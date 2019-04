Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af8941e1-4da7-41e3-968e-ad67e1b54223","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás logós német gyártó újdonságai összesen három karosszéria változatban és csak dízelmotorral érhetők el. ","shortLead":"A négykarikás logós német gyártó újdonságai összesen három karosszéria változatban és csak dízelmotorral érhetők el. ","id":"20190412_csak_gazolaj_itt_a_dizelmotoros_uj_audi_s6_es_s7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8941e1-4da7-41e3-968e-ad67e1b54223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb0d437-43ff-4f99-a210-96cf7ab97006","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_csak_gazolaj_itt_a_dizelmotoros_uj_audi_s6_es_s7","timestamp":"2019. április. 12. 08:21","title":"Csak a gázolaj: itt a dízelmotoros új Audi S6 és S7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom elválaszthatatlan részét képezi az afroamerikai eredet\".\r

\r

","shortLead":"Megpróbálják megmagyarázni miképp vallották magukról az Operaház művészei, hogy \"kinyilvánítom, hogy identitásom...","id":"20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30c10692-f384-4e61-8a43-27e12d75116f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad1a6ef-b9c5-46cf-9006-ba889bf795a9","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Porgy_es_Bess_magyarazzak_az_Operahaz_muveszei_hogy_is_feketek_ok","timestamp":"2019. április. 10. 18:46","title":"Porgy és Bess: magyarázzák az Operaház művészei, hogy is feketék ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már az utcákat járja egy ideje a Taycan a márka első full elektromos autója.","shortLead":"Már az utcákat járja egy ideje a Taycan a márka első full elektromos autója.","id":"20190410_porsche_taycan_elektromos_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a523cfd-d232-4f9a-9dca-5d31ed18f020","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_porsche_taycan_elektromos_auto","timestamp":"2019. április. 10. 17:24","title":"Érdemes meghallgatni az első néma Porschét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49a2623-73bc-41a1-a401-125fb6ce77e6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az edző meglátogatta a gyereket a kórházban. A klub elküldte.","shortLead":"Az edző meglátogatta a gyereket a kórházban. A klub elküldte.","id":"20190410_Taktikai_fogast_akart_mutatni_de_eltorte_a_szegycsontjat_a_14_eves_vizilabdas_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d49a2623-73bc-41a1-a401-125fb6ce77e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e46d12-e9fd-44d1-92cb-f9011b59105c","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Taktikai_fogast_akart_mutatni_de_eltorte_a_szegycsontjat_a_14_eves_vizilabdas_edzoje","timestamp":"2019. április. 10. 20:01","title":"Taktikai fogást akart bemutatni az edző, eltörte a 14 éves vízilabdás szegycsontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott a lapnak. ","shortLead":"A Best magazin pénteki számában megjelent egy interjú Andy Vajna özvegyével, aki nemrég azt írta, nem nyilatkozott...","id":"20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e23312c0-dd67-4a7b-9754-c65b28ac131a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3271f8d3-0edf-4d2f-a64d-91da46a1de5e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Vajna_Timea_Best_magazin_interju_nyilatkozat","timestamp":"2019. április. 12. 11:26","title":"Vagy Vajna Tímea nem mond igazat, vagy a Best","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit New Statesman Magazine-nak adott interjút, beszélt Orbánról is, akit régi barátjának nevezett.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus rendszeres megszólalója a kormányhű médiatermékeknek az utóbbi években. Most a brit...","id":"20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0be12fe-c71b-462c-91ef-2fd75baf3d8a","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Brit_filozofus_Aki_azt_hiszi_Magyarorszagon_nincsenek_Sorosugynokok_nem_ismeri_a_tenyeket","timestamp":"2019. április. 10. 17:09","title":"Brit filozófus: Aki azt hiszi, Magyarországon nincsenek Soros-ügynökök, nem ismeri a tényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61032030-bdb9-4479-9ada-59a46dbe1b71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégi PONT Fesztivál fókuszába idén a balkáni térség örökségei kerülnek. Pénteken például busók lepik el a Várkert Bazárt.\r

\r

","shortLead":"A hétvégi PONT Fesztivál fókuszába idén a balkáni térség örökségei kerülnek. Pénteken például busók lepik el a Várkert...","id":"20190410_Noi_beavatasi_szertartasok_dallamait_is_hallgathatunk_a_Varkertben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61032030-bdb9-4479-9ada-59a46dbe1b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac9c61d-b08d-4ea0-a84c-f1b9c630edba","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Noi_beavatasi_szertartasok_dallamait_is_hallgathatunk_a_Varkertben","timestamp":"2019. április. 10. 13:46","title":"Női beavatási szertartások dallamait is hallgathatunk a Várkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz éve választották miniszterelnöknek Bajnai Gordont, könyv készül ennek apropóján. Pénteken lesz a kötet bemutatója, de a kiadó 168 Óra már most interjúval jelentkezik a hetilap legfrissebb számában. Bajnai elmondta, milyen volt a kapcsolata Orbánnal és Gyurcsánnyal.","shortLead":"Tíz éve választották miniszterelnöknek Bajnai Gordont, könyv készül ennek apropóján. Pénteken lesz a kötet bemutatója...","id":"20190411_Bajnai_Orban_ugy_gondolta_egyszer_kell_nyerni_de_akkor_nagyon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff54ed2e-0eb3-4029-8ce9-9a76899e3596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8c7eae-8400-4c6f-941b-75bfbcd2bb53","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Bajnai_Orban_ugy_gondolta_egyszer_kell_nyerni_de_akkor_nagyon","timestamp":"2019. április. 11. 12:03","title":"Bajnai: Orbán úgy gondolta, egyszer kell nyerni, de akkor nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]