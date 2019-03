Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8f3f78e-4033-4145-ac3d-ce24f123e89c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyszerűen otthagyták őket, egyenek, amit vagy akit tudnak.","shortLead":"Egyszerűen otthagyták őket, egyenek, amit vagy akit tudnak.","id":"20190329_Tigris_es_medve_nyomorog_egy_elhagyott_allatkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f3f78e-4033-4145-ac3d-ce24f123e89c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcbc88f-6e8f-42e8-b23b-af58b8374c75","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Tigris_es_medve_nyomorog_egy_elhagyott_allatkertben","timestamp":"2019. március. 29. 11:09","title":"Tigris és medve nyomorog egy elhagyott állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23a0523-c7b5-4448-ae4e-d5ba675c6636","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"Húsz éve nem volt ekkora aszály Magyarországon, mint most, a kilátások pedig sem rövid, sem hosszabb távon nem biztatóak. A megoldás a hatalmas károkat elszenvedő mezőgazdaságnak az öntözés lenne, ezt azonban évek óta nehezíti a bürokrácia. Pénz, politikai akarat lenne, de a magyar földtulajdoni viszonyok és egyéb jellemzők sem segítik a helyzet megoldását. ","shortLead":"Húsz éve nem volt ekkora aszály Magyarországon, mint most, a kilátások pedig sem rövid, sem hosszabb távon nem...","id":"20190329_Aszalypara_sok_millio_tonna_magyar_termeny_sorsa_pecsetelodik_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d23a0523-c7b5-4448-ae4e-d5ba675c6636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a39927-b304-4df9-b92b-93bef438e64b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190329_Aszalypara_sok_millio_tonna_magyar_termeny_sorsa_pecsetelodik_meg","timestamp":"2019. március. 29. 18:30","title":"Lassan kezdjünk el víztározókat építeni – vagy tanuljunk jó esőtáncokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc37a2-1102-445c-93b6-993ddcebbbe2","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Jávor Pálja vagy Mikó Istvánja lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és robbanékonyak – őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, csakúgy, mint kolléganőik esetében, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Jávor Pálja vagy Mikó...","id":"20190329_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_4_Kovacs_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc37a2-1102-445c-93b6-993ddcebbbe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd3dba2-50dc-48b0-bcb0-7e8cf839bbfd","keywords":null,"link":"/kultura/20190329_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_4_Kovacs_Tamas","timestamp":"2019. március. 29. 20:00","title":"Kovács Tamás: Az ember hamar rájön, mennyi gát van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani.



","shortLead":"Vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, az órákat éjjel 2 órakor 3 órára kell állítani.



","id":"20190330_Ne_felejtse_holnap_oraatallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f518506-7b4f-44c7-ae0b-92e34436c22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99401fa-3831-4836-b57e-ff4fafb6e999","keywords":null,"link":"/elet/20190330_Ne_felejtse_holnap_oraatallitas","timestamp":"2019. március. 30. 07:51","title":"Ne felejtse, holnap óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Így alakult a labdarúgó NB I.","shortLead":"Így alakult a labdarúgó NB I.","id":"20190330_Kikapott_a_Kisvarda_es_a_Puskas_Akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988a3709-c965-4f24-b315-fa3d7c0b22ee","keywords":null,"link":"/sport/20190330_Kikapott_a_Kisvarda_es_a_Puskas_Akademia","timestamp":"2019. március. 30. 19:14","title":"Kikapott a Kisvárda és a Puskás Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP hívta fel erre a figyelmet, ők egy határozati javaslatot be is nyújtottak a parlamentnek erről. ","shortLead":"Az MSZP hívta fel erre a figyelmet, ők egy határozati javaslatot be is nyújtottak a parlamentnek erről. ","id":"20190329_Ket_napja_maradt_a_kormanynak_karpotolni_a_rokkantnyugdijasokat_de_eddig_nem_intezkedtek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4feae568-1426-47c5-bc5b-5fe78c0616bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a79ad9-4112-49e9-a952-94d893bbf307","keywords":null,"link":"/itthon/20190329_Ket_napja_maradt_a_kormanynak_karpotolni_a_rokkantnyugdijasokat_de_eddig_nem_intezkedtek","timestamp":"2019. március. 29. 19:26","title":"Két napja maradt a kormánynak kárpótolni a rokkantnyugdíjasokat, de eddig nem intézkedtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7dd8f-d920-48d9-941d-f875b0172b53","c_author":"Napi.hu","category":"enesacegem","description":"Vasárnap jár le a határidő, erre tekintettel még hétfőn is be lehet fizetni a kamarai tagdíjakat. Ha elmulasztja, jöhetnek a szankciók.","shortLead":"Vasárnap jár le a határidő, erre tekintettel még hétfőn is be lehet fizetni a kamarai tagdíjakat. Ha elmulasztja...","id":"20190330_Itt_a_hatarido_be_kell_fizetni_a_kamarai_tagsagi_dijakat_kulonben_jon_az_adohatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7dd8f-d920-48d9-941d-f875b0172b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7332ffc-8a72-43a8-ad2f-a6bff6c4b9bb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190330_Itt_a_hatarido_be_kell_fizetni_a_kamarai_tagsagi_dijakat_kulonben_jon_az_adohatosag","timestamp":"2019. március. 30. 10:15","title":"Itt a határidő, be kell fizetni a kamarai tagsági díjakat, különben jön az adóhatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szerinte a kártékony tartalmak ellenőrzése és kiszűrése túlságosan is nagy felelősséggel járó feladat ahhoz, hogy ezt egyedül a Facebook végezze el. \r

","shortLead":"Szerinte a kártékony tartalmak ellenőrzése és kiszűrése túlságosan is nagy felelősséggel járó feladat ahhoz, hogy ezt...","id":"20190331_internet_mark_zuckerberg_facebook_nyilt_level_torvenyi_szabalyozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97827eed-f667-47a3-8d1f-552ac8626bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a288808-ca0d-405f-87ee-08cd109ab3c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_internet_mark_zuckerberg_facebook_nyilt_level_torvenyi_szabalyozas","timestamp":"2019. március. 31. 08:19","title":"Az internet korlátozására kéri Zuckerberg a világ kormányait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]