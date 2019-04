Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a","c_author":"T. R.","category":"elet","description":"Válaszolt a Semmelweis Egyetem, mi is történt pontosan azzal a kisfiúval, akinek múlt csütörtökön bot fúródott a szemébe. Soron kívül ellátták, pedig a Semmelweis „nem volt a sürgősségi ügyeletre kijelölt fővárosi intézmények között” – írta az intézmény.","shortLead":"Válaszolt a Semmelweis Egyetem, mi is történt pontosan azzal a kisfiúval, akinek múlt csütörtökön bot fúródott...","id":"20190426_Megvizsgaltak_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe_majd_mondtak_masnap_jojjenek_vissza_mutetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20539912-e7be-4b24-9f17-79836ec64d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4a9fab-6ff9-4d03-a6e8-1dafb4dedc54","keywords":null,"link":"/elet/20190426_Megvizsgaltak_a_kisfiut_akinek_bot_furodott_a_szemebe_majd_mondtak_masnap_jojjenek_vissza_mutetre","timestamp":"2019. április. 26. 08:29","title":"Először megvizsgálták a kisfiút, akinek bot fúródott a szemébe, majd mondták, másnap műtik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkatársakat szerda délután küldték ki, csak csütörtökön dél körül mehettek vissza. A lakók szerint ammóniaszivárgás lehetett. Senki nem sérült meg.","shortLead":"A munkatársakat szerda délután küldték ki, csak csütörtökön dél körül mehettek vissza. A lakók szerint ammóniaszivárgás...","id":"20190425_Minden_dolgozot_evakualtak_egy_kecskemeti_baromfifeldolgozo_uzembol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134dbe6f-841b-4f37-99c4-bec1ceb5cd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d29758e0-098a-4cff-96c0-4c1822af4077","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Minden_dolgozot_evakualtak_egy_kecskemeti_baromfifeldolgozo_uzembol","timestamp":"2019. április. 25. 15:19","title":"Minden dolgozót evakuáltak egy kecskeméti baromfifeldolgozó üzemből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség elmondta: nem idegenkezűség miatt halt meg a férfi.","shortLead":"A rendőrség elmondta: nem idegenkezűség miatt halt meg a férfi.","id":"20190424_Verzo_holttest_fekudt_a_Keleti_palyaudvarnal_de_nem_tortent_buncselekmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fd1df6-ce4f-468a-8284-7788ad423035","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Verzo_holttest_fekudt_a_Keleti_palyaudvarnal_de_nem_tortent_buncselekmeny","timestamp":"2019. április. 24. 16:04","title":"Vérző holttest feküdt a Keleti pályaudvarnál, de nem történt bűncselekmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok új fegyvere véget vethet a lyukas kipufogók és a felelőtlen autótuning okozta zajterhelésnek.","shortLead":"A hatóságok új fegyvere véget vethet a lyukas kipufogók és a felelőtlen autótuning okozta zajterhelésnek.","id":"20190425_hangmeros_uj_traffipaxokkal_szurnek_ki_az_uvolto_autokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba759075-a71c-43b3-bcd3-3860838f48e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_hangmeros_uj_traffipaxokkal_szurnek_ki_az_uvolto_autokat","timestamp":"2019. április. 25. 06:41","title":"Hangmérős új traffipaxokkal szűrnék ki az üvöltő autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik pizzás erőszakkal próbálta behajtani a jussát. ","shortLead":"Az egyik pizzás erőszakkal próbálta behajtani a jussát. ","id":"20190425_Hajba_kaptak_a_pizzasok_Egerben_veres_fojtogatas_lett_a_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68712e-27f6-4b05-b389-cfbb20b5d872","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hajba_kaptak_a_pizzasok_Egerben_veres_fojtogatas_lett_a_vege","timestamp":"2019. április. 25. 09:17","title":"Hajba kaptak a pizzások Egerben, verés, fojtogatás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0f1dbd-3036-4db1-9641-b728a3c0cea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fészekből kiesett baglyot mentettek a rendőrök.","shortLead":"Fészekből kiesett baglyot mentettek a rendőrök.","id":"20190425_Ugy_nezett_a_mentett_bagoly_a_rendorokre_hogy_csinalhattak_volna_egy_drogtesztet_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f0f1dbd-3036-4db1-9641-b728a3c0cea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7caecf-1329-4dbb-b501-4d92a61924f1","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Ugy_nezett_a_mentett_bagoly_a_rendorokre_hogy_csinalhattak_volna_egy_drogtesztet_is","timestamp":"2019. április. 25. 20:58","title":"Úgy nézett a mentett bagoly a rendőrökre, hogy csinálhattak volna egy drogtesztet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecac541e-6158-4637-b8da-57a4f1c48068","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2006-ban alapított Magyar Turizmus Minőségi Díjat, mint védjegyet, mostanra összesen 104 turisztikai szolgáltató használhatja. Legutóbb április 23-án a Société Budapestben rendezett díjátadó ünnepségen 39 szálloda és vendéglátóhely vehette át a tanúsítványt.","shortLead":"A 2006-ban alapított Magyar Turizmus Minőségi Díjat, mint védjegyet, mostanra összesen 104 turisztikai szolgáltató...","id":"20190424_Kereshetjuk_a_vedjegyet__hazai_szallodak_ettermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecac541e-6158-4637-b8da-57a4f1c48068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5623aed-05d1-458d-bf6b-5b812d70e605","keywords":null,"link":"/elet/20190424_Kereshetjuk_a_vedjegyet__hazai_szallodak_ettermek","timestamp":"2019. április. 24. 17:27","title":"Kereshetjük a védjegyet – hazai szállodák, éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környékén élők, akiknek a panaszait meghallva most hatóságilag fogják korlátozni a ferihegyi légikikötő körüli éjszakai gépmozgást. Ám lehet, hogy sokan csalódni fognak: a tervezett intézkedések hatását csak az érintettek egy része fogja megérezni. A repülőtér környékén ugyanis, egy kis csavarral, lényegében minden változatlan marad.","shortLead":"\"Odafenn, idelenn – ugyanaz a figyelem.\" Az egykori Malév szlogenjét érezhetik megvalósulni a budapesti Liszt Ferenc...","id":"20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a7fb18-6f5b-4f51-8e44-642c43ed2c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_ejszakai_repulesi_tilalom_ferihegy_bud_budapest_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_zajterheles_zajvedelmi_dij","timestamp":"2019. április. 24. 16:00","title":"Szállnak rendelkezésünkre? Sokan nagyot csalódhatnak a ferihegyi repülési tilalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]