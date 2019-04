Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pécsett szombat reggel egy fiatal férfi elrabolta egy idős asszony pénztárcáját. A rendőrök ezúttal gyorsan dolgoztak.","shortLead":"Pécsett szombat reggel egy fiatal férfi elrabolta egy idős asszony pénztárcáját. A rendőrök ezúttal gyorsan dolgoztak.","id":"20190427_Nem_volt_ido_elkolteni_a_zsakmanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f899411f-1780-4fc4-9ae4-ef963cdd9614","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Nem_volt_ido_elkolteni_a_zsakmanyt","timestamp":"2019. április. 27. 13:31","title":"Hát ez nem jött be: arra sem lett volna ideje, hogy kávézzon a zsákmányból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e66144-3d7d-4f02-a62f-88862594a53b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hétvégén nem lehet az interneten keresztül bankkártya limitet módosítani, egyenleget lekérdezni.","shortLead":"A hétvégén nem lehet az interneten keresztül bankkártya limitet módosítani, egyenleget lekérdezni.","id":"20190426_Erre_figyeljen_ha_a_Budapest_Bank_ugyfele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0e66144-3d7d-4f02-a62f-88862594a53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae07edba-11e4-4fb7-8481-48f932ea5281","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Erre_figyeljen_ha_a_Budapest_Bank_ugyfele","timestamp":"2019. április. 26. 13:35","title":"Erre figyeljen, ha a Budapest Bank ügyfele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2532b7c4-4dc8-44af-9a7d-cb1f4501a84b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Keszthelyen mégsem lesz kiemelt fejlesztési terület a Balaton-part, a képviselő-testület ugyanis csütörtök esti ülésén visszavonta az erről szóló határozatát, miközben helyi politikusokra és meg nem nevezett befektetőkre mutogatnak. A helyiek szerint arról van szó, hogy a kormánypárti képviselők megijedtek, hogy egy helyi népszavazás mindent elsöpör.","shortLead":"Keszthelyen mégsem lesz kiemelt fejlesztési terület a Balaton-part, a képviselő-testület ugyanis csütörtök esti ülésén...","id":"20190426_Megijedt_a_Fidesz_hogy_a_tobbseg_nem_azt_gondolja_amit_a_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2532b7c4-4dc8-44af-9a7d-cb1f4501a84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d7f30c-08d0-44e8-8b9a-9695e856385c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Megijedt_a_Fidesz_hogy_a_tobbseg_nem_azt_gondolja_amit_a_part","timestamp":"2019. április. 26. 06:30","title":"Megijedt a Fidesz, hogy a többség nem azt gondolja, amit a párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","shortLead":"Összességében a sofőrök közel 70 százaléka elismerte, hogy szokott a megengedettnél gyorsabban menni.","id":"20190426_gyorshajtas_statisztika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39ccd3e7-cd0c-493c-92d0-efc165f68937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589e02a3-5920-4f3f-946f-96114307c036","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_gyorshajtas_statisztika","timestamp":"2019. április. 26. 16:31","title":"Egy magyar tanulmány szerint városban gyorsan hajtunk, autópályán meg sokan túl lassan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.\r

\r

","shortLead":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos...","id":"20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e847354-987c-4e44-9d37-668d4f44bcc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Viharokkal tör be este a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddig meglévő négy fül mellé egy ötödiket is tenne a Google, azonban többen is úgy vélik, ez csak a helyet foglalná el, teljesen feleslegesen.","shortLead":"Az eddig meglévő négy fül mellé egy ötödiket is tenne a Google, azonban többen is úgy vélik, ez csak a helyet foglalná...","id":"20190426_uj_printing_ful_google_photos_fotokonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c218ee1a-a144-4547-8e40-8aee0faa9f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089390bf-340b-4c67-977d-ca47605517a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_uj_printing_ful_google_photos_fotokonyv","timestamp":"2019. április. 26. 10:03","title":"Értelmetlen fület tenne a Google a Fotók szolgáltatásba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d66f6b0-63e1-43dd-950a-7717178c078b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-t is elérte az új Bosszúállók okozta láz. ","shortLead":"A Google-t is elérte az új Bosszúállók okozta láz. ","id":"20190426_thanos_bosszuallok_vegjatek_google_kereso_easter_egg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d66f6b0-63e1-43dd-950a-7717178c078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9a88c6e-6d31-4cc3-8baa-adc390274e73","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_thanos_bosszuallok_vegjatek_google_kereso_easter_egg","timestamp":"2019. április. 26. 10:33","title":"Van egy perce? Írja be ezt a szót a Google keresőjébe, aztán ámuljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég egy sajtótájékoztatón beszélt arról a Sony, hogy mikor indítják útnak az évek óta várt PlayStation 5-öt. Pontosabba, hogy mikor nem.","shortLead":"Nemrég egy sajtótájékoztatón beszélt arról a Sony, hogy mikor indítják útnak az évek óta várt PlayStation 5-öt...","id":"20190426_sony_playstation_5_bemutato_datuma_jatekkonzol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40db88ac-9a2d-4c0c-839e-689f6b69c37c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_sony_playstation_5_bemutato_datuma_jatekkonzol","timestamp":"2019. április. 26. 13:33","title":"Várja már a PlayStation 5 érkezését? Akkor ennek a hírnek nem fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]