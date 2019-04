Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3866e045-43b9-4c18-a8d7-8397582046e8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alacsonypadlós modellekről van szó, mind klímás. ","shortLead":"Alacsonypadlós modellekről van szó, mind klímás. ","id":"20190413_50_vadonatuj_Mercedes_busz_all_forgalomba_hat_videki_varosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3866e045-43b9-4c18-a8d7-8397582046e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44450c84-5a77-42c4-a102-62fa3abffeb0","keywords":null,"link":"/kkv/20190413_50_vadonatuj_Mercedes_busz_all_forgalomba_hat_videki_varosban","timestamp":"2019. április. 13. 15:16","title":"50 vadonatúj Mercedes busz áll forgalomba hat vidéki városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1151ae1-990b-490e-b3dc-c374f4371196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A thai pilóta a célegyenesnél bukott hatalmasat a Toro Rossójával. ","shortLead":"A thai pilóta a célegyenesnél bukott hatalmasat a Toro Rossójával. ","id":"20190413_F1_Albon_darabjaira_torte_az_autojat_a_harmadik_kinai_edzesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1151ae1-990b-490e-b3dc-c374f4371196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04542049-bc58-441e-ae7e-c9297846f5d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_F1_Albon_darabjaira_torte_az_autojat_a_harmadik_kinai_edzesen","timestamp":"2019. április. 13. 07:14","title":"F1: Albon darabjaira törte az autóját a harmadik kínai edzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szögi Lajos családjának 46 millió forintos kártérítést ítélt meg a bíróság, amit eddig a börtönben ülő elkövetőktől nem tudtak elvenni a végrehajtók, mert nem volt vagyonuk. Az elsőrendű vádlott most megkapott, 4,9 millió forintos sérelemdíját utalták át az elhunyt hozzátartozóinak. ","shortLead":"Szögi Lajos családjának 46 millió forintos kártérítést ítélt meg a bíróság, amit eddig a börtönben ülő elkövetőktől nem...","id":"20190412_Megkapta_a_49_millios_karteritest_az_olaszliszkai_karosult_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a1486d-611c-4f18-80a5-0359c2e3e4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Megkapta_a_49_millios_karteritest_az_olaszliszkai_karosult_csalad","timestamp":"2019. április. 12. 19:29","title":"Megkapta a 4,9 milliós kártérítést az Olaszliszkán meglincselt tanár családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c86af-54f6-4206-b72c-6164e9fca8bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A norvégok szó szerint új szintre emelték a fából épült ház fogalmát: megépítették a világ legmagasabb ilyen épületét.","shortLead":"A norvégok szó szerint új szintre emelték a fából épült ház fogalmát: megépítették a világ legmagasabb ilyen épületét.","id":"20190412_mjosa_torony_norvegia_fabol_keszult_haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845c86af-54f6-4206-b72c-6164e9fca8bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969d03e-fb31-49d6-81fd-2e45ddb3715d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_mjosa_torony_norvegia_fabol_keszult_haz","timestamp":"2019. április. 12. 19:03","title":"Elkészült a világ legmagasabb faépülete, rászolgált a torony névre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc gazdagabb lett nála, csak annyit reagált: más listákon pedig őt nevezik vagyonosabbnak.","shortLead":"Az OTP-vezér azt mondta, Orbán többször is utazott a bank magángépén, de sohasem vendégként. Arra, hogy Mészáros Lőrinc...","id":"20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3de57c8-15a8-4ac5-be5c-8e8daae0a978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3cd2a45-0957-47f8-9fa9-711d13783457","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Csanyi_Sandor_Orban_mindig_kifizette_amikor_az_OTP_magangepen_utazott","timestamp":"2019. április. 12. 21:22","title":"Csányi Sándor: Orbán mindig kifizette, amikor az OTP magángépén utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","shortLead":"A játékboltoknál a húsvét adja az egész éves forgalom 12 százalékát.\r

\r

","id":"20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=910eb7b7-e156-4480-ba6b-3c4f558df3c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2fa1ab4-58de-43f4-93dd-a7ffd5e8a539","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Tobb_ezerbe_faj_a_husveti_ajandekozas_is","timestamp":"2019. április. 13. 08:46","title":"Több ezerbe fáj a húsvéti ajándékozás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b58600-bbf4-439a-99b9-a9bf9be7b61b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeres szűzrepülést hajtott végre szombaton a Stratolaunch. A hat hajtóművel felszerelt repülő olyan nagy, hogy a tervek szerint űrjárműveket indíthatnak róla.","shortLead":"Sikeres szűzrepülést hajtott végre szombaton a Stratolaunch. A hat hajtóművel felszerelt repülő olyan nagy...","id":"20190414_felszallt_a_stratolaunch_szuzrepules_video_mojave_sivatag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98b58600-bbf4-439a-99b9-a9bf9be7b61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ad55c6-6daa-4c04-859d-19ff71fdfa3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_felszallt_a_stratolaunch_szuzrepules_video_mojave_sivatag","timestamp":"2019. április. 14. 11:33","title":"Videó: felszállt a világ legnagyobb repülőgépe, ami akkora, mint két másik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány település kilóg a sorból a falusi CSOK-listáján, mivel olyan települések is felkerültek, ahol nő a lakosok száma, de olyanok meg lemaradtak, ahol szemmel láthatóan elkelne a támogatás.","shortLead":"Néhány település kilóg a sorból a falusi CSOK-listáján, mivel olyan települések is felkerültek, ahol nő a lakosok...","id":"20190413_Ellentmondasos_a_falusi_CSOK_lista_Tihany_bekerult_Ujdombrad_kimaradt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd4f7cfd-6dde-48a0-b140-d5d9a9c6f9a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd4559f-c4e8-426b-8955-49ff6c7f003a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Ellentmondasos_a_falusi_CSOK_lista_Tihany_bekerult_Ujdombrad_kimaradt","timestamp":"2019. április. 13. 08:23","title":"Ellentmondásos a falusi CSOK-lista: Tihany bekerült, Újdombrád kimaradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]