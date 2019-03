Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","shortLead":"Most nem emelik annyival a béreket a MÁV-nál, mint az elmúlt két évben.","id":"20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b2ee08-cd9b-4f49-b8dd-bcd812c88df2","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Megallapodott_a_MAV_a_szakszervezetekkel_mennyivel_nojon_a_vasutasok_bere","timestamp":"2019. március. 25. 16:29","title":"Megállapodott a MÁV a szakszervezetekkel, mennyivel nőjön a vasutasok bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb531e5-770c-42cd-af6e-7a02eab3ab7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lélegzet-visszafojtva várja az iparág az Apple ma délelőtti (magyar idő szerint ma esti) bejelentéseit, amelyek ezúttal nem hardverekkel kapcsolatosak. Aki szívesen nézné élőben, az az alábbi csatornákon hangolódhat rá.","shortLead":"Lélegzet-visszafojtva várja az iparág az Apple ma délelőtti (magyar idő szerint ma esti) bejelentéseit, amelyek ezúttal...","id":"20190325_apple_streameli_a_marcius_25i_rendezvenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdb531e5-770c-42cd-af6e-7a02eab3ab7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4dbf10-e3fb-43df-a6d2-ffc52d3cc049","keywords":null,"link":"/tudomany/20190325_apple_streameli_a_marcius_25i_rendezvenyet","timestamp":"2019. március. 25. 12:33","title":"Így nézheti élőben az Apple mai izgalmas bejelentéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bármiről szavazhatnak és bármit az EU elé terjeszthetnek. Az nem világos, hogy lesz ebből kilépés.","shortLead":"Bármiről szavazhatnak és bármit az EU elé terjeszthetnek. Az nem világos, hogy lesz ebből kilépés.","id":"20190325_Brexit_halasztas_brit_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1256372c-3074-4220-9a8e-76f84afffe7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Brexit_halasztas_brit_parlament","timestamp":"2019. március. 25. 23:53","title":"Brexit: átvette az irányítást a brit parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt érdekében is szerencsésebbnek tartanák, ha lemondana. A kormánypárti frakció vezetése egyelőre az óvatos helytelenítésnél tart, Orbán Viktornak pedig az állásfoglalását várjuk, vajon belefér-e szerinte, hogy egy politikus a holokausztot idéző módszerekkel vicceljen.","shortLead":"Fideszes képviselőtársai nagyon kínosnak tartják a Pócs Jánosról a hétvégén előkerült kazános videót, és a párt...","id":"20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29e94558-fd46-4b04-b20b-2f2b8fad942e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc97bec2-c785-4c94-9eb4-ae5627d3d15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Pocs_Janos_nem_bant_meg_semmit_es_nem_ker_bocsanatot","timestamp":"2019. március. 26. 11:00","title":"Pócs János nem kér bocsánatot, de párttársai ki vannak rá akadva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcb49da-6a8e-46a1-a108-3bb3adb5acc1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Pénteken valószínűleg nem lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, ám annyira kaotikus a helyzet, hogy valójában ezt a lehetőséget sem lehet kizárni. Felvázoljuk a többi lehetséges forgatókönyvet is, amíg a britek meg nem találják a megnyugtató megoldást.","shortLead":"Pénteken valószínűleg nem lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, ám annyira kaotikus a helyzet, hogy valójában ezt...","id":"20190325_brexit_kaosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcb49da-6a8e-46a1-a108-3bb3adb5acc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17131c4a-4498-49a7-8b31-acc9f20a610c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_brexit_kaosz","timestamp":"2019. március. 25. 17:50","title":"Ki mutatja meg a kiutat a Brexit-káoszból? Boris Johnson vagy Uri Geller?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73fbbb9-32f4-4ce9-88a2-73b89079233b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Perzsa kori, 2500 éves, emberi fejet mintázó cseréptöredéket találtak Jeruzsálemben a mai óváros melletti ősi Jeruzsálem, Dávid városa egyik régészeti feltárásán.","shortLead":"Perzsa kori, 2500 éves, emberi fejet mintázó cseréptöredéket találtak Jeruzsálemben a mai óváros melletti ősi...","id":"20190324_jeruzsalem_perzsa_kori_2500_eves_csereptoredek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73fbbb9-32f4-4ce9-88a2-73b89079233b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbab5606-6af3-4970-a117-a1e0c54de48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_jeruzsalem_perzsa_kori_2500_eves_csereptoredek","timestamp":"2019. március. 24. 17:03","title":"Felbukkant Jeruzsálemben egy 2500 éves lelet, ami emberi vonásokat ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalább 30 százalékos béremelési ígéret kell a vendéglátásban ahhoz, hogy az ember munkahelyet váltson.","shortLead":"Legalább 30 százalékos béremelési ígéret kell a vendéglátásban ahhoz, hogy az ember munkahelyet váltson.","id":"20190325_Havi_300_ezer_forintnal_is_tobbet_kap_a_vendeglatasban_dolgozok_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacd49cd-dc38-4c77-a629-712e0577c49f","keywords":null,"link":"/kkv/20190325_Havi_300_ezer_forintnal_is_tobbet_kap_a_vendeglatasban_dolgozok_fele","timestamp":"2019. március. 25. 15:13","title":"Havi 300 ezer forintnál is többet kap a vendéglátásban dolgozók fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0788e7f0-5911-478d-bd2b-200a180583cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság vasárnap letartóztatásba helyezte a terrorcselekménnyel gyanúsított H. Haszant.","shortLead":"A bíróság vasárnap letartóztatásba helyezte a terrorcselekménnyel gyanúsított H. Haszant.","id":"20190324_Kommandosok_hoztak_a_birosagra_az_Iszlam_Allam_tagjat_a_birosag_letartoztatta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0788e7f0-5911-478d-bd2b-200a180583cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3537048c-0ffc-4cb4-b3bc-c32cee507e97","keywords":null,"link":"/itthon/20190324_Kommandosok_hoztak_a_birosagra_az_Iszlam_Allam_tagjat_a_birosag_letartoztatta","timestamp":"2019. március. 24. 12:53","title":"Kommandósok hozták a bíróságra az Iszlám Állam tagját, elrendelték a letartóztatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]