Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Akár 2 millió forintnyi bírságot is kaphat Volodomir Zelenszkij, mert véletlenül megmutatta, hogy magára szavazott.



","shortLead":"Akár 2 millió forintnyi bírságot is kaphat Volodomir Zelenszkij, mert véletlenül megmutatta, hogy magára szavazott.



","id":"20190421_Megbirsagoltak_az_egyik_ukran_elnokjeloltet_miutan_szavazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d866de3f-aba6-415c-90d7-82c687d74d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d1736f-cba2-4b5f-a253-164d2d9c3515","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Megbirsagoltak_az_egyik_ukran_elnokjeloltet_miutan_szavazott","timestamp":"2019. április. 21. 15:44","title":"Megbírságolták az egyik ukrán elnökjelöltet, miután szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16647d-25a7-4cce-a37c-cd09bc2ada8c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Londoni elemzők: kiugró kiskereskedelmi forgalmat hozhat a nyárias brit húsvét.","shortLead":"Londoni elemzők: kiugró kiskereskedelmi forgalmat hozhat a nyárias brit húsvét.","id":"20190420_A_nyari_husvet_meg_a_Brexitet_is_enyhiti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d16647d-25a7-4cce-a37c-cd09bc2ada8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4867d6-4208-400e-878f-16cb16cb98d5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_A_nyari_husvet_meg_a_Brexitet_is_enyhiti","timestamp":"2019. április. 20. 14:45","title":"A nyári húsvét még a Brexitet is enyhíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már letölthető. Az egyetlen megkötés, hogy Windows 10-es gép kell hozzá, de mobilokra is jön. ","shortLead":"Ingyenes verzióval bővült a népszerű autóversenyzős játék, a Forza, amelynek Street alcímet viselő kiadása már...","id":"20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46692d7d-1f71-4d9e-95f7-3b645d9c669d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b93d07-0118-4bf7-a76a-48beca890c17","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_forza_street_free_to_play_ingyenes_jatek_windows_10","timestamp":"2019. április. 21. 08:03","title":"Jött egy ingyenes játék a számítógépére: Windowsra már letölthető a Forza Street","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc7ba18-0494-461b-b872-0bb5d64000f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbben Londonban kívánnak élni választójogukkal.","shortLead":"A legtöbben Londonban kívánnak élni választójogukkal.","id":"20190420_Egy_honappal_a_hatarido_lejarta_elott_mar_tobb_ezren_jelentkeztek_a_kulkepviseleti_szavazasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cc7ba18-0494-461b-b872-0bb5d64000f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8969097-40f7-4086-84b3-7846aa93699f","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Egy_honappal_a_hatarido_lejarta_elott_mar_tobb_ezren_jelentkeztek_a_kulkepviseleti_szavazasra","timestamp":"2019. április. 20. 10:20","title":"Egy hónappal a határidő lejárta előtt már több ezren jelentkeztek a külképviseleti szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190421_Ezert_nem_jo_ha_a_vilag_elso_embere_a_Twitteren_at_kommunikal_a_vilaggal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227cd422-4913-450b-b800-2fda146dcc11","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Ezert_nem_jo_ha_a_vilag_elso_embere_a_Twitteren_at_kommunikal_a_vilaggal","timestamp":"2019. április. 21. 21:49","title":"Ezért nem jó, ha a világ első embere a Twitteren át kommunikál a világgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szent György napja lesz.","shortLead":"Szent György napja lesz.","id":"20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65cad9fc-ae22-43b7-a65c-98c158b89a7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7e0f99-48f3-44be-a5ec-1df5ed679bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190421_Ezert_lesz_a_jovo_szerda_munkaszuneti_nap_a_rendorsegen","timestamp":"2019. április. 21. 13:45","title":"Ezért lesz a jövő szerda munkaszüneti nap a rendőrségen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","shortLead":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","id":"20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74487e5e-d11c-4716-9ed7-87729a16a209","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","timestamp":"2019. április. 20. 09:45","title":"Felcsúton gyűjtöttek aláírást a kétfarkúak - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi és Orbi üzenetében, hagyományos ünnepi miséje után.","shortLead":"A vérontás, a fegyveres konfliktusok és az éhínség megállítását kérte Ferenc pápa a világtól húsvétvasárnapi Urbi és...","id":"20190421_A_verontas_megallitasat_surgette_e_papa_Urbi_et_Orbi_uzeneteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74736648-b8a1-417e-8b52-3901d233e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae25ecb9-b6e9-483e-adfa-d4429f7164cb","keywords":null,"link":"/kultura/20190421_A_verontas_megallitasat_surgette_e_papa_Urbi_et_Orbi_uzeneteben","timestamp":"2019. április. 21. 12:44","title":"A vérontás megállítását sürgette e pápa Urbi et Orbi üzenetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]