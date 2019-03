Nyolcadszor aranyérmes a soproni női kosárcsapat

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7062e24e-95cc-4b6d-9c37-785f89d2ffc1","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A Honda távozása jelzi, hogy megrendülhet a brit ipar egyik húzóágazata, az autógyártás a Brexit körüli bizonytalanság miatt.","shortLead":"A Honda távozása jelzi, hogy megrendülhet a brit ipar egyik húzóágazata, az autógyártás a Brexit körüli bizonytalanság...","id":"201909__hondabrexit__brit_autogyartas__thatcheri_orokseg__rossz_lora_tettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7062e24e-95cc-4b6d-9c37-785f89d2ffc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5735f6-5b4f-498b-8725-14bfedfa54c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/201909__hondabrexit__brit_autogyartas__thatcheri_orokseg__rossz_lora_tettek","timestamp":"2019. március. 02. 18:00","title":"Most fogják ezerszer is megbánni a swindoniak, hogy a Brexitre voksoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós 16 dolgot kért Orbán Viktortól, de csak 15-öt teljesítenek ebből, a tizenhatodik lett volna parkolás egységesítése. A főpolgármester azt is elmondta, Puzsér szerinte végül nem fog elindulni a főpolgármester-választáson. ","shortLead":"Tarlós 16 dolgot kért Orbán Viktortól, de csak 15-öt teljesítenek ebből, a tizenhatodik lett volna parkolás...","id":"20190301_Tarlos_hozzanyult_volna_a_budapesti_parkolashoz_Orban_nem_hagyta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c4ccb7-15d0-4cfb-868e-5fef63dbb464","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Tarlos_hozzanyult_volna_a_budapesti_parkolashoz_Orban_nem_hagyta","timestamp":"2019. március. 01. 11:59","title":"Tarlós egységesített parkolást akart, Orbán ezt \"nem tudta teljesíteni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több száz éve elsüllyedt spanyol hajóroncsok lelőhelyét listázza a spanyol kulturális minisztérium. ","shortLead":"Több száz éve elsüllyedt spanyol hajóroncsok lelőhelyét listázza a spanyol kulturális minisztérium. ","id":"20190301_Elkeszul_a_tortenelem_legnagyobb_kincses_terkepe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70987576-c69d-4e72-bc87-a33838de52c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c8f39f-cb59-409c-a296-45e1c4f59d55","keywords":null,"link":"/elet/20190301_Elkeszul_a_tortenelem_legnagyobb_kincses_terkepe","timestamp":"2019. március. 01. 22:03","title":"Elkészül a történelem legnagyobb kincses térképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megszűnt a rendezetlen színkavalkád – büszkélkedik a Budapest Airport.","shortLead":"Megszűnt a rendezetlen színkavalkád – büszkélkedik a Budapest Airport.","id":"20190301_Uj_kordonokat_vettek_a_repuloterre_nehogy_eltevedjenek_az_utasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce4904d8-57b4-4e25-a84b-6f055ad202cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a468e4-17c4-4d83-ac48-6589793fc8ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Uj_kordonokat_vettek_a_repuloterre_nehogy_eltevedjenek_az_utasok","timestamp":"2019. március. 01. 11:12","title":"Új kordonokat vettek a repülőtérre, nehogy eltévedjenek az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88635f5-82d4-494e-8be2-5ca46183c56b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Szülők tiltakoztak, amiért a kórház kiutasította az intézményből az adományágyakat, amelyeket azoknak szántak a jó szándékú segítők, akiknek jelenleg a széken ülve, vagy a földön fekve kell tölteniük az éjszakát beteg gyerekük mellett.","shortLead":"Szülők tiltakoztak, amiért a kórház kiutasította az intézményből az adományágyakat, amelyeket azoknak szántak a jó...","id":"20190302_Ingyen_es_agyon__Flashmobot_szerveztek_a_Heim_Pal_korhaz_ele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88635f5-82d4-494e-8be2-5ca46183c56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a32656a-4cf5-4485-b3f3-db734fcc4dc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Ingyen_es_agyon__Flashmobot_szerveztek_a_Heim_Pal_korhaz_ele","timestamp":"2019. március. 02. 11:10","title":"\"Ingyen és ágyon\" - Flashmobot szerveztek a Heim Pál kórház elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok abba is beleegyezett, hogy exférje megkapja a havi életjáradéka felét. ","id":"20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f204c6da-8b7f-4fd4-bb09-db90572325e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc9d36b-63c6-4961-a2f8-67e79e17029e","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_Ketmilliard_forint_volt_a_tet_lezarult_Hosszu_Katinka_es_Shane_Tusup_valasa","timestamp":"2019. március. 01. 17:43","title":"Kétmilliárd forint volt a tét, lezárult Hosszú Katinka és Shane Tusup válása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b22aa1a-c7ac-4a7f-aab8-bcb60c15f80f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A dohányzási tilalom hatására jelentősen javult a vendéglátóiparban dolgozó anyák újszülöttjeinek egészsége Magyarországon, többek között nőtt az átlagos születési súlyuk, csökkent a koraszülöttek aránya, továbbá a csecsemőhalálozás esélye is alacsonyabb lett – derült ki az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont munkatársainak kutatásából.","shortLead":"A dohányzási tilalom hatására jelentősen javult a vendéglátóiparban dolgozó anyák újszülöttjeinek egészsége...","id":"20190301_dohanyzasi_tilalom_hatasa_vendeglatoiparban_dolgozo_nok_ujszulottjeinek_egeszsege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b22aa1a-c7ac-4a7f-aab8-bcb60c15f80f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698e53f1-c94f-40f7-85d6-99f5af1b04d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_dohanyzasi_tilalom_hatasa_vendeglatoiparban_dolgozo_nok_ujszulottjeinek_egeszsege","timestamp":"2019. március. 01. 16:03","title":"A magyarországi dohányzási tilalom nagy nyertesei a pincérnők (gyerekei)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég a 2019. téli menetrendben bővíti a Magyarországról elérhető városok számát.\r

\r

","shortLead":"A cég a 2019. téli menetrendben bővíti a Magyarországról elérhető városok számát.\r

\r

","id":"20190301_Wizz_Air_Malta_Mallorca_es_Oslo_is_az_uj_uti_celok_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b62c7e03-60f0-4e23-a0b1-b4a46167d561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190301_Wizz_Air_Malta_Mallorca_es_Oslo_is_az_uj_uti_celok_kozott","timestamp":"2019. március. 01. 17:59","title":"Wizz Air: Málta, Mallorca és Oslo is az új úti célok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]