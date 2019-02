Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ec7e7d3-5eb8-4b95-b08b-1bcb65caa818","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanöt éves korában meghalt Karl Lagerfeld német divattervező.","shortLead":"Nyolcvanöt éves korában meghalt Karl Lagerfeld német divattervező.","id":"20190219_Meghalt_Karl_Lagerfeld","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ec7e7d3-5eb8-4b95-b08b-1bcb65caa818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca00c5f9-e5f4-44a6-96ad-85cd0de147bd","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Meghalt_Karl_Lagerfeld","timestamp":"2019. február. 19. 12:40","title":"Meghalt Karl Lagerfeld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570a29f3-716d-4207-9d81-b566c68f9ba9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasóink arról számoltak be, hogy egy részen bokáig állt a koszos lé az aluljáróban. ","shortLead":"Olvasóink arról számoltak be, hogy egy részen bokáig állt a koszos lé az aluljáróban. ","id":"20190220_barna_trutymo_ontotte_el_a_lehel_teri_metromegallot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570a29f3-716d-4207-9d81-b566c68f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"130521e5-768d-41e4-89b2-6ba0f857ec94","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_barna_trutymo_ontotte_el_a_lehel_teri_metromegallot","timestamp":"2019. február. 20. 09:58","title":"Barna trutymó öntötte el a Lehel téri metrómegállót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minél gyorsabban szeretné lezárni a kormány a magyar kutatás finanszírozásának felülvizsgálatát, erre azonban többféle megoldás is szóba jöhet – mondta el az M5 kulturális csatorna Ez itt a kérdés... című műsorában kedden este az innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"Minél gyorsabban szeretné lezárni a kormány a magyar kutatás finanszírozásának felülvizsgálatát, erre azonban többféle...","id":"20190220_Palkovics_a_kutatoknak_Foglalkozzanak_a_mai_tarsadalmakat_erinto_kerdesekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f864a6-5b4f-467e-aa17-bcba2b86bdd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e61c91-4275-4225-94d9-0ed7d443a7a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Palkovics_a_kutatoknak_Foglalkozzanak_a_mai_tarsadalmakat_erinto_kerdesekkel","timestamp":"2019. február. 20. 09:16","title":"Palkovics a kutatóknak: Foglalkozzanak a mai társadalmakat érintő kérdésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bükkábrányi naperőművet a hétvégén csatlakoztatták rá az országos hálózatra.","shortLead":"A bükkábrányi naperőművet a hétvégén csatlakoztatták rá az országos hálózatra.","id":"20190218_Mar_termeli_az_aramot_Meszaros_Lorinc_eromuje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c869b6c9-96db-435f-bb19-85d18bd5aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30993635-5b84-40d5-bd4b-4e2895f9f004","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Mar_termeli_az_aramot_Meszaros_Lorinc_eromuje","timestamp":"2019. február. 18. 16:22","title":"Már termeli az áramot Mészáros Lőrinc erőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ingolstadti gyárban, amelyben az Audi A4-es, A5-ös is készül, megszűnik a jól fizető esti műszak.","shortLead":"Az ingolstadti gyárban, amelyben az Audi A4-es, A5-ös is készül, megszűnik a jól fizető esti műszak.","id":"20190219_audi_ingolstadt_gyor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10aa5c4-025b-4a19-8bbb-3024247aa9b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190219_audi_ingolstadt_gyor","timestamp":"2019. február. 19. 15:45","title":"Leállít egy műszakot az Audi központi gyára, Győrben is készülhetnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","shortLead":"Bíróság elé állhat a házaspár, akik takarítóként több laptopot is elloptak egy irodából.","id":"20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38fddc7f-37e0-4640-ba41-cc4380a5c18f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2e01d5-c35b-46ef-8094-2963aa92a033","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Szemeteszsakokban_loptak_a_laptopokat_a_takaritok__video","timestamp":"2019. február. 20. 08:55","title":"Szemeteszsákokban lopták a laptopokat a takarítók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika Strandhäll svéd társadalombiztosítási miniszter irányába tett kijelentései miatt – közölte kedd este Pezhman Fivrin svéd külügyi szóvivő a helyi közszolgálati rádióban. A találkozó szerdán lesz.","shortLead":"Bekéretik szerdán a svéd külügyminisztériumba a magyar nagykövetet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Annika...","id":"20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b09e26-d1cd-48ac-a5de-108184acfac8","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Semjen_miatt_bekeretik_a_svedek_a_magyar_nagykovetet","timestamp":"2019. február. 20. 08:41","title":"Semjén miatt bekéretik a svédek a magyar nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3d62f4-f540-42cb-a0c9-f45aa3dd8b91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 64 éves férfi egy rosszul beültetett kanül miatt halhatott meg, a család azt várja, a kórház ismerje el felelősségét.","shortLead":"A 64 éves férfi egy rosszul beültetett kanül miatt halhatott meg, a család azt várja, a kórház ismerje el felelősségét.","id":"20190219_Nem_most_kellett_volna_meghalnia__ezzel_vigasztalta_egy_orvos_az_elhunyt_csaladjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f3d62f4-f540-42cb-a0c9-f45aa3dd8b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e6440d-198a-445a-8b2b-c4b6d39baccc","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Nem_most_kellett_volna_meghalnia__ezzel_vigasztalta_egy_orvos_az_elhunyt_csaladjat","timestamp":"2019. február. 19. 19:57","title":"\"Nem most kellett volna meghalnia\" - ezzel vigasztalta egy orvos az elhunyt családját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]