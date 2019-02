Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d8f322d-c7af-4a6b-8f88-b745dc784397","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A restaurált film márciusban kerül a mozikba.","shortLead":"A restaurált film márciusban kerül a mozikba.","id":"20190208_Elkeszult_a_felujitott_Vizipok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d8f322d-c7af-4a6b-8f88-b745dc784397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd65875f-6a1d-4dd2-8f1d-ba37a8a06dd2","keywords":null,"link":"/elet/20190208_Elkeszult_a_felujitott_Vizipok","timestamp":"2019. február. 08. 09:07","title":"Elkészült a felújított Vízipók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszország északi részén lévő Novaja Zemlja szigetvilágban, mert a tömegesen érkező jegesmedvék a települések lakóit fenyegetik.","shortLead":"Rendkívüli állapotot vezettek be az Oroszország északi részén lévő Novaja Zemlja szigetvilágban, mert a tömegesen...","id":"20190209_Jegesmedveriado_EszakOroszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f36298-8c0a-42cc-bdb3-f174f8c5e70e","keywords":null,"link":"/vilag/20190209_Jegesmedveriado_EszakOroszorszagban","timestamp":"2019. február. 09. 15:35","title":"Jegesmedveriadó Észak-Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1faf11f0-5351-449f-b51c-b7f6266da16f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mégsem úgy lehetett, hogy az antarktiszi fókák megették a pendrive-ot.","shortLead":"Mégsem úgy lehetett, hogy az antarktiszi fókák megették a pendrive-ot.","id":"20190208_Feny_derult_a_fagyott_fokaurulekben_talalt_pendrive_rejtelyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1faf11f0-5351-449f-b51c-b7f6266da16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c8d31b-0694-4a86-a830-31bf97a7c3a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190208_Feny_derult_a_fagyott_fokaurulekben_talalt_pendrive_rejtelyere","timestamp":"2019. február. 08. 17:52","title":"Fény derült a fagyott fókaürülékben talált pendrive rejtélyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Törvény szerint az utalványban kell biztosítani a juttatást, nem világos, mi váltja ki.","shortLead":"Törvény szerint az utalványban kell biztosítani a juttatást, nem világos, mi váltja ki.","id":"20190208_Megszunt_az_Erzsebetutalvany_megy_vele_a_gyermekvedelmi_tamogatas_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33bd0236-1d2e-4ca9-b92e-3a92fe4be315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b48854-4168-4d02-a26c-e161402bd963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Megszunt_az_Erzsebetutalvany_megy_vele_a_gyermekvedelmi_tamogatas_is","timestamp":"2019. február. 08. 11:28","title":"Megszűnt az Erzsébet-utalvány, megy vele a gyermekvédelmi támogatás is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Többek között az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György, valamint Balog Zoltán miniszterelnöki biztos is részt vett a Fehér Házban megrendezett National Prayer Breakfast eseményen. ","shortLead":"Többek között az egyik leggazdagabb magyar, Gattyán György, valamint Balog Zoltán miniszterelnöki biztos is részt vett...","id":"20190208_Egy_magyarnak_megint_osszejott_amire_Orban_jo_ideje_vagyik_meghivtak_a_Feher_Hazba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ea22d6-18f1-4caa-92e7-350554b3d9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43088531-f0db-4219-9fd8-ff548dc49a84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190208_Egy_magyarnak_megint_osszejott_amire_Orban_jo_ideje_vagyik_meghivtak_a_Feher_Hazba","timestamp":"2019. február. 08. 09:22","title":"Ismét magyarok jártak a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányportál szerint lehet, hogy ejtik az egész tervet.","shortLead":"A kormányportál szerint lehet, hogy ejtik az egész tervet.","id":"20190208_PS_Leallitottak_a_Hunyadifilmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9ecef72-23fc-482b-b138-a50425f2ac8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c8a4232-13a9-48fa-9e85-424a3aba3a7a","keywords":null,"link":"/kultura/20190208_PS_Leallitottak_a_Hunyadifilmet","timestamp":"2019. február. 08. 08:31","title":"PS: Leállították a Hunyadi-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018b7f2-0cbb-4133-98f0-64cc8b7f3e62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó leleplezte a kompakt sportautó narancssárga színben pompázó limitált szériás születésnapi kiadását.","shortLead":"A japán gyártó leleplezte a kompakt sportautó narancssárga színben pompázó limitált szériás születésnapi kiadását.","id":"20190208_30_eves_az_ikonikus_mazda_mx5_es_igy_unneplik_a_szuletesnapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4018b7f2-0cbb-4133-98f0-64cc8b7f3e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4e470e-6303-4966-b8b1-be30a6be7791","keywords":null,"link":"/cegauto/20190208_30_eves_az_ikonikus_mazda_mx5_es_igy_unneplik_a_szuletesnapjat","timestamp":"2019. február. 08. 08:21","title":"30 éves az ikonikus Mazda MX-5, és ilyen stílusosan ünneplik a születésnapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8e8e66-277a-4e75-9b58-9cc6068e53f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly megengedték a szélsőséges csoportoknak, hogy a Kapisztrán téren emlékezzenek a német és a magyar csapatok 1945-ös kitörési kísérletére. A rendőrség nem árulta el a Népszava kérdésére, hogy kapcsolatban áll-e az esemény ezúttali tiltása azzal, hogy Orbán Viktor hivatala időközben a Várba költözött.","shortLead":"Tavaly megengedték a szélsőséges csoportoknak, hogy a Kapisztrán téren emlékezzenek a német és a magyar csapatok...","id":"20190208_Megtiltotta_a_rendorseg_a_Budai_Varba_tervezett_szelsojobboldali_megemlekezest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8e8e66-277a-4e75-9b58-9cc6068e53f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd7df94-8500-4097-a16b-fefd39f868fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190208_Megtiltotta_a_rendorseg_a_Budai_Varba_tervezett_szelsojobboldali_megemlekezest","timestamp":"2019. február. 08. 15:15","title":"Megtiltotta a rendőrség a budai Várba tervezett szélsőjobboldali megemlékezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]