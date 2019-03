Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Másodszor is.","shortLead":"Másodszor is.","id":"20190326_conor_mcgregor_visszavonul_mma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd09416-b510-4e5c-a304-75c1f606428f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f577b722-2031-488b-a223-b14426c6a04d","keywords":null,"link":"/sport/20190326_conor_mcgregor_visszavonul_mma","timestamp":"2019. március. 26. 09:05","title":"Visszavonul Conor McGregor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66e1de0-dbae-47e8-9cd1-66ede169a700","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök négy gyanúsítottat vettek őrizetbe és közel egy kilogramm kábítószert foglaltak le Budapesten.","shortLead":"A rendőrök négy gyanúsítottat vettek őrizetbe és közel egy kilogramm kábítószert foglaltak le Budapesten.","id":"20190324_Drogkereskedok_rendorseg_TEK_KR_NNI_rajtautes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f66e1de0-dbae-47e8-9cd1-66ede169a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7c8977-bdaa-4505-89be-d67ab8e3992d","keywords":null,"link":"/itthon/20190324_Drogkereskedok_rendorseg_TEK_KR_NNI_rajtautes","timestamp":"2019. március. 24. 16:16","title":"Lopott droggal kereskedett négy férfi, lecsapott rájuk a rendőrség - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098b6d83-ea76-4377-805c-30242e6beb6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung ugyan már februárban bejelentette legújabb csúcstelefonjának 5G-s változatát, azonban a piacra kerülésre még várni kellett. Most viszont kiderült a megjelenés pontos dátuma.","shortLead":"A Samsung ugyan már februárban bejelentette legújabb csúcstelefonjának 5G-s változatát, azonban a piacra kerülésre még...","id":"20190325_samsung_galaxy_s10_5g_valtozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=098b6d83-ea76-4377-805c-30242e6beb6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72902879-bf0b-42c6-8a69-ea8b39296b7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_samsung_galaxy_s10_5g_valtozat","timestamp":"2019. március. 25. 19:03","title":"Megvan a dátum, mikor érkezik az 5G-s mobilnetes Samsung telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak még élő szerződése van ugyanerre a szolgáltatásra, azt nem tudni, hogy miért kötöttek újat. ","shortLead":"A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságnak még élő szerződése van ugyanerre a szolgáltatásra, azt nem tudni...","id":"20190324_Miniszteriumi_dolgozok_taxi_kozbeszerzesi_ertesito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbcb460c-5992-4a39-bda7-7387fea32e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6597c5-73ec-4b93-a2c1-d5613f67b8b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_Miniszteriumi_dolgozok_taxi_kozbeszerzesi_ertesito","timestamp":"2019. március. 24. 11:48","title":"208 millió forintért taxizhatnak a minisztériumi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54c932d2-780a-4b66-b9d0-e7380384ded3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint tíz év után újra feltűnt a Microsoft egykori Office Segédje, Clippy, a cég azonban 24 óra után már el is tűntette őt az internetről.","shortLead":"Több mint tíz év után újra feltűnt a Microsoft egykori Office Segédje, Clippy, a cég azonban 24 óra után már el is...","id":"20190324_microsoft_office_clips_clippy_microsoft_teams_matrica","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54c932d2-780a-4b66-b9d0-e7380384ded3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470ec89e-6f78-471b-beb1-2794d503745b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_microsoft_office_clips_clippy_microsoft_teams_matrica","timestamp":"2019. március. 24. 18:33","title":"Emlékszik még a gémkapocsra az Office-ból? Valami furcsát művelt vele a Microsoft, és senki sem érti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Chris Pratt és Will Smith is több liter trutyit kapott a nyakába a Kids's Choice Award-díjátadóján. ","shortLead":"Chris Pratt és Will Smith is több liter trutyit kapott a nyakába a Kids's Choice Award-díjátadóján. ","id":"20190324_Kids_Choice_Award_slime","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab76116b-50cf-4d25-9749-08ddae0b58ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6d5e66-ec6a-4b35-8da4-7c6dec27ce00","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Kids_Choice_Award_slime","timestamp":"2019. március. 24. 13:37","title":"A szupersztárok sincsenek biztonságban a gálán, ahol gyerekek döntenek a nyertesekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec678419-a0ca-4922-acbb-c97ef69d6f40","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Március utolsó napjaiban is lesznek mínuszok.","shortLead":"Március utolsó napjaiban is lesznek mínuszok.","id":"20190324_Keszuljon_visszater_a_fagy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec678419-a0ca-4922-acbb-c97ef69d6f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e5d6210-d621-4c1b-8379-16e298876681","keywords":null,"link":"/elet/20190324_Keszuljon_visszater_a_fagy","timestamp":"2019. március. 24. 13:55","title":"Készüljön, visszatér a fagy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ad2122-dd63-4346-bb2d-99a0c4a10081","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Letarolta a közösségi médiát egy anya-lánya pilótapáros: a róluk készült fotót egy lelkes utas osztotta meg a Twitteren.","shortLead":"Letarolta a közösségi médiát egy anya-lánya pilótapáros: a róluk készült fotót egy lelkes utas osztotta meg a Twitteren.","id":"20190325_Anya_lanya_pilota_Twitter_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ad2122-dd63-4346-bb2d-99a0c4a10081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46749da5-10a7-4a73-b810-81ceb7c62a9f","keywords":null,"link":"/elet/20190325_Anya_lanya_pilota_Twitter_foto","timestamp":"2019. március. 25. 15:39","title":"Imádja az internet az anya-lánya pilótapárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]