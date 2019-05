Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek.","shortLead":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra...","id":"20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a166a044-fb5c-4b7d-ba2a-550a6201db28","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:30","title":"Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886a1416-2e5d-40f1-80ba-4e94cdc9e45f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróságnak nem volt mérlegelési lehetősége, miután a Nemzeti Választási Bizottság nem fosztotta meg az EP-képviselőjelöltet a mentelmi jogától.","shortLead":"A bíróságnak nem volt mérlegelési lehetősége, miután a Nemzeti Választási Bizottság nem fosztotta meg...","id":"20190509_czegledy_csaba_buntetoeljaras_megszuntetes_szegedi_torvenyszek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886a1416-2e5d-40f1-80ba-4e94cdc9e45f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26717dd9-15ad-4448-b20c-9826a38a3a11","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_czegledy_csaba_buntetoeljaras_megszuntetes_szegedi_torvenyszek","timestamp":"2019. május. 09. 13:06","title":"Megszüntették a büntetőeljárást Czeglédy ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég nem fellebbez.","shortLead":"A cég nem fellebbez.","id":"20190507_Dizelbotrany_felmilliard_euros_buntetest_szabtak_ki_a_Porschera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe14d58b-13eb-42e4-91fa-d196b7e9f3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d396246a-2506-4399-abdb-e89fd865dbe3","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Dizelbotrany_felmilliard_euros_buntetest_szabtak_ki_a_Porschera","timestamp":"2019. május. 07. 19:45","title":"Dízelbotrány: félmilliárd eurós büntetést szabtak ki a Porschéra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A lezárás miatt átszervezik a vasúti közlekedést, a győri vonalról az intercityk és a railjetek a Délibe érkeznek, a pécsi IC-k Kelenföldön fordulnak. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalról a személyvonatok és zónázók egy része Kelenföldre érkezik, másik fele Kőbánya-felsőn fordul. A Pécelig közlekedő személyvonatokat és a piliscsabaiakat összekötik, a békéscsabai vonatok pedig a Nyugatiba mennek, a záhonyi sebesek Szolnokon fordulnak vissza.","shortLead":"A lezárás miatt átszervezik a vasúti közlekedést, a győri vonalról az intercityk és a railjetek a Délibe érkeznek...","id":"20190509_Jovo_hetfotol_nem_lesz_Keleti_palyaudvar_a_MAV_elmondta_hogyan_valtozik_a_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092c1a85-d510-4de7-a58b-44c57307ec38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Jovo_hetfotol_nem_lesz_Keleti_palyaudvar_a_MAV_elmondta_hogyan_valtozik_a_kozlekedes","timestamp":"2019. május. 09. 13:04","title":"Jövő hétfőtől bezár a Keleti pályaudvar, szinte az összes budapesti vonalon változások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A leghangosabb ügy a kutatóintézeteké volt, de az MTA 191. közgyűlése mindemellett új tagokat is választott.\r

\r

","shortLead":"A leghangosabb ügy a kutatóintézeteké volt, de az MTA 191. közgyűlése mindemellett új tagokat is választott.\r

\r

","id":"20190507_Radnoti_Sandortol_Rainer_M_Miklosig__102_uj_tagot_valasztott_az_MTA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9adbf4d-eefd-4d60-aa35-97792bdb2a50","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Radnoti_Sandortol_Rainer_M_Miklosig__102_uj_tagot_valasztott_az_MTA","timestamp":"2019. május. 07. 15:38","title":"Radnóti Sándortól Rainer M. Jánosig – 102 új tagot választott az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ahogyan korábban, úgy ezúttal is 50 milliárd forintot.","shortLead":"Ahogyan korábban, úgy ezúttal is 50 milliárd forintot.","id":"20190507_Ismet_osztalekot_fizet_az_MNB_az_allamkasszaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007f5cd7-afc9-4e12-b9f4-9360baa9637f","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Ismet_osztalekot_fizet_az_MNB_az_allamkasszaba","timestamp":"2019. május. 07. 16:23","title":"Ötvenmilliárdot fizet az MNB az államkasszába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"MTI","category":"elet","description":"És nagyjából 2,8 bolygóra lenne szükségünk a fennmaradáshoz.","shortLead":"És nagyjából 2,8 bolygóra lenne szükségünk a fennmaradáshoz.","id":"20190509_Ha_a_vilagon_mindenki_ugy_elne_mint_egy_atlag_europai_mar_most_elfogynanak_az_eves_eroforrasaink","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3d3234-d38b-4cca-918d-031155f4ae52","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Ha_a_vilagon_mindenki_ugy_elne_mint_egy_atlag_europai_mar_most_elfogynanak_az_eves_eroforrasaink","timestamp":"2019. május. 09. 13:36","title":"Ha a világon mindenki úgy élne, mint egy átlag európai, már most elfogynának az éves erőforrásaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95cb3189-42f6-4c0a-8664-268258a8892a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018-ban már többet fizettek Németországban kártyával, mint készpénzzel, ami a hagyományosan készpénzközpontú német társadalom esetében áttörésnek számít. A kulcs az érintős kártya.\r

\r

","shortLead":"2018-ban már többet fizettek Németországban kártyával, mint készpénzzel, ami a hagyományosan készpénzközpontú német...","id":"20190507_Keszpenz_vs_kartya_a_paypass_attorest_hozott_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95cb3189-42f6-4c0a-8664-268258a8892a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c354c157-eaa7-4e1f-af9a-9e3f4b698425","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Keszpenz_vs_kartya_a_paypass_attorest_hozott_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 07. 17:10","title":"Készpénz vs. kártya: a paypass áttörést hozott Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]