A nyolcadik helyen kiemelt magyar játékos – aki 35. a világranglistán – Lorenzo Sonegóval csapott össze, akit korábban egyszer már legyőzött, egy alkalommal pedig kikapott tőle. Az ATP-rangsorban 69. olasz rivális a selejtezőből érkezett, de két hete azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a negyeddöntőig jutott Monte-Carlóban.

Harmadik találkozójukon Sonego 3:1-re elhúzott, de az MTK játékosa 4:4-nél utolérte őt, majd kemény küzdelemben 7:5-re meg is nyerte az első szettet. A második játszmában Fucsovics 2:1-re és 4:3-ra is vezetett, de innen az olasz fordítani tudott, és 6:4-re győzött. A döntő szettben 3:3-nál Sonego lépett el magyar ellenfelétől, aki azonban 5:3-ról 5:5-re egyenlített, majd vezetett is, de az olasz visszajött a meccsbe, így rövidítés következett. A tie-breakben Fucsovics irányított, ám négy meccslabdát sem sikerült értékesítenie, 9:8-nál viszont brékelte riválisát, így 3 óra 7 percnyi játék után győzött.

A mérkőzés – valamint az azt követő doppingellenőrzés – után Fucsovics közösségi oldalán elárulta: győzelmének kulcsa az volt, hogy tudta tartani a tempót az alapvonalról nagyon stabil ellenfelével, és amikor lehetősége adódott, volt bátorsága "agresszívan gyorsítani, ritmust váltani".

"Végig ott voltam fejben, pontról pontra játszottam, és a tenyeresemmel tudtam irányítani. A fonák keresztem jól működött, és időnként az egyenest is bevállaltam" – értékelte saját teljesítményét. Hozzátette: bár elfáradt, bízik benne, hogy a következő találkozójáig lesz ideje regenerálódni.

A 27 éves Fucsovicsra a nyolcaddöntőben a német Jan-Lennard Struff (48.) vagy a brazil Thiago Monteiro (111.) vár.