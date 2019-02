Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Minimális büntetéssel megúszhatja, ha mond valami „extrát”, „nagyon ütőset” Czeglédy Csaba ellen – ilyen „vádalkut” ajánlott az ügy egyik gyanúsítottjának több körben is az ügyészség. Kecsegtető ajánlat volt, főleg, hogy szerinte azzal próbáltak nyomást gyakorolni rá, hogy ellenkező esetben hosszú évekre börtönbe kerülhet – erről maga az azóta már meg is vádolt férfi beszélt a hvg.hu-nak, aki végül nem fogadta el az egyezséget. Czeglédy szerint törvénytelen, hogy így kufárkodik az ügyészség, csak hogy rá nézve terhelő vallomásokat csikarjon ki.","shortLead":"Minimális büntetéssel megúszhatja, ha mond valami „extrát”, „nagyon ütőset” Czeglédy Csaba ellen – ilyen „vádalkut”...","id":"20190220_Csak_mondjak_valami_utoset_Czegledy_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7150f11f-4d46-4f9c-9e86-f3eb6a5a2529","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Csak_mondjak_valami_utoset_Czegledy_ellen","timestamp":"2019. február. 20. 12:10","title":"\"Csak mondjak valami ütőset Czeglédy ellen\" – megszólal egy vádalkuval megkörnyékezett vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","shortLead":"A rágcsálót egy évtizede nem látták már egyetlen élőhelyén, így most hivatalosan is kihaltnak minősítették. ","id":"20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f3e24bd-172c-457f-82b7-8b53f5390e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953d0cfd-ec51-4de7-80e7-ce0423cce9e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_A_klimavaltozastol_halt_ki_egy_ausztral_ragcsalofele","timestamp":"2019. február. 19. 18:48","title":"A klímaváltozástól halt ki egy ausztrál rágcsálóféle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaa5a2d-5be2-43b1-83d9-779d435e4f6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó kompakt roadstere elérkezett pályafutása végéhez, amit egy limitált szériás modellel ünnepelnek meg.","shortLead":"A német gyártó kompakt roadstere elérkezett pályafutása végéhez, amit egy limitált szériás modellel ünnepelnek meg.","id":"20190220_rikito_sargan_bucsuzik_a_mercedes_slc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdaa5a2d-5be2-43b1-83d9-779d435e4f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a831bad-1a8f-4a77-84e6-52193fd60905","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_rikito_sargan_bucsuzik_a_mercedes_slc","timestamp":"2019. február. 20. 13:21","title":"Rikító sárgán búcsúzik a Mercedes SLC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A honvédelmi tárca tartotta magát legjobban a költségvetési törvényhez, míg az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium külön-külön több száz milliárd forinttal túllépte a tervezett kiadásait.","shortLead":"A honvédelmi tárca tartotta magát legjobban a költségvetési törvényhez, míg az Emberi Erőforrások Minisztériuma és...","id":"20190221_1174_milliarddal_koltekezett_tul_tavaly_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68feecf-a2a0-4649-90fe-b0b38af067cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_1174_milliarddal_koltekezett_tul_tavaly_az_allam","timestamp":"2019. február. 21. 06:59","title":"1174 milliárddal költekezett túl tavaly az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzletszabályzat ugyanis tiltja a kalauzoknak, hogy méltányosságot gyakoroljanak. A MÁV azonban arra kéri a jegyvizsgálókat, hogy mindig ügyfélbarát módon járjanak el a vitás ügyekben.","shortLead":"Az üzletszabályzat ugyanis tiltja a kalauzoknak, hogy méltányosságot gyakoroljanak. A MÁV azonban arra kéri...","id":"20190220_A_szakszervezet_megvaltoztatna_a_szabalyzatot_a_vonatrol_leszallitott_neni_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d822082f-3f87-4e18-9517-962f79f30d54","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_A_szakszervezet_megvaltoztatna_a_szabalyzatot_a_vonatrol_leszallitott_neni_utan","timestamp":"2019. február. 20. 06:57","title":"A szakszervezet megváltoztatná a szabályzatot a vonatról leszállított néni miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Most először történt meg a világon, hogy egy homoszexuális, hivatalban lévő miniszterelnöknőnek gyereke születik.","shortLead":"Most először történt meg a világon, hogy egy homoszexuális, hivatalban lévő miniszterelnöknőnek gyereke születik.","id":"20190220_Fia_szuletett_a_meleg_szerb_miniszterelnoknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5665f6-7daf-41d9-99e7-27f1fc3e550a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad1341-6cb4-4492-9b8c-41ac084a7ca9","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Fia_szuletett_a_meleg_szerb_miniszterelnoknek","timestamp":"2019. február. 20. 21:26","title":"Fia született a meleg szerb miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425e49b9-59bb-4ba2-a966-e985afa96bde","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ügyben érintett Pesti Központi Kerületi Bíróság elnézést kért a hiba miatt.","shortLead":"Az ügyben érintett Pesti Központi Kerületi Bíróság elnézést kért a hiba miatt.","id":"20190220_A_birosag_hibazott_nem_all_vegrehajtas_alatt_a_Hell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=425e49b9-59bb-4ba2-a966-e985afa96bde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c0f0e1-aa32-4f43-9fa4-63cfda338a56","keywords":null,"link":"/kkv/20190220_A_birosag_hibazott_nem_all_vegrehajtas_alatt_a_Hell","timestamp":"2019. február. 20. 14:20","title":"A bíróság hibázott, nem áll végrehajtás alatt a Hell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e27171-e5a4-4176-96c5-8e3e08837274","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vidám hely ez az Ausztrália.","shortLead":"Vidám hely ez az Ausztrália.","id":"20190220_smiley_rendszam_emoji","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e27171-e5a4-4176-96c5-8e3e08837274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da81976-4053-43ed-9fef-52122ad3e0bc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190220_smiley_rendszam_emoji","timestamp":"2019. február. 20. 16:26","title":"Már a rendszámokban is lehetnek smiley-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]