Az évszázad vereségéről ír az As című spanyol lap, miután a Real Madrid kedden hazai pályán 4-1-re kikapott az Ajax Amsterdamtól, és ezzel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. A meccs után a Real védője, Carvajal úgy fogalmazott: a szezonjuk eddig egy darab sz*r.

Az újság szerint a meccs után "fejek fognak hullani" a királyi gárdánál. A BL-búcsú mellett az As sorolja a Real további idei kudarcait: a Barcelona kiverte a spanyol Király Kupa elődöntőjéből, és a bajnokságban is legyőzte szombaton a Bernabeuban, így hátránya 12 pont az éllovas katalánokkal szemben. A Real legutóbbi négy otthoni találkozóját elvesztette, ilyen 15 éve nem fordult elő.

"Az Ajax kitépte a Real szívét" – fogalmazott a Marca a Real legsúlyosabb hazai BL-vereségéről. Az El Mundo Deportivo pedig "teljes hajótörésnek" és "abszolút kudarcnak" nevezte a madridiak teljesítményét.

A hollandok a 2-1-es hazai vereség után a 20. percben már 2-0-ra vezettek a Bernabeuban, összesítésben 5-3-mal jutottak tovább.

© MTI / EPA / EFE / Juanjo Martin

Legutóbb 2010-ben fordult elő, hogy a Realnak a nyolcaddöntő jelentette a végállomást a BL-ben, azóta négyszer az elődöntőben búcsúzott, négyszer pedig a fináléba jutott, amit kivétel nélkül meg is nyert. Az Ajax legutóbb 2003-ban jutott a legjobb nyolc közé a legrangosabb európai klubsorozatban.

A holland sajtó szuperlatívuszokban írt szerdán az amszterdami csapatról.

A Telegraaf "madridi csodáról" írt, és úgy jellemezte az Ajaxot, hogy "semmihez nem hasonlítható".

"Egy hallucináló közönség előtt totális futball 3.0" – írta le a mérkőzést a Volkskrant, amely hozzátette: az Ajax most ismét igazán számít Európában.

Solari nem mond le

Dusan Tadic, az Ajax Amsterdam szerb középpályása élete mérkőzésének nevezte a kedd estit. A 61-szeres válogatott két gólpasszal és egy góllal vette ki a részét a holland együttes szenzációs sikeréből. A futballista az összecsapás után azt mondta, "mindig is" Zinedine Zidane – a Real korábbi játékosa és edzője – volt a kedvence, és "talán túl sok összefoglalót" nézett a francia világ- és Európa-bajnok emlékezetes megmozdulásaiból. Tadic kedden este kétszer is bemutatta a Zidane védjegyévé vált lefordulós cselt, az első alkalommal rögtön utána gólpasszt is adott David Neresnek.

"A világ legjobb csapatát vertük meg, és erre nagyon büszke vagyok. Azt hiszem, sok embert tettünk ma este boldoggá" – jelentette ki Tadic.

Erik ten Hag, az Ajax vezetőedzője szerint tanítványai teljesen megérdemelten jutottak be a legjobb nyolc közé: "Ez a teljesítmény nagyon közel volt a tökéleteshez, rendkívüli módon élveztem, hogy ezt a játékot láttam a csapatomtól."

© MTI / EPA / EFE / Rodrigo Jiménez

Santiago Solari, a Real Madrid argentin trénere nem leplezte csalódottságát, ugyanakkor úgy vélte, a játékosoknak emlékezniük kell arra, hogy a közelmúltban milyen sikereket értek el a BL-ben. "Ezek a futballisták egymás után háromszor voltak Európa legjobbjai, most viszont búcsúzni kényszerültek, ami egyrészt nagyon szomorú, másrészt jól mutatja, hogy valójában mennyire is nehéz megnyerni ezt a sorozatot" – jelentette ki.

Azt is hozzátette, hogy egyelőre nem gondolkodik a lemondáson. "Nem azért jöttem ide, hogy feladjam, eszembe sem jut ilyesmi. Nem az én feladatom, hogy megítéljem a saját munkámat, ebben a szakmában kötelességünk profiként viselkedni, és holnap már edzésünk van" – közölte Solari, aki a jövőre nézve azt hangsúlyozta, hogy "a nehéz időkben bátornak kell maradni".

"Most az a dolgunk, hogy a lehető legnyugodtabbak maradjunk ebben a helyzetben, és a legjobb tudásunk szerint nézzünk szembe a kihívásokkal" – jegyezte meg.

Dani Carvajal, a Real védője a vereség után úgy fogalmazott, pályafutása során soha nem érezte még magát "ennyire szörnyen", és kijelentette, nem tud magyarázattal szolgálni a szurkolóknak. "Ezen a héten minden ellenünk szólt, kifogásokat nem kereshetünk, az ellenfél egyszerűen jobb volt és megérdemelten jutott tovább" – mondta Carvajal, majd hozzátette: "vállalnunk kell az arcunkat, a szezonunk eddig egy darab sz*r."