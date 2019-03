Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak idő kérdése volt, hogy mikor éri el az egymilliárdos letöltési számot egy olyan alkalmazás, amelyik sok helyen olyan nagy neveket körözött le, mint a Facebook, a YouTube vagy az Instagram.","shortLead":"Csak idő kérdése volt, hogy mikor éri el az egymilliárdos letöltési számot egy olyan alkalmazás, amelyik sok helyen...","id":"20190305_tiktok_kozossegi_alkalmazas_egymilliardos_letoltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483adce7-bfca-4c4f-94b5-870e93b927b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_tiktok_kozossegi_alkalmazas_egymilliardos_letoltes","timestamp":"2019. március. 05. 11:03","title":"Ön letöltötte? Már 1 milliárdon is túl van a Facebookot is megszorongató alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkavállalók önként, szívesen dolgoznak heti 40 óránál többet, ez természetes Magyarországon – mondta az RTL Klub Híradójának kérdésére Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő arról, hogy március 1-jétől változtak a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok.","shortLead":"A munkavállalók önként, szívesen dolgoznak heti 40 óránál többet, ez természetes Magyarországon – mondta az RTL Klub...","id":"20190304_deutsch_tamas_tulora_koztisztviselok_sztrajkfenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e13158ed-25f0-42a9-a093-75ada2873381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab19a183-4296-4434-9795-4e7036f09269","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_deutsch_tamas_tulora_koztisztviselok_sztrajkfenyegetes","timestamp":"2019. március. 04. 08:10","title":"Deutsch: Természetes Magyarországon, hogy az emberek szívesen túlóráznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","shortLead":"Az énekesnő a napokban visszaigazolta, hogy ott lesz Velencén. ","id":"20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6cd23de-84ec-470a-b642-48188bcc1b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23ee2f4-8ec5-43fd-9838-e806216e78d1","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Rita_Ora_EFOTT_fellepes_koncert_fesztival","timestamp":"2019. március. 05. 13:36","title":"Rita Ora is fellép az EFOTT-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sikerült, pénzmosás miatt több év börtönbüntetésre ítélték őket. ","shortLead":"Nem sikerült, pénzmosás miatt több év börtönbüntetésre ítélték őket. ","id":"20190305_Ghanai_ceget_akart_atverni_300_ezer_dollarral_harom_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe79b8b-be8d-4edc-87ca-7e1d349c544a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9cb0d99-edd8-4a48-97df-2211ee043209","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Ghanai_ceget_akart_atverni_300_ezer_dollarral_harom_magyar","timestamp":"2019. március. 05. 15:34","title":"Ghánai céget akart átverni 300 ezer dollárral három magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion megközelítését, parkolók alig létesülnek a 67 ezres új stadionnál.\r

\r

","shortLead":"Elsősorban a tömegközlekedésre támaszkodva oldaná meg a kormány a 2019 novemberében elkészülő új Puskás Ferenc Stadion...","id":"20190304_Autoval_menne_az_uj_Puskas_Stadionba_Felejtse_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a84c89e-f168-4bf9-a30a-0d2b4adcad99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eae06b2-9c79-4163-955a-5ba1b68e7ece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Autoval_menne_az_uj_Puskas_Stadionba_Felejtse_el","timestamp":"2019. március. 04. 10:28","title":"Autóval menne az új Puskás-stadionba? Felejtse el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bármely fél szünteti meg a munkaviszonyt felmondással, a felmondási idő számításának nagy jelentősége van. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Bármely fél szünteti meg a munkaviszonyt felmondással, a felmondási idő számításának nagy jelentősége van. Ennek...","id":"20190305_Erre_keszuljon_aki_felmond_a_munkahelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6279142f-51e8-43d9-93f8-b9148af5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efad99c1-39d5-40b3-bbc9-5b7e0e72aa67","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_Erre_keszuljon_aki_felmond_a_munkahelyen","timestamp":"2019. március. 05. 13:15","title":"Erre készüljön, aki felmond a munkahelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1d1ea9-74de-4d53-832d-df078f74a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várható volt, hogy amint lehet, nyúzópróbának vetik alá a legújabb Samsung-csúcstelefont. Ezúttal az ultrahangos ujjlenyomat-olvasóra fókuszáltak.","shortLead":"Várható volt, hogy amint lehet, nyúzópróbának vetik alá a legújabb Samsung-csúcstelefont. Ezúttal az ultrahangos...","id":"20190305_samsung_galaxy_s10_torturateszt_strapateszt_ultrahangos_ujjlenyomatolvaso_ellenallokepessege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f1d1ea9-74de-4d53-832d-df078f74a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6672721a-4f4b-449d-b5e1-7d5b9a2b76cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_samsung_galaxy_s10_torturateszt_strapateszt_ultrahangos_ujjlenyomatolvaso_ellenallokepessege","timestamp":"2019. március. 05. 15:03","title":"Tortúrateszten a Samsung Galaxy S10 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e5c21b1-5337-4a34-ac8a-a5050a4c68cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti gyermekváros lakóinak egy részét is. ","shortLead":"Súlyos az agresszió, lepusztult a környezet, már az ombudsman is felemelte a szavát. Mégis ide költöztetnék a fóti...","id":"20190305_Hiaba_figyelmeztetett_az_ombudsman_meg_mindig_lesujtoak_az_allapotok_a_zalaegerszegi_gyermekotthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e5c21b1-5337-4a34-ac8a-a5050a4c68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f02a1967-6bbd-4025-a5cb-2c9d2563d09c","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Hiaba_figyelmeztetett_az_ombudsman_meg_mindig_lesujtoak_az_allapotok_a_zalaegerszegi_gyermekotthonban","timestamp":"2019. március. 05. 18:44","title":"Még mindig lesújtóak az állapotok abban a zalai otthonban, ahová a fóti gyerekeket költöztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]