Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f99d1d01-f767-4c0d-b92b-3639550b5037","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehet, hogy megnyílik az út a segélyek előtt, az elnök akarata ellenére.","shortLead":"Lehet, hogy megnyílik az út a segélyek előtt, az elnök akarata ellenére.","id":"20190223_Dezertalnak_a_venezuelai_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f99d1d01-f767-4c0d-b92b-3639550b5037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bec52d-3f88-4c05-b25a-ca8e7c2139a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Dezertalnak_a_venezuelai_katonak","timestamp":"2019. február. 23. 15:10","title":"Dezertálnak a határt őrző venezuelai katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a68672-3032-45e2-b6c5-fbf961a4864d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy hónapos fehértigris-kölykök estek át a nagy traumán.\r

\r

","shortLead":"Négy hónapos fehértigris-kölykök estek át a nagy traumán.\r

\r

","id":"20190222_Penteki_cukisag_oltast_kaptak_a_tigriskolykok_Gyorben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a68672-3032-45e2-b6c5-fbf961a4864d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3c014a-136c-44cb-aa34-4f5d8316046b","keywords":null,"link":"/elet/20190222_Penteki_cukisag_oltast_kaptak_a_tigriskolykok_Gyorben","timestamp":"2019. február. 22. 14:46","title":"Pénteki cukiság: oltást kaptak a tigriskölykök Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Telenor idén ötödik éve futó HiperSuli digitális oktatási programja mostantól az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) által akkreditált tanárképzés formájában érhető el minden pedagógus számára. A képzésben részt vevők a HiperSuli eddigi összegyűlt pedagógiai tapasztalataira épülő módszertanokat sajátíthatják el, így a digitális eszközöket és az internet használatát napjaink valós igényeire építve emelhetik be tanári munkájukba. A képzés teljesítéséért 30 kreditpont jár.","shortLead":"A Telenor idén ötödik éve futó HiperSuli digitális oktatási programja mostantól az Emberi Erőforrások Minisztériuma...","id":"20190222_telenor_hipersuli_digitalis_oktatati_program_akkreditalt_tanarkepzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d07c1f-e5a8-4088-a08f-f785d2202038","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_telenor_hipersuli_digitalis_oktatati_program_akkreditalt_tanarkepzes","timestamp":"2019. február. 22. 14:33","title":"30 kreditpontnyi jó hírrel szolgál a tanároknak a Telenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az már biztos, hogy Sz. Károly egy lövést sem adott le, emberölési kísérlettel sem gyanúsítják. Kiderült, múlt hét péntek óta a büntetés-végrehajtás őrei nem vehetik le a bilincset a rabról.","shortLead":"Az már biztos, hogy Sz. Károly egy lövést sem adott le, emberölési kísérlettel sem gyanúsítják. Kiderült, múlt hét...","id":"20190222_A_fegyor_oldotta_ki_a_tarkioldot__tolteny_nelkul_menekult_a_szokott_rab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bef754f-716d-4cdd-bb78-262787b78669","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_A_fegyor_oldotta_ki_a_tarkioldot__tolteny_nelkul_menekult_a_szokott_rab","timestamp":"2019. február. 22. 16:25","title":"Életeket menthetett a fegyőr lélekjelenléte: miért menekült üres fegyverrel a szökött rab?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","shortLead":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","id":"20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572d7db9-6f4d-4f67-8935-da596c5fec85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","timestamp":"2019. február. 22. 17:25","title":"Szeretni vagy szapulni fogja a Fitch Ratingset Varga Mihály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8b4431-6cd3-4a97-aa69-9cd8718911f0","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk biztosak abban, hogy a magasabb frekvencián működő rendszernek milyen hatása van az emberi szervezetre.","shortLead":"Az idén világszerte lakossági szolgálatba állítják az első 5G-mobilhálózatokat, de még mindig nem igazán lehetünk...","id":"201908__mobilok_es_egeszseg__5ghalozatok__hullamzo_teljesitmeny__sugarzo_orommel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b8b4431-6cd3-4a97-aa69-9cd8718911f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb4a6f9-dae0-4bae-97ef-c9b719323d34","keywords":null,"link":"/tudomany/201908__mobilok_es_egeszseg__5ghalozatok__hullamzo_teljesitmeny__sugarzo_orommel","timestamp":"2019. február. 23. 15:00","title":"48 ezer tudós kéri: állítsák le az 5G bevezetését, mert ez így egy „emberkísérlet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06a4faeb-2343-47cb-8b4d-d3dcb2450010","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Percek alatt sikerült kiásni a hó alól, mégsem tudták megmenteni az életét a tegnap szerencsétlenül járt magyar hegymászónak.","shortLead":"Percek alatt sikerült kiásni a hó alól, mégsem tudták megmenteni az életét a tegnap szerencsétlenül járt magyar...","id":"20190223_tatra_lavina_magyar_hegymaszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06a4faeb-2343-47cb-8b4d-d3dcb2450010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4ea8bf-413c-4c9c-b3fc-5f13252e0309","keywords":null,"link":"/elet/20190223_tatra_lavina_magyar_hegymaszo","timestamp":"2019. február. 23. 20:59","title":"Idén már hárman haltak meg lavina miatt Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport feltérképezte a világ egyik legfélelmetesebb ragadozója, a hatalmas testű, sokáig élő fehér cápa (Carcharodon carcharias) teljes génkészletét, és megtalálta evolúciós sikerének titkát.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport feltérképezte a világ egyik legfélelmetesebb ragadozója, a hatalmas testű, sokáig élő...","id":"20190223_feher_capa_genkeszlete_dns_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c4a8657-6756-4fea-91de-274dd0b7db5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee65506b-526c-49f5-a8f5-c94bbd915eae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_feher_capa_genkeszlete_dns_vizsgalat","timestamp":"2019. február. 23. 10:03","title":"Megfejtették 3200 kilós fehér cápa hosszú életének titkát, az emberek is \"tanulhatnak\" belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]