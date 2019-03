Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"389e4873-9007-41dd-819e-1392688332ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország megvétózta, hogy az Európai Unió bármilyen határidőt szabjon, mikorra kellene a közösségnek nullára csökkentenie a szén-dioxid-kibocsátását. Az Orbán-kormánynak a 2050-es céldátum túl korainak tűnt, holott a terv ellen szervezkedő másik három állammal, a németekkel, a csehekkel és a lengyelekkel szemben Magyarországon nincs számottevő nehézipar. Leginkább autógyárak vannak – olvasható a legújabb HVG-ben.","shortLead":"Magyarország megvétózta, hogy az Európai Unió bármilyen határidőt szabjon, mikorra kellene a közösségnek nullára...","id":"20190327_Epeszu_partok_kozott_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=389e4873-9007-41dd-819e-1392688332ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a01099a-1433-457e-9a58-2aa3b3fdcafa","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Epeszu_partok_kozott_a_Fidesz","timestamp":"2019. március. 27. 16:55","title":"Csak a szavak szintjén védi a klímát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegyen megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani. Az indíték és az elkövető egyelőre ismeretlen. ","shortLead":"Tizenegyen megsérültek, egy nőt kórházba kellett szállítani. Az indíték és az elkövető egyelőre ismeretlen. ","id":"20190327_Konnygazt_permeteztek_a_koblenzi_birosag_epuletebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79f2be84-89f6-43d7-8328-11eff7eeb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e95d85-5a8e-443f-b368-43d1362a0330","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Konnygazt_permeteztek_a_koblenzi_birosag_epuletebe","timestamp":"2019. március. 27. 15:22","title":"Könnygázt permeteztek a koblenzi bíróság épületébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és a légitársaságok sem tudják, mikorra várható bármi előremozdulás. Mindez nemcsak a Boeing, de a hatóság iránti bizalmat is megtépázza.","shortLead":"Az Amerikai Légügyi Hatóság lassan két hete nem jutott előrébb a Boeing 737 MAX 8 és 9 típusú gépeivel kapcsolatban, és...","id":"20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16970591-66e7-46d8-80f9-347911582264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d1b3e-88e7-4b1c-9108-0c1f2db33495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_boeing_737_max_8_amerikai_legugyi_hatosag","timestamp":"2019. március. 27. 08:33","title":"Kilátás sincs arra, mikor repülhetnek újra a Boeing hibás gépei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly 159 000 iskolában 178 millió liter tejet és 255 500 tonna friss gyümölcsöt és zöldséget osztottak ki az unió tagállamaiban. ","shortLead":"Tavaly 159 000 iskolában 178 millió liter tejet és 255 500 tonna friss gyümölcsöt és zöldséget osztottak ki az unió...","id":"20190327_Majdnem_ketmilliardot_ad_a_jovo_tanevben_is_az_EU_iskolatejre_es_gyumolcsre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871c3634-8542-4730-ab8d-05833c61eb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2596c4-5328-4851-b010-80e04b1b7658","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Majdnem_ketmilliardot_ad_a_jovo_tanevben_is_az_EU_iskolatejre_es_gyumolcsre","timestamp":"2019. március. 27. 18:43","title":"Majdnem kétmilliárdot ad a jövő tanévben is az EU iskolatejre és gyümölcsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d820597-4221-46d3-9bac-66fc548c1c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csehül áll a társadalom a barátság terén: egyre kevesebb barátunk van, és a társadalom ötöde-harmada egy baráttal sem bír. Ráadásul a társadalmi státusz is hat a dologra: a gazdagabbaknak több barátjuk van. Az sem jó hír egy elöregedő társadalomnak, hogy a kor előrehaladásával fogynak a barátok. A 90-es években még az emberek a családjukkal beszélték meg a problémáikat, de mára már inkább a barátaikkal. Már, ha vannak.\r

\r

","shortLead":"Csehül áll a társadalom a barátság terén: egyre kevesebb barátunk van, és a társadalom ötöde-harmada egy baráttal sem...","id":"20190327_Egyre_kevesbe_baratok_kozt__rosszak_az_orszag_trendjei_a_baratsag_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d820597-4221-46d3-9bac-66fc548c1c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc49df79-8116-4459-9d97-d7c870cecb5d","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Egyre_kevesbe_baratok_kozt__rosszak_az_orszag_trendjei_a_baratsag_teren","timestamp":"2019. március. 27. 13:16","title":"Egyre kevésbé barátok közt – rosszak az ország trendjei a barátság terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak olyan ember képes felszámolni a jelenlegi korrupt ukrajnai rendszert, aki nem része a politikai elitnek, Volodimir Zelenszkij, aki egyre magabiztosabban vezeti a közvélemény-kutatásokat a március végi elnökválasztás előtt, ilyen ember – mondta a HVG-nek Alekszandr Volkov ismert politológus, s az ukrán parlament képviselője.","shortLead":"Csak olyan ember képes felszámolni a jelenlegi korrupt ukrajnai rendszert, aki nem része a politikai elitnek, Volodimir...","id":"20190327_A_jelenlegi_ukrajnai_rendszer_lebontasat_akarja_Volodimir_Zelenszkij_a_legeselyesebb_elnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8857ffd6-809d-4537-a7cf-9d26aff8d106","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_A_jelenlegi_ukrajnai_rendszer_lebontasat_akarja_Volodimir_Zelenszkij_a_legeselyesebb_elnokjelolt","timestamp":"2019. március. 27. 07:53","title":"\"A rablás itt a rendszer lényege\" - egy \"bohóc\", aki Ukrajna elnöke lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8068e85-8389-4836-b440-89780548ff22","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hat közterület-elnevezésről döntött a szerdai Fővárosi Közgyűlés. ","shortLead":"Hat közterület-elnevezésről döntött a szerdai Fővárosi Közgyűlés. ","id":"20190327_Mar_Kalevala_ter_is_van_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8068e85-8389-4836-b440-89780548ff22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c215cf4-1b50-48a0-aa88-955c2518bf41","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Mar_Kalevala_ter_is_van_Budapesten","timestamp":"2019. március. 27. 13:16","title":"Már Kalevala tér is van Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az átlagosnál is sokkal nagyobb felbontású szenzort pakolhat egyik még készülő telefonjába a Lenovo.","shortLead":"Az átlagosnál is sokkal nagyobb felbontású szenzort pakolhat egyik még készülő telefonjába a Lenovo.","id":"20190328_100_megapixel_mobil_kamera_lenovo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd6b75ea-5f45-47f7-9dec-75e826eee949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bae38f3-baed-439c-ad03-59996ebaaaa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_100_megapixel_mobil_kamera_lenovo","timestamp":"2019. március. 28. 13:33","title":"100 megapixel kamerájú mobillal jöhet ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]