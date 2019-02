Dráma Szombathelyen: az utolsó utáni percben lőtt góllal nyert a Mezőkövesd

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki látta, hova menekültek be a verekedők, csak a rendőröket nem érdekelte.","shortLead":"Mindenki látta, hova menekültek be a verekedők, csak a rendőröket nem érdekelte.","id":"20190226_Oriasi_verekedes_a_belvarosban_a_rendorok_csak_a_szajukat_tatottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6a4215-795e-4d9b-9abc-55edd68a9773","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Oriasi_verekedes_a_belvarosban_a_rendorok_csak_a_szajukat_tatottak","timestamp":"2019. február. 26. 10:55","title":"Óriási verekedés a belvárosban, a rendőrök csak a szájukat tátották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre többeknek tele van a hócipője Orbánnal.","shortLead":"Egyre többeknek tele van a hócipője Orbánnal.","id":"20190226_Kemenyedik_Orban_nepparti_ellenzeke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bb13dde-ee0d-455e-b967-89ab1ac16d16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e36d350-fc69-4e66-a809-29bb519b2d4e","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Kemenyedik_Orban_nepparti_ellenzeke","timestamp":"2019. február. 26. 14:25","title":"Keményedik Orbán néppárti ellenzéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktornak és Áder Jánosnak nem indult igazán jól ez az év, Márki-Zay Péter viszont még inkább tényezővé vált a politikai életben. A Medián megnézte azt is, hogy állnak most a főpolgármester-jelöltek.","shortLead":"Orbán Viktornak és Áder Jánosnak nem indult igazán jól ez az év, Márki-Zay Péter viszont még inkább tényezővé vált...","id":"20190226_Median_Egyre_tobben_ismerik_meg_az_ellenzek_vezetoit_Puzser_lemaradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660f4369-cc8e-4b5a-8dd4-ba8d6f89a053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0933e0-b7af-4b38-bae1-ff286fc389b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Median_Egyre_tobben_ismerik_meg_az_ellenzek_vezetoit_Puzser_lemaradt","timestamp":"2019. február. 26. 13:25","title":"Medián: Egyre többen ismerik meg az ellenzék vezetőit, Puzsér lemaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy helyet javítva a 48. helyen végzett Magyarország a Bloomberg Egészséges Országok rangsorában, közvetlenül Uruguay mögött. A visegrádi országok mind megelőzik Magyarországot. Spanyolország öt helyet ugrott előre, így az élen végzett Olaszországot megelőzve.","shortLead":"Négy helyet javítva a 48. helyen végzett Magyarország a Bloomberg Egészséges Országok rangsorában, közvetlenül Uruguay...","id":"20190224_Magyarorszagnal_meg_Uruguay_is_egeszsegesebb_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0e52c2-1be2-4318-b190-a9785072568a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1943946c-99c6-4a7a-9d4e-121c015c78dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Magyarorszagnal_meg_Uruguay_is_egeszsegesebb_orszag","timestamp":"2019. február. 24. 21:55","title":"Magyarországnál még Uruguay is egészségesebb ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497061fa-2cf0-450d-82f4-d8db3cfc7941","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai–észak-koreai csúcstalálkozóra egy Trump- és egy Kim-hasonmás is érkezett Hanoiba, de a diktátor imitátora nem maradhat.","shortLead":"Az amerikai–észak-koreai csúcstalálkozóra egy Trump- és egy Kim-hasonmás is érkezett Hanoiba, de a diktátor imitátora...","id":"20190225_Kiutasitottak_Vietnambol_a_Kim_Dzsong_Unimitatort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497061fa-2cf0-450d-82f4-d8db3cfc7941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78601f1b-18a5-4084-a74e-9ca57b52f219","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Kiutasitottak_Vietnambol_a_Kim_Dzsong_Unimitatort","timestamp":"2019. február. 25. 08:39","title":"Kiutasították Vietnamból a Kim Dzsong Un-imitátort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357184d-7a63-41d5-aacc-9dc4bebc3fdf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sport megváltoztathatja az emberi test biológia óráját, a változás iránya és mértéke a sportolás időpontjától függ – állapította meg egy kutatás.","shortLead":"A sport megváltoztathatja az emberi test biológia óráját, a változás iránya és mértéke a sportolás időpontjától függ –...","id":"20190225_test_biologiai_oraja_reggeli_delutani_sportolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c357184d-7a63-41d5-aacc-9dc4bebc3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0610998b-c3a5-4638-8948-d39d671cec89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_test_biologiai_oraja_reggeli_delutani_sportolas","timestamp":"2019. február. 25. 15:33","title":"Találtak valamit, ami visszább állítja a test biológiai óráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89906e8b-f2f9-48b4-bff5-70c7f49a5b3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Tiszta levegőt! feliratú molinót feszítettek ki a szobron. ","shortLead":"Egy Tiszta levegőt! feliratú molinót feszítettek ki a szobron. ","id":"20190226_A_Greenpeace_aktivistai_felmasztak_a_Gellerthegyi_Szabadsagszoborra_hogy_a_legszennyezettseg_ellen_tiltakozzanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89906e8b-f2f9-48b4-bff5-70c7f49a5b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47def4bb-3ed3-481d-865d-0911d2d9f1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_A_Greenpeace_aktivistai_felmasztak_a_Gellerthegyi_Szabadsagszoborra_hogy_a_legszennyezettseg_ellen_tiltakozzanak","timestamp":"2019. február. 26. 08:54","title":"A Szabadság-szoborra feszített molinóval tiltakozik a Greenpeace a légszennyezettség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b7602b7-911e-4655-b37a-bb0fba8e22aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK EP-listavezetője az Atv-ben beszélt családjáról, Deutsch Tamás vádjairól, a migráció megítéléséről, illetve arról is, hogy európai multiadót szeretne.\r

\r

","shortLead":"A DK EP-listavezetője az Atv-ben beszélt családjáról, Deutsch Tamás vádjairól, a migráció megítéléséről, illetve arról...","id":"20190226_Dobrev_Klara_Nem_tudok_azonosulni_a_nagyszuleim_vilaglatasaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b7602b7-911e-4655-b37a-bb0fba8e22aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ed7409-be33-4656-9d92-b590368404c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Dobrev_Klara_Nem_tudok_azonosulni_a_nagyszuleim_vilaglatasaval","timestamp":"2019. február. 26. 20:59","title":"Dobrev Klára: Nem tudok azonosulni a nagyszüleim világlátásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]