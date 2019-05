Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák a kerületi ellenzéki jelölteket. Puzsér szerint V. Naszályi rángatja bele gyerekét a politikába, gyermeke áldozat, csakhogy Puzsér szerint saját anyja használja fel kétes politikai célok elérése érdekében.","shortLead":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák...","id":"20190509_Puzser_V_Naszalyi_hibaja_hogy_gyereke_kezebe_kerult_az_anyjat_becsmerlo_szorolap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e481645-5e67-4457-94f3-4d24e347e5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Puzser_V_Naszalyi_hibaja_hogy_gyereke_kezebe_kerult_az_anyjat_becsmerlo_szorolap","timestamp":"2019. május. 09. 14:30","title":"Puzsér: V. Naszályi belerángatja a gyermekét egy politikai vitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Állítólag ez lesz az utolsó epizód.","shortLead":"Állítólag ez lesz az utolsó epizód.","id":"20190509_Megdicsoul_a_Rambo_5_Cannesban_mutatjak_be_az_elso_kepkockait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f23f25c5-48c5-4b49-906b-dac40da5619a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94c936e-5993-4e99-a91e-1b57a5038445","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Megdicsoul_a_Rambo_5_Cannesban_mutatjak_be_az_elso_kepkockait","timestamp":"2019. május. 09. 10:21","title":"Megdicsőül a Rambo 5.: Cannes-ban mutatják be az első képkockáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00fa734-e481-4a94-bfef-14c2c412ee76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1969-es filmben látható Miurát a valóságban nem törték össze, és a jelek szerint napjainkban is kiváló egészségnek örvend.","shortLead":"Az 1969-es filmben látható Miurát a valóságban nem törték össze, és a jelek szerint napjainkban is kiváló egészségnek...","id":"20190509_patika_allapotban_ragyog_az_olasz_meloban_hasznalt_regi_lamborghini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a00fa734-e481-4a94-bfef-14c2c412ee76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b07720-0b53-490c-9edb-7a5a2148033a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_patika_allapotban_ragyog_az_olasz_meloban_hasznalt_regi_lamborghini","timestamp":"2019. május. 09. 08:21","title":"Patika állapotban ragyog az Olasz melóban használt régi Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autóút érintett szakaszát lezárták.","shortLead":"Az autóút érintett szakaszát lezárták.","id":"20190510_m0_autout_baleset_felborult_kamion_veszelyes_anyag_lezaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243b30dd-f0ad-4981-b4bc-5409e623b0c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_m0_autout_baleset_felborult_kamion_veszelyes_anyag_lezaras","timestamp":"2019. május. 10. 14:04","title":"Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","shortLead":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","id":"20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e8435d-db09-4104-9666-33af300ed770","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","timestamp":"2019. május. 09. 10:17","title":"Több kutyasamponban is probléma volt a hatóanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65790b2-6ae8-4818-bfc7-280ee7d5dbcd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három éve fejleszti a Jeff Bezos érdekeltségébe tartozó Blue Origin azt az űrhajót, amely műszereket és embert is visz majd a Holdra. A Blue Moont most a sajtónak is bemutatták. ","shortLead":"Három éve fejleszti a Jeff Bezos érdekeltségébe tartozó Blue Origin azt az űrhajót, amely műszereket és embert is visz...","id":"20190510_jeff_bezos_holdraszallas_blue_moon_urhajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f65790b2-6ae8-4818-bfc7-280ee7d5dbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db425b36-690d-41cd-8e02-a4b3bd02d49d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_jeff_bezos_holdraszallas_blue_moon_urhajo","timestamp":"2019. május. 10. 09:33","title":"Megmutatta, mivel küldene embert a Holdra a világ leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Fidesznek szerinte az Európai Néppártban van a helye. ","shortLead":"De a Fidesznek szerinte az Európai Néppártban van a helye. ","id":"20190509_navracsics_tibor_fidesz_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf94db0-4662-4f48-b863-aa1baeff2665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db05910c-37af-4441-84e1-b7931dce372c","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_navracsics_tibor_fidesz_orban_viktor","timestamp":"2019. május. 09. 16:41","title":"Navracsics örül, hogy nem kell most eldöntenie, belépjen-e a Fideszbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4296a5b-a032-4d4d-b0ae-273617059e3d","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy fél perc alatt eldarált, a nézők számára a jogi hivatkozás miatt eleve nehezen követhető felolvasással letudta az NVB által kirótt egyik szankciót a Tv2. A ciki kötelezettséget néhány bakival kipipáló Andor Éva szembetűnően kevésbé lelkesen mondta kamerába a \"már megint kampányoltunk\"-önvallomást, mint tavaly az „én Orbán Viktorra szavazok!” buzdítást. Hogy ne sikkadjon el ilyen egyszerűen mutatjuk a videót, jelenleg ez jár, ha totális propagandát tolnak egy papíron hírműsornak számító műsorban.","shortLead":"Egy fél perc alatt eldarált, a nézők számára a jogi hivatkozás miatt eleve nehezen követhető felolvasással letudta...","id":"20190509_Rohejes_buntetessel_meguszta_a_Tv2_a_patkanyozos_Fideszpropagandat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4296a5b-a032-4d4d-b0ae-273617059e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc049c5-41c9-46df-afb9-b87f670e57d8","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Rohejes_buntetessel_meguszta_a_Tv2_a_patkanyozos_Fideszpropagandat","timestamp":"2019. május. 10. 07:53","title":"Ilyen simán megúszta a Tv2 a patkányozós Fidesz-propagandát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]