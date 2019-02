Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f8618f0-2b1f-4b85-bb8b-03c0ce5f9b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fasírtok is részecskék végül is.","shortLead":"A fasírtok is részecskék végül is.","id":"20190223_Husgolyogyorsitot_epitettek_sved_fizikusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f8618f0-2b1f-4b85-bb8b-03c0ce5f9b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e91f78b-c37a-45bd-8e1a-ba4a89552eef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_Husgolyogyorsitot_epitettek_sved_fizikusok","timestamp":"2019. február. 23. 09:27","title":"Húsgolyó-gyorsítót építettek svéd fizikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a636b696-e8d9-48fb-8dd7-706b636e1bb2","c_author":"","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A nőnek nyolc napon túl gyógyuló sérülése lett.","shortLead":"A nőnek nyolc napon túl gyógyuló sérülése lett.","id":"20190223_baleset_kerekpar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a636b696-e8d9-48fb-8dd7-706b636e1bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a760e3e9-38e7-44b4-8e33-62b5831fb178","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190223_baleset_kerekpar","timestamp":"2019. február. 23. 15:14","title":"Tolatás közben csaptak el egy kerékpáros nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c667aa0-3e54-4c5e-81a7-d366239b0aed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszüntetné a kormány a nagy állami nevelőintézeteket - írja a Magyar Hírlap.","shortLead":"Megszüntetné a kormány a nagy állami nevelőintézeteket - írja a Magyar Hírlap.","id":"20190223_Bezarja_a_foti_gyermekotthont_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c667aa0-3e54-4c5e-81a7-d366239b0aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4586ab8-3c89-4091-8380-6b7da16972f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Bezarja_a_foti_gyermekotthont_a_kormany","timestamp":"2019. február. 23. 10:17","title":"Bezárja a fóti gyermekotthont a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemcsak az egyes papok, a Vatikán is bűnös - hangzott el a pápa részvételével rendezett konferencián.","shortLead":"Nemcsak az egyes papok, a Vatikán is bűnös - hangzott el a pápa részvételével rendezett konferencián.","id":"20190223_Alszentseg_iratmegsemmisites__kemeny_szavak_a_pedofiliarol_a_Vatikanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32ea332-1c1b-4dfe-88d6-8c46d8719174","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Alszentseg_iratmegsemmisites__kemeny_szavak_a_pedofiliarol_a_Vatikanban","timestamp":"2019. február. 23. 15:21","title":"Álszentség, iratmegsemmisítés - kemény szavak a pedofíliáról a Vatikánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A földforgalmi törvény módosítása miatt fordul Alkotmánybírósághoz az ellenzék, amely szerint a kormány ezzel a lépéssel elárulja a vidéket.

","shortLead":"A földforgalmi törvény módosítása miatt fordul Alkotmánybírósághoz az ellenzék, amely szerint a kormány ezzel...","id":"20190222_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kormany_bele_akar_szolni_ki_mennyiert_adja_el_a_foldjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e60ae72-e895-4388-a5a9-1d6480e0b70d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_a_kormany_bele_akar_szolni_ki_mennyiert_adja_el_a_foldjet","timestamp":"2019. február. 22. 16:07","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék: a kormány bele akar szólni, ki mennyiért adja el a földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bődületes leleplezés, ha igaz: az Espresso szerint Oroszország olajmegállapodásnak álcázott pártfinanszírozással segítette volna 3 millió euróval az Északi Ligát. Vasárnapra ígért további részleteket az újság.\r

\r

","shortLead":"Bődületes leleplezés, ha igaz: az Espresso szerint Oroszország olajmegállapodásnak álcázott pártfinanszírozással...","id":"20190222_Az_oroszok_penzeltek_volna_Salvini_EPkampanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c2b053-2ba4-4aae-b827-4f150b87fa7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d9a16d9-a8fd-41f1-b50e-02b87eea10d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Az_oroszok_penzeltek_volna_Salvini_EPkampanyat","timestamp":"2019. február. 22. 15:54","title":"Az oroszok pénzelték volna Salvini EP-kampányát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7c0d4d-399a-49e2-a1b7-a0d7ed4e75ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit tudni, hogy fehér por.","shortLead":"Annyit tudni, hogy fehér por.","id":"20190223_Ismeretlen_kabitoszer_bukkant_fel_Salgotarjan_korul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c7c0d4d-399a-49e2-a1b7-a0d7ed4e75ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b287467a-7913-4bbf-8c2e-35a52864c422","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Ismeretlen_kabitoszer_bukkant_fel_Salgotarjan_korul","timestamp":"2019. február. 23. 10:43","title":"Ismeretlen kábítószer bukkant fel Salgótarján körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok a tehetséges huszonéves fiúk, akikből a következő évtizedek Stohl Andrása vagy Benedek Miklósa lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és vagányak – a következő hetekben őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Színészinterjúink folytatódnak, most fiatal férfi színészeknek szegeztük neki kérdéseinket. Hogy látják a világot azok...","id":"20190222_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_9_Ember_Mark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f5fc577-75b9-404f-a730-251dea37e1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b1c7b6-fa80-42f7-8056-5966b0babfea","keywords":null,"link":"/kultura/20190222_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_9_Ember_Mark","timestamp":"2019. február. 22. 20:30","title":"Ember Márk: Nem tudnék elviselni egy olyan embert, amilyen én vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]