"Török Gábor: Orbán arccal a padló felé van" Az elemző szerint a miniszterelnök két szék között imbolyog. Nem jöttek be a számításai.

\r

"Helsinki: Parasztvakítás a közigazgatási bíróságok függetlenségének növelése" Porhintés csak az a törvényjavaslat, amelyet a képviselők kedden nyújtottak be, és a közigazgatási bíróságok függetlenségét növeli elvileg A civil szervezet azonban azt mondja, lényegileg, garanciálisan nem oldja meg a javaslat a függetlenség problémáját. A Velencei Bizottság a jövő héten mondja ki véleményét az új bíróságról. A pikírt, kioktató elutasításról viszont csak a hvg.hu-tól értesült az adományozó, február végén még köszönőlevelet írt nekik a kórház vezetője. ","shortLead":"Nemcsak a budapesti Heim Pál kórháznak nem felelnek meg azok a több mint ötven intézményben sikerrel használt...","id":"20190313_A_Debreceni_Gyermekklinika_is_alkalmatlannak_tartja_az_adomanyagyakat_de_a_szulok_tovabbra_is_foldon_alszanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f27170-7f4f-4d00-b4c4-c5d02e95f344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e27310-b679-429e-b8b0-f5fcf223c192","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_A_Debreceni_Gyermekklinika_is_alkalmatlannak_tartja_az_adomanyagyakat_de_a_szulok_tovabbra_is_foldon_alszanak","timestamp":"2019. március. 13. 15:48","title":"A Debreceni Gyermekklinika is alkalmatlannak tartja az adományágyakat, de a szülők továbbra is földön alszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet azt írja, így próbálnak segíteni a látottak feldolgozásában. ","shortLead":"A szakszervezet azt írja, így próbálnak segíteni a látottak feldolgozásában. ","id":"20190313_Hetvegi_pihenest_ajanl_fel_a_szornyu_mezoorsi_baleseten_dolgozo_tuzoltoknak_a_szakszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0e6b1c-d8ff-4710-9102-ae3ec70e0996","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Hetvegi_pihenest_ajanl_fel_a_szornyu_mezoorsi_baleseten_dolgozo_tuzoltoknak_a_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 13. 08:56","title":"Hétvégi pihenést ajánl fel a szörnyű mezőörsi baleseten dolgozó tűzoltóknak a szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Olaszországban radikális húzással igyekeznek véget vetni az oltásellenes cirkusznak.","shortLead":"Olaszországban radikális húzással igyekeznek véget vetni az oltásellenes cirkusznak.","id":"20190312_Olaszorszagban_kitiltjak_az_iskolakbol_a_beoltatlan_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31ddc8e5-3f84-4522-a00f-70797d6cc8c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a150033-74c8-4a41-8c0e-1a1943ced5db","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Olaszorszagban_kitiltjak_az_iskolakbol_a_beoltatlan_gyerekeket","timestamp":"2019. március. 12. 15:28","title":"Nincs vakcina, nincs iskola! - így büntetik az oltáselleneseket Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtört a 2015 óta folyamatosan emelkedő trend, de ebben a kormány mozgósító erőfeszítései mellett a szezonalitás is szerepet játszhat.","shortLead":"Megtört a 2015 óta folyamatosan emelkedő trend, de ebben a kormány mozgósító erőfeszítései mellett a szezonalitás is...","id":"20190311_Csokkent_a_betoltetlen_allasok_szama_de_lehet_hogy_csak_a_teli_leallasok_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5743e95c-3db6-4533-a8ea-bbd972b1d81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04317d5-a689-43c3-b8fe-dc9811be2b88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_Csokkent_a_betoltetlen_allasok_szama_de_lehet_hogy_csak_a_teli_leallasok_miatt","timestamp":"2019. március. 12. 06:00","title":"Csökkent a betöltetlen állások száma, de lehet, hogy csak a téli leállások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ef2d7-a23c-4c9a-867d-7cbd158fbce3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tyson jó viszonyt ápolt Michael Jacksonnal, ennek ellenére azt mondja, hogy ha Jacko még élne, akkor nem engedné meg 8 éves gyerekének, hogy átmenjen a popsztár házába. "Mike Tyson nem engedné meg a gyerekének, hogy Jackóval lógjon" Tyson jó viszonyt ápolt Michael Jacksonnal, ennek ellenére azt mondja, hogy ha Jacko még élne, akkor nem engedné meg 8 éves gyerekének, hogy átmenjen a popsztár házába.

"Ronaldo csodát tett, a ManCity gálázott" A Juventus 2-0-ás hátrányból fordítva az Atlético Madrid, a Manchester City pedig a Schalke legyőzésével továbbjutott kedden a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjéből. "Nincs vakcina, nincs iskola! - így büntetik az oltáselleneseket Olaszországban" Olaszországban radikális húzással igyekeznek véget vetni az oltásellenes cirkusznak. "Csökkent a betöltetlen állások száma, de lehet, hogy csak a téli leállások miatt" Megtört a 2015 óta folyamatosan emelkedő trend, de ebben a kormány mozgósító erőfeszítései mellett a szezonalitás is szerepet játszhat.