Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Kőszeg Ferenc ma nyolcvanéves. Kőszeg Ferenc tegnap nem \"habozott elvetni azt a szelet, amelyből vihar aratható\". Kőszeg Ferenc holnap is bárki elé, bármilyen közhangulattal szemben odaáll azzal, hogy “a bántalmazás tilalma szempontjából nincs jelentősége, hogy a bántalmazott szadista gyerekgyilkos, vagy pedig csak otthon felejtette a személyi igazolványát”. Rövid rajz egy hosszú életről.","shortLead":"Kőszeg Ferenc ma nyolcvanéves. Kőszeg Ferenc tegnap nem \"habozott elvetni azt a szelet, amelyből vihar aratható\"...","id":"20190426_A_legpolgaribb_polgarpukkaszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9521d856-cef6-48fc-ae60-6fc5c9b442ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190426_A_legpolgaribb_polgarpukkaszto","timestamp":"2019. április. 26. 15:00","title":"Kőszeg Ferenc 80 – A legpolgáribb polgárpukkasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is megdőlt.","shortLead":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is...","id":"20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881b48f-ea98-4de5-afb3-a3e2ddd74e6c","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. április. 26. 15:06","title":"A Dél-Alföldön már 30,9 fok volt, meg is dőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Tea Párt valamiért úgy gondolta, megéri kétezer aláírással megpróbálni átcsúszni a 20 ezres határon, de az Egységes Magyar Nemzeti Néppártnak sem lett meg a húszezer ajánlás. Végül 9 lista lesz a szavazólapokon.","shortLead":"A Tea Párt valamiért úgy gondolta, megéri kétezer aláírással megpróbálni átcsúszni a 20 ezres határon, de az Egységes...","id":"20190425_Ket_partot_nem_enged_indulni_az_NVB_az_EPvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf35d22b-cfdc-4f31-a1b6-d54fedea6aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7747fe9a-77f2-4bbe-80b2-c16588eba0bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Ket_partot_nem_enged_indulni_az_NVB_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 25. 17:44","title":"Két pártot nem enged indulni az NVB az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fc6439-604a-48c6-b16e-1a6f803bc997","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"

Észak-Koreát is eléri lassan a változás szele. Míg korábban a stúdióba behívott vendégek hiányolták a külföldön tárgyaló Kim Dzsong Unt, most a tévések kimerészkedtek az üzemekbe is, hogy meghallgassák a „spontánul” nyilatkozó polgárokat is. Így sokkal hitelesebb az egész.","shortLead":"

Észak-Koreát is eléri lassan a változás szele. Míg korábban a stúdióba behívott vendégek hiányolták a külföldön...","id":"20190427_EszakKorea_polgarainak_nagyon_hianyzott_a_Vlagyivosztokban_targyalo_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67fc6439-604a-48c6-b16e-1a6f803bc997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0226383-caf7-442f-adbf-35a033d451cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190427_EszakKorea_polgarainak_nagyon_hianyzott_a_Vlagyivosztokban_targyalo_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. április. 27. 10:32","title":"Észak-Korea polgárainak nagyon hiányzott a Vlagyivosztokban tárgyaló Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lassan az egész világot beborítja az elhasznált műanyag, alternatívái azonban drágák, és legalább ugyanannyi kárt okoznak.","shortLead":"Lassan az egész világot beborítja az elhasznált műanyag, alternatívái azonban drágák, és legalább ugyanannyi kárt...","id":"20190425_Nem_csak_a_muanyag_szemet_okoz_kart_a_lecserelese_meg_nehezebb_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c2d8448-d5e2-4fe3-adce-ecfcc5cfe73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c58f11-e15c-46cb-a3f6-ed86b94c2a0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Nem_csak_a_muanyag_szemet_okoz_kart_a_lecserelese_meg_nehezebb_lehet","timestamp":"2019. április. 25. 17:30","title":"Nem csak a műanyagszemét okoz kárt, a lecserélése még nehezebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta, hogy többen is érdeklődtek.","shortLead":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta...","id":"20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c52cc3c-5ab3-460a-ac5e-6f252c730aba","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","timestamp":"2019. április. 26. 12:14","title":"Hárommillió forintnyi rubelért árulják Putyin régi névjegykártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.\r

\r

","shortLead":"Két kora nyarat idéző nap után péntek este hidegfront érkezik, és jelentősen csökken a hőmérséklet az Országos...","id":"20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af87828b-a9f5-4736-b330-7d219269370d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e847354-987c-4e44-9d37-668d4f44bcc6","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_zapor_zivatar_vihar_hidegfront_meteorologia","timestamp":"2019. április. 26. 08:03","title":"Viharokkal tör be este a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák megjelenése után már az eszközt a maga teljességében mutató videó is felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"Küszöbön a Samsung új tabletje, ami elsősorban szokatlan méretével hívja fel magára a figyelmet. A renderelt ábrák...","id":"20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d9cc47b-163a-4b51-8d39-30644a17761e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b317cc5-beb4-4050-9064-d4bcf2d095e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_samsung_galaxy_view2_oriasi_tablet_video","timestamp":"2019. április. 26. 12:03","title":"Videó: jön a Samsung óriás tablagépe, közel félméteres képernyője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]