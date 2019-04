Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73b2781-12ea-4a33-947f-404fff4b1e6a","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A következő két évben a Paks II. 357 millió forintot fizet az atomenergiát és a paksi bővítést népszerűsítő, interaktív kamionért. A szolgáltatást ugyanaz a vállalat nyújtja, ami 2014 óta mindig, de a G-nap előtt még Simicska Lajos egyik cégének közbeiktatásával.","shortLead":"A következő két évben a Paks II. 357 millió forintot fizet az atomenergiát és a paksi bővítést népszerűsítő, interaktív...","id":"20190410_Kolbaszfesztivalra_megy_a_paksi_atomkamion_amiben_a_Gnapig_Simicska_is_benne_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73b2781-12ea-4a33-947f-404fff4b1e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f448e492-375e-4070-8779-74a9489de8ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Kolbaszfesztivalra_megy_a_paksi_atomkamion_amiben_a_Gnapig_Simicska_is_benne_volt","timestamp":"2019. április. 10. 12:21","title":"Kolbászfesztiválra megy a paksi atomkamion, amiben a G-napig Simicska is benne volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","shortLead":"2024-ben olimpia lesz a városban, addigra lényegében ki akarják pucolni a városi forgalomból a hagyományos buszokat.","id":"20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a619761-b17b-4841-b136-f7d76ed3af87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ec5564-4173-4800-a69a-6a1c3e5246a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_parizs_elektromos_busz_flotta_2024","timestamp":"2019. április. 10. 10:21","title":"Párizs berendelte az eddig legnagyobb elektromosautóbusz-flottát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a YouTube is ugyanabban látja a \"televíziózás\" jövőjét, amiben a Netflix is.","shortLead":"A jelek szerint a YouTube is ugyanabban látja a \"televíziózás\" jövőjét, amiben a Netflix is.","id":"20190410_youtube_interaktiv_sorozat_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7116f7-4868-40ae-b095-a6cea02b884b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_youtube_interaktiv_sorozat_netflix","timestamp":"2019. április. 10. 14:03","title":"A Netflixnek bejött, most a YouTube is csinál egy műsort, amiben a néző döntheti el, mit csináljon a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demokrácia elleni támadások, a korrupció és az egészségügy az igazi probléma, nem a menekültügy – mondta Guy Verhofstadt.","shortLead":"A demokrácia elleni támadások, a korrupció és az egészségügy az igazi probléma, nem a menekültügy – mondta Guy...","id":"20190410_Verhofstadt_a_Fidesz_csak_a_felelemkelteshez_es_a_hazugsagokhoz_ert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea479fb-fa48-4609-97de-e80c8f077f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb2d431-d9e3-4b60-9bf3-41c07c476da6","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Verhofstadt_a_Fidesz_csak_a_felelemkelteshez_es_a_hazugsagokhoz_ert","timestamp":"2019. április. 10. 10:13","title":"Verhofstadt: A Fidesz csak a félelemkeltéshez és a hazugságokhoz ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Törökbálintnál.","shortLead":"Forgalomkorlátozásra kell számítani Törökbálintnál.","id":"20190410_Autoval_karambolozott_egy_busz_az_M7es_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6607d95d-c957-4588-9cd2-97783d6a7d59","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_Autoval_karambolozott_egy_busz_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. április. 10. 11:06","title":"Autóval karambolozott egy busz az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86f85a1a-2901-455e-93c0-100a3a536a65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be Kínában az Oppo az idei évre szánt csúcsmobilját, az Oppo Reno 10x Zoomot, de egy középkategóriás készüléket is villantottak mellé.","shortLead":"Szerdán mutatta be Kínában az Oppo az idei évre szánt csúcsmobilját, az Oppo Reno 10x Zoomot, de egy középkategóriás...","id":"20190411_oppo_reno_10x_zoom_oppo_reno_pop_up_kamera_androidos_csucsmobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86f85a1a-2901-455e-93c0-100a3a536a65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d3c49c0-775d-4630-af7c-45c26fc382d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_oppo_reno_10x_zoom_oppo_reno_pop_up_kamera_androidos_csucsmobil","timestamp":"2019. április. 11. 14:03","title":"Itt az Oppo különös kamerás csúcsmobilja, ami a Huawei P30 Próval versenyez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6317f38-da03-4cc6-8d18-5dc45e3bfb47","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási tarka rovarokat azonosítottak Madagaszkáron: a genetikai vizsgálatok alapján derült ki, hogy a látásból 15 éve ismert színes állatok két különálló botsáskafajhoz tartoznak.","shortLead":"Óriási tarka rovarokat azonosítottak Madagaszkáron: a genetikai vizsgálatok alapján derült ki, hogy a látásból 15 éve...","id":"20190411_uj_rovarfaj_botsaska_madagaszkaron_legnagyobb_rovarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6317f38-da03-4cc6-8d18-5dc45e3bfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b91750-4fd5-4df8-bd76-6833379b6f5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_uj_rovarfaj_botsaska_madagaszkaron_legnagyobb_rovarok","timestamp":"2019. április. 11. 13:03","title":"Sosem látott, 20 centis rovarokra bukkantak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek. ","shortLead":"A kisfiú kedden jött világra 2,9 kilogrammos súllyal, édesanyjával együtt egészségesek. ","id":"20190411_haromszulos_gyerek_gorogorszag_mitokondrium_mesterseges_megtermekenyites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dc14d0-809b-4a3d-9d71-082f0dc5851f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_haromszulos_gyerek_gorogorszag_mitokondrium_mesterseges_megtermekenyites","timestamp":"2019. április. 11. 11:34","title":"Háromszülős baba született Görögországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]