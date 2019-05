Rasovszky Kristóf harmadik lett a vizes sportágakat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA nyíltvízi úszásban kiírt világkupa-sorozatának második állomásán a Seychelle-szigeteken.

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a dohai szezonnyitón februárban második versenyző óriási hajrában szerezte meg a bronzérmet, ugyanis az első négy helyezett 2,8 másodpercen belül ért célba.

„Nagyon meleg volt a víz is, meg az idő is, de erre számítottunk, ezért is mentem előre viszonylag hamar és próbáltam lassítani a mezőnyt" - értékelte a történeket a veszprémiek Európa-bajnoka. "A negyedik körtől viszont megindult a nagyobb iram, kapaszkodtam, hogy elöl legyek, és ez elég jól is ment, csakhogy a második helyezett ausztrállal többször is összeakaszkodtunk. A srác valamiért nem akarta hagyni, hogy bunyó nélkül menjen le a verseny, és ez eléggé nehézzé tette pont a döntő fázist. Ettől függetlenül jól ment a hajrá, de van még min javítani, viszont így is sokkal előrébb tartunk, mint tavaly" - tette hozzá.

A vk második állomásán az is eldőlt, hogy Rasovszkyn kívül Székelyi Dániel, a nőknél pedig Olasz Anna és Rohács Réka kvalifikálta magát a magyarok közül a kvangdzsui világbajnokságra.

A nyíltvízi világkupa júniusban Setúbalban folytatódik, míg a balatonfüredi viadalra június 15-én kerül sor. Rasovszky, bár címvédő, ezúttal nem utazik el Portugáliába, mert Füreden szeretne érmet szerezni, és ezt nem kívánja kockáztatni egy esetleges gyomorrontással, amilyet egy évvel ezelőtt Setúbalban szedett össze.