[{"available":true,"c_guid":"44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44057583-41d9-45ee-9867-889de2560032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1e549f-da49-4ed2-8860-77b9566f3d56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_fekete_lyuk_esemenyhorizont_fenykep_pendrive_kihuzasa_figyelmeztetes_wifi_halozatok_elrejtese_fortnite_esport_kinai_agyaghadsereg","timestamp":"2019. április. 14. 12:03","title":"Ez történt: a Microsoft megelégelte, hogy mindenki csak úgy kihúzza a pendrive-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"196b7d31-d502-4ab5-ae9c-4deaf5fd8de6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Suzuki SX4 megelőzte a korábbi listavezető Vitarát. ","shortLead":"A Suzuki SX4 megelőzte a korábbi listavezető Vitarát. ","id":"20190413_Tronfosztas_a_magyar_autopiacon_mast_imadnak_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=196b7d31-d502-4ab5-ae9c-4deaf5fd8de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2199814-15be-4e71-aa8b-d2d507a89383","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Tronfosztas_a_magyar_autopiacon_mast_imadnak_a_magyarok","timestamp":"2019. április. 13. 13:51","title":"Trónfosztás a magyar autópiacon, mást imádnak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Iszik és vezet.","shortLead":"Iszik és vezet.","id":"20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d668575-51d6-4813-a60a-f7512ef8891f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Ketszer_is_ittasan_vezetett_majd_harmadjara_elkotott_egy_autot__szinten_ittasan","timestamp":"2019. április. 13. 17:10","title":"Kétszer is ittasan vezetett, majd harmadjára elkötött egy autót – szintén ittasan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabály, az szabály, Meghan hercegné amerikai állampolgár, így sem ő, sem gyermeke nem mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Így a hercegi pár jobban teszi, ha külön kasszát vezet, különben az amerikai adóhatóságok betekintést nyerhetnek a brit királyi család meglehetősen bonyolult, szövevényes pénzügyeibe.","shortLead":"A szabály, az szabály, Meghan hercegné amerikai állampolgár, így sem ő, sem gyermeke nem mentesül az adófizetési...","id":"20190414_Meghan_hercegnenek_es_szuletendo_gyermekenek_az_Egyesult_Allamokban_is_adoznia_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db18bc-d285-4475-b696-eb6ba4504116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Meghan_hercegnenek_es_szuletendo_gyermekenek_az_Egyesult_Allamokban_is_adoznia_kell","timestamp":"2019. április. 14. 17:16","title":"Meghan hercegnének és születendő gyermekének az Egyesült Államokban is adóznia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Disney nagyon szeretné megtörni a Netflix dominanciáját, és most már azt is tudni, hogyan és mivel. Az egyik az ár. ","shortLead":"A Disney nagyon szeretné megtörni a Netflix dominanciáját, és most már azt is tudni, hogyan és mivel. Az egyik az ár. ","id":"20190413_streaming_szolgaltato_sorozatok_filmek_online_disney_plus_netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d39bc7-54b7-450e-baa4-84212bd94ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deee95be-e518-4bd5-bda9-2bec5f98e72f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190413_streaming_szolgaltato_sorozatok_filmek_online_disney_plus_netflix","timestamp":"2019. április. 13. 19:03","title":"Netflix-gyilkos tervet villantott a Disney, havi 1900 forintért adnának filmeket, sorozatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f","c_author":"Weyer Béla","category":"kultura","description":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész ellentmondásos életéről szóló film árnyalja a képet a közelmúltról.","shortLead":"A most végső felszámolásra ítélt barnaszénbányászat miliőjéből indult, Bob Dylannel is fellépő keletnémet rockzenész...","id":"201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03ea8f8a-b695-4270-8b91-8a2e3007256f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"730ff9ca-003c-4558-a73d-0ebab99cab92","keywords":null,"link":"/kultura/201915__gerhard_gundermann__ndks_szubkultura__tettes_es_aldozat__az_eneklo_kotrogepkezelo","timestamp":"2019. április. 14. 17:30","title":"A keletnémet kotrógépkezelő, aki Bob Dylan előtt énekelhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színvilágát illetően a meleg színek dominálnak majd az alkotáson, elsősorban a szeretetnek, harmóniának, a Szentlélek jelenlétének és ajándékainak kifejezéseként.","shortLead":"Színvilágát illetően a meleg színek dominálnak majd az alkotáson, elsősorban a szeretetnek, harmóniának, a Szentlélek...","id":"20190413_Kiderult_milyen_lesz_Ferenc_papa_csiksomlyoi_miseruhaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0fab47-4d77-40ae-b717-e0ca8cbd1123","keywords":null,"link":"/elet/20190413_Kiderult_milyen_lesz_Ferenc_papa_csiksomlyoi_miseruhaja","timestamp":"2019. április. 13. 19:44","title":"Kiderült, milyen lesz Ferenc pápa csíksomlyói miseruhája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral munkavacsorázott a vajdasági Palicsfürdőn.","shortLead":"Míg szombaton hatalmas kormányellenes tüntetés volt Szerbiában, Aleksandr Vucsics elnök vasárnap Orbán Viktorral...","id":"20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c47f0d57-86b1-4bbc-b9a3-c73b5facb8b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5390db7f-e9de-4019-bd17-128f1446ea08","keywords":null,"link":"/vilag/20190414_A_szerb_elnokkel_vacsorazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. április. 14. 21:01","title":"A szerb elnökkel vacsorázott Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]