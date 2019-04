Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","shortLead":"Nem, nem sokkal jutottunk közelebb ezúttal sem a megoldáshoz.","id":"20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae73c274-c80c-4696-8f5c-3a49c0a55fae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Breaking_atment_egy_Brexittorveny_a_brit_parlamenten","timestamp":"2019. április. 09. 04:23","title":"Breaking: átment egy Brexit-törvény a brit parlamenten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a06db28-f47d-4dc5-8bf5-f9ef1a521a57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tökéletes bőrlenyomattal fedett dinoszaurusz-lábnyomokat fedezett fel a dél-koreai Csindzsu városa közelében a helyi egyetem kutatója. Először találtak a világon ilyen leletet.","shortLead":"Tökéletes bőrlenyomattal fedett dinoszaurusz-lábnyomokat fedezett fel a dél-koreai Csindzsu városa közelében a helyi...","id":"20190410_dinoszaurusz_labnyom_borlenyomat_del_korea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a06db28-f47d-4dc5-8bf5-f9ef1a521a57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8985ed-dd5c-49c2-9cc9-57a2291f4a11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_dinoszaurusz_labnyom_borlenyomat_del_korea","timestamp":"2019. április. 10. 12:33","title":"Olyan dínóleletekre bukkantak Dél-Koreában, amilyeneket még nem látott a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78c850a-66ba-421a-b944-54fede0a8a82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem elég, hogy a szuperautókat a tulajdonosok maguktól is törik elég gyakran, még a hivatalos személyzet is segít nekik ebben.","shortLead":"Nem elég, hogy a szuperautókat a tulajdonosok maguktól is törik elég gyakran, még a hivatalos személyzet is segít nekik...","id":"20190408_BMW_i8_bentley_continental_gt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c78c850a-66ba-421a-b944-54fede0a8a82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a12a89-5f1c-4238-bd67-6948ed839da0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_BMW_i8_bentley_continental_gt","timestamp":"2019. április. 09. 04:08","title":"Pont a szervezők miatt ment egymásnak egy BMW i8 és egy Bentley Continetal GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fideszt még várják az egyre illusztrisabb csapatba. ","shortLead":"A Fideszt még várják az egyre illusztrisabb csapatba. ","id":"20190409_Az_Osztrak_Szabadsagpart_csatlakozott_Salvini_partszovetsegehez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36b29d3b-d7f1-4b49-aafd-5a5e91122776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9c0041-aa73-48bb-a2b7-584f6a91e39d","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Az_Osztrak_Szabadsagpart_csatlakozott_Salvini_partszovetsegehez","timestamp":"2019. április. 09. 18:39","title":"Az Osztrák Szabadságpárt csatlakozott Salvini pártszövetségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e változást a lakosság kötvényekkel szembeni hozzáállásában? ","shortLead":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e...","id":"20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0111200a-94b2-44a5-93e2-109f012d072a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","timestamp":"2019. április. 09. 11:09","title":"Halkan pukkan vagy nagyot durran Matolcsyék új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","id":"20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafa843-a7c9-4daa-a755-ccc5775d873f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","timestamp":"2019. április. 10. 18:03","title":"A gyűlöletbeszédről tartott meghallgatást közvetítettk a YouTube-on, rögtön jöttek a gyűlölködő kommentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazánkban forgalomba kerülő növényvédő szerek közel egyötöde lehet hamisított vagy illegális eredetű a növényvédő szert használó magyar gazdák szerint.","shortLead":"A hazánkban forgalomba kerülő növényvédő szerek közel egyötöde lehet hamisított vagy illegális eredetű a növényvédő...","id":"20190409_hent_novenyvedo_szer_kornyezeti_hatas_meddoseg_rak_egeszsegugyi_kockazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50803ff2-41a9-4ef6-828a-aa59eaa57c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10a8723-984b-4a7d-a018-527796f4b79a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_hent_novenyvedo_szer_kornyezeti_hatas_meddoseg_rak_egeszsegugyi_kockazat","timestamp":"2019. április. 09. 10:33","title":"Veszélyes hamisítás: rákot és meddőséget is okozhatnak a nem megfelelő növényvédelmi szerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ókovács Szilveszter levélben kérte ezt egy előadás énekeseitől. 28 énekesből 15 afroamerikainak vallotta magát.","shortLead":"Ókovács Szilveszter levélben kérte ezt egy előadás énekeseitől. 28 énekesből 15 afroamerikainak vallotta magát.","id":"20190409_Okovacs_keresere_afroamerikainak_vallja_magat_az_Operahaz_15_enekese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf98542-1fb1-40a9-bbe5-dddd23f440ed","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Okovacs_keresere_afroamerikainak_vallja_magat_az_Operahaz_15_enekese","timestamp":"2019. április. 09. 08:31","title":"Ókovács kérésére afroamerikainak vallja magát az Operaház 15 énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]