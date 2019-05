Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16ea53ac-003f-4acf-947a-6c4e61b5ea0d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Rákosi Tamás megszabadult érdekeltségétől. ","shortLead":"Rákosi Tamás megszabadult érdekeltségétől. ","id":"20190503_Eladtak_a_TV2_legnagyobb_musorgyartojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16ea53ac-003f-4acf-947a-6c4e61b5ea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96afbc0c-dc00-4f43-bfce-7ebb5d880ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Eladtak_a_TV2_legnagyobb_musorgyartojat","timestamp":"2019. május. 03. 17:40","title":"Eladták a TV2 legnagyobb műsorgyártóját, ismerős körhöz került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég magasra tettük a lécet, amikor az uniós csatlakozás 15. évfordulóján az EU történetéről kérdeztük olvasóinkat. Kvízünkben arra voltunk kíváncsiak, mennyire ismerik a bővítési folyamatot, az euróövezet és a schengeni zóna tagjait, az EU fontosabb mérföldköveit. Mint kiderült, sok tévhit él még olvasóink körében is az unióval kapcsolatban, ezeket próbáljuk meg most eloszlatni. ","shortLead":"Elég magasra tettük a lécet, amikor az uniós csatlakozás 15. évfordulóján az EU történetéről kérdeztük olvasóinkat...","id":"20190502_Europai_Unio_15_evfordulo_kviz_szavazas_eredmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78fa85a-1d92-4e58-a7a5-2963e520864c","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Europai_Unio_15_evfordulo_kviz_szavazas_eredmenyek","timestamp":"2019. május. 02. 15:35","title":"Nem, nem Orbán Viktor akart Egyesült Európai Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A használt mobiltelefonok piaca egy növekvő bevételforrás lehetne az iparági szereplők számára – ha a felhasználók megbíznának a second hand készülékekben. Ehhez meg kellene nyerni a fogyasztók bizalmát, és meggyőzni őket, hogy érdemes szakértő kezekbe adniuk a használt készülékeket.","shortLead":"A használt mobiltelefonok piaca egy növekvő bevételforrás lehetne az iparági szereplők számára – ha a felhasználók...","id":"20190502_hasznalt_mobiltelefon_vasarlasa_biztonsagos_e_adattorles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ff1b3e-7948-4bd4-9d3c-82e55cd15a63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_hasznalt_mobiltelefon_vasarlasa_biztonsagos_e_adattorles","timestamp":"2019. május. 02. 15:03","title":"Divatba jöhetnek a használt telefonok, csak egy dologra kell nagyon figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d954cf03-215c-4ec4-b7f0-132dd4f39adf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Berényi Miklós karaktere nem passzol az ő mély vallásosságához.","shortLead":"Berényi Miklós karaktere nem passzol az ő mély vallásosságához.","id":"20190503_Baratok_kozt_tavozik_a_foszereplo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d954cf03-215c-4ec4-b7f0-132dd4f39adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2567b52-e1bf-4766-87af-938f5dfcdea1","keywords":null,"link":"/kultura/20190503_Baratok_kozt_tavozik_a_foszereplo","timestamp":"2019. május. 03. 07:04","title":"Barátok közt: távozik a főszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Szülőként a mindennapi rohanásban sokszor észre sem vesszük, mennyiszer odamondjuk gyerekeinknek, mit csináljanak, és mit ne. A hatalmi játszmák kialakulását úgy tudjuk elkerülni, ha segítünk nekik megérteni, miért is kérjük őket.","shortLead":"Szülőként a mindennapi rohanásban sokszor észre sem vesszük, mennyiszer odamondjuk gyerekeinknek, mit csináljanak, és...","id":"20190502_Ezert_fontos_megindokolni_kereseinket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27be0eef-6c33-471b-9572-260c0ac7c383","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190502_Ezert_fontos_megindokolni_kereseinket","timestamp":"2019. május. 02. 13:15","title":"Ezért fontos megindokolni a kéréseinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","shortLead":"A lépéssel sokkal nehezebb lesz az ügyeleteket tervezni a kórházban. ","id":"20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e946c741-8c31-41c9-aa39-783b8089748a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a51c8-954b-4068-8a77-00654b763306","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_84_orvos_mondott_nemet_a_szabalytalansagokra_a_baleseti_kozpontban_felmondtak_a_tulmunka_szerzodesuket","timestamp":"2019. május. 03. 15:52","title":"Felmondta a túlmunkaszerződését 84 orvos a baleseti központban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kastélyban otthon van a volt miniszter.","shortLead":"Kastélyban otthon van a volt miniszter.","id":"20190503_Lazar_Janose_a_geszti_Tiszakastely_felujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51e860a5-e04f-4f03-89ff-9667f8594163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4e73281-af8e-4441-9346-e487a056abeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Lazar_Janose_a_geszti_Tiszakastely_felujitasa","timestamp":"2019. május. 03. 08:52","title":"Lázár Jánosé a geszti Tisza-kastély felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerbia felé nyugodtan el lehet hagyni a tranzitzónát – írta a miniszter. ","shortLead":"Szerbia felé nyugodtan el lehet hagyni a tranzitzónát – írta a miniszter. ","id":"20190502_Igy_magyarazza_Pinter_miert_nem_adnak_enni_tobbeknek_a_tranzitzonakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89538dd9-0ed6-4a19-9cec-06107c262203","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Igy_magyarazza_Pinter_miert_nem_adnak_enni_tobbeknek_a_tranzitzonakban","timestamp":"2019. május. 02. 10:32","title":"Így magyarázza Pintér, miért nem adnak enni többeknek a tranzitzónákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]