínai hírszerző ügynök tevékenykedik Brüsszelben - figyelmeztet egy friss jelentésében az Európai...","id":"20190209_Orosz_es_kinai_kemekkel_van_tele_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75c7548d-1078-4dae-991f-dc6862c891a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6b892c7-74c9-4eb3-97f4-4dc61b5e95b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Orosz_es_kinai_kemekkel_van_tele_Brusszel","timestamp":"2019. február. 09. 08:57","title":"Orosz és kínai kémekkel van tele Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton bejutott a döntőbe az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi tenisztornán.\r

","shortLead":"Fucsovics Márton bejutott a döntőbe az 524 ezer euró (166 millió forint) összdíjazású szófiai keménypályás férfi...","id":"20190209_Szofiai_tenisztorna_Fucsovics_bejutott_a_dontobe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bbcb42-9f6f-4327-8253-60b8dd7be1a2","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Szofiai_tenisztorna_Fucsovics_bejutott_a_dontobe","timestamp":"2019. február. 09. 18:50","title":"Szófiai tenisztorna: Fucsovics döntős, kemény ellenfelet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95373ee1-9f28-4085-b889-beab52c30041","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téma sokszor szó szerint az utcán hever, illetve esetünkben inkább egy oszlopra van rögzítve. A kompozíció pedig egész egyszerűen zseniális.","shortLead":"A téma sokszor szó szerint az utcán hever, illetve esetünkben inkább egy oszlopra van rögzítve. A kompozíció pedig...","id":"20190209_a_nap_fotoja_egy_magyar_megallni_tilos_tabla_ami_tarol_a_nemzetkozi_fotopalyazaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95373ee1-9f28-4085-b889-beab52c30041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7960cd39-2cb3-4ad7-8290-f5578998375a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190209_a_nap_fotoja_egy_magyar_megallni_tilos_tabla_ami_tarol_a_nemzetkozi_fotopalyazaton","timestamp":"2019. február. 09. 06:41","title":"A nap fotója: egy magyar megállni tilos tábla, ami nemzetközi fotópályázaton tarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki költségekre, derül ki az MNB által készített tanulmányból.","shortLead":"A nagyobb átlagjövedelmű európai országokkal összehasonlítva is rendkívül sokat fizet egy átlagos magyar banki...","id":"20190208_Hiaba_toroltek_el_az_atutalasi_dijat_meg_mindig_kiemelkedoen_magasak_a_magyar_banki_terhek_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba279598-3148-497c-8fbb-e058d359d55e","keywords":null,"link":"/kkv/20190208_Hiaba_toroltek_el_az_atutalasi_dijat_meg_mindig_kiemelkedoen_magasak_a_magyar_banki_terhek_Europaban","timestamp":"2019. február. 08. 19:07","title":"Az átutalási díj eltörlése után is kiemelkedően magasak a magyar banki terhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8519ef33-57fd-4387-a72f-127fe023481a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megkavarta a lapokat a júliusi olimpiai kvalifikációs világbajnokság vízilabdatornája előtt a FINA.\r

","shortLead":"Megkavarta a lapokat a júliusi olimpiai kvalifikációs világbajnokság vízilabdatornája előtt a FINA.\r

","id":"20190209_Olimpiai_kvalifikacio_atvarialta_a_magyarokat_a_FINA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8519ef33-57fd-4387-a72f-127fe023481a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b77b88-4b1a-48e8-ac68-2c4a0b7b51d5","keywords":null,"link":"/sport/20190209_Olimpiai_kvalifikacio_atvarialta_a_magyarokat_a_FINA","timestamp":"2019. február. 09. 18:10","title":"Olimpiai kvalifikáció: átvariálta a magyarokat a FINA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42879a9-81af-480e-960b-3ed36ee7fe0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neonácik a Városmajorban vonultak, közben antifasiszták is tüntettek ellenük, de a rendőrök távol tartották a két csoportot.","shortLead":"A neonácik a Városmajorban vonultak, közben antifasiszták is tüntettek ellenük, de a rendőrök távol tartották a két...","id":"20190209_Fuck_nazis__antifasisztak_tuntetnek_a_Becsulet_napi_megemlekezes_miatt_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42879a9-81af-480e-960b-3ed36ee7fe0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6e076a-6780-4c72-8a27-510471160aff","keywords":null,"link":"/itthon/20190209_Fuck_nazis__antifasisztak_tuntetnek_a_Becsulet_napi_megemlekezes_miatt_Budapesten","timestamp":"2019. február. 09. 15:55","title":"\"Fuck nazis!\" - antifasiszták tüntetnek a Becsület napi megemlékezés miatt Budapesten - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb két személy halálát okozta az influenza, ezzel 97-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma – jelentette pénteken a romániai Országos Közegészségügyi Intézet (INSP). A kronika.ro beszámolója szerint elmúlt héten országszerte több mint háromezer influenzás esetet igazoltak.","shortLead":"Újabb két személy halálát okozta az influenza, ezzel 97-re nőtt a betegség halálos áldozatainak száma – jelentette...","id":"20190209_Szazhoz_kozeledik_az_influenza_romaniai_halalos_aldozatainak_a_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c536-36cf-4970-ae3d-465d14049d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2d062e-32c6-49f8-a908-3dd1eb0fc01c","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Szazhoz_kozeledik_az_influenza_romaniai_halalos_aldozatainak_a_szama","timestamp":"2019. február. 09. 10:10","title":"Százhoz közeledik az influenza romániai halálos áldozatainak a száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető szerint pitiáner, kicsinyes dolog volt megvádolni és besározni őt.","shortLead":"A műsorvezető szerint pitiáner, kicsinyes dolog volt megvádolni és besározni őt.","id":"20190208_Havas_Henrik_Sokan_azt_gondoltak_hogy_engem_kinyirtak_de_ez_nem_igaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2379dda3-7e0f-41c3-96a9-8393ae27ee82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb7032c-2ca2-4c97-981e-a5e20b4abe6e","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Havas_Henrik_Sokan_azt_gondoltak_hogy_engem_kinyirtak_de_ez_nem_igaz","timestamp":"2019. február. 08. 10:14","title":"Havas Henrik: „Sokan azt gondolták, hogy engem kinyírtak, de ez nem igaz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]