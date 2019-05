Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f70b672b-a1c1-4383-9d6c-98c18a97fe68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A költözés dátumát nem pontosították, a Piliscsabára tervezett archívumépület pedig még mindig csak tervezési szakaszban van. ","shortLead":"A költözés dátumát nem pontosították, a Piliscsabára tervezett archívumépület pedig még mindig csak tervezési...","id":"20190514_Hivatalos_tenyleg_a_Kilianlaktanayba_koltozik_az_OSZK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f70b672b-a1c1-4383-9d6c-98c18a97fe68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a3861bf-da9c-456c-904d-f47098897fee","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Hivatalos_tenyleg_a_Kilianlaktanayba_koltozik_az_OSZK","timestamp":"2019. május. 14. 17:17","title":"Hivatalos: tényleg a Kilián-laktanyába költözik az OSZK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megköszönték a házelnöknek azt is, hogy figyelmeztette őket: sosem szabad hátradőlnie azoknak, akik abban hisznek, hogy minden ember egyenlő. ","shortLead":"Megköszönték a házelnöknek azt is, hogy figyelmeztette őket: sosem szabad hátradőlnie azoknak, akik abban hisznek...","id":"20190516_Magyar_LMBT_Szovetseg_Kover_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5712c49-9446-4a66-8c4d-e6e0465aae61","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Magyar_LMBT_Szovetseg_Kover_Laszlo","timestamp":"2019. május. 16. 11:33","title":"Magyar LMBT Szövetség: Szívesen küldünk felvilágosító anyagot Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","shortLead":"Szokatlan témák kerültek elő a házelnök szerda esti fórumán.","id":"20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f9079f-cd8b-402c-8b15-23392f165dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_kover_laszlo_hazasodas_gyermekvallalas_orokbefogadas_homoszexualisok","timestamp":"2019. május. 16. 05:47","title":"Kövér: Egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly felfedezett súlyos biztonsági rések után ezúttal újabb négyre derült fény az Intel processzorainál. Egyelőre nem tudni arról, hogy ezt kihasználták volna a hackerek.","shortLead":"A tavaly felfedezett súlyos biztonsági rések után ezúttal újabb négyre derült fény az Intel processzorainál. Egyelőre...","id":"20190516_intel_processzor_kiberbiztonsag_hacker_microarchitectural_data_sampling_mds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac51038c-ab0c-4826-83c1-df9580481860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c59913-a20b-418e-862e-a7e0ee811d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_intel_processzor_kiberbiztonsag_hacker_microarchitectural_data_sampling_mds","timestamp":"2019. május. 16. 13:03","title":"4 újabb hibát találtak az Intel processzoraiban, amiken keresztül belenyúlhatnak a gépébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2df0c2c-0a73-493d-9aa6-85924744c21c","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Az egyik legnépszerűbb edzésmódszer, ami egyszerre dolgoztatja meg az izmokat és kapcsolja ki az agyunkat. Persze nem mindegy, hogyan fogunk hozzá, ezért adunk néhány tanácsot, hogy könnyű legyen megbarátkozni a futással. \r

","shortLead":"Az egyik legnépszerűbb edzésmódszer, ami egyszerre dolgoztatja meg az izmokat és kapcsolja ki az agyunkat. Persze nem...","id":"samsungbch_20190516_futas_samsung_okosora_edzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2df0c2c-0a73-493d-9aa6-85924744c21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907e75f7-ac00-4d1c-8713-047a390e3bc0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190516_futas_samsung_okosora_edzes","timestamp":"2019. május. 16. 07:30","title":"Irigykedve nézi a futókat? Így kezdje el ön is!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Renoir festményét nemrég vásárolta meg a magyar állam a Szépművészeti Múzeumnak. ","shortLead":"Renoir festményét nemrég vásárolta meg a magyar állam a Szépművészeti Múzeumnak. ","id":"20190515_Orban_Viktor_leleplezett_egy_aktot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5b8b73-24e3-4236-a512-d43dcf66c12e","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Orban_Viktor_leleplezett_egy_aktot","timestamp":"2019. május. 15. 09:38","title":"Orbán Viktor leleplezett egy női aktot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c899a2-67b1-4531-b673-3dbb619cdda3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a pesti tőzsde pluszban van, Mészáros Lőrinc cégei komoly mínuszban tartózkodnak.","shortLead":"Miközben a pesti tőzsde pluszban van, Mészáros Lőrinc cégei komoly mínuszban tartózkodnak.","id":"20190515_meszaros_tozsde_bet_opus_konzum_usa_atlatszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04c899a2-67b1-4531-b673-3dbb619cdda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2450f9bc-1191-408e-8ebd-bb05b300f63d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_meszaros_tozsde_bet_opus_konzum_usa_atlatszo","timestamp":"2019. május. 15. 16:49","title":"Ez nem Mészáros Lőrinc napja – rengeteg pénzt bukhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június elején a brit alsóház elé terjesztik a törvénytervezetet. ","shortLead":"Június elején a brit alsóház elé terjesztik a törvénytervezetet. ","id":"20190515_brexit_szavazas_torvenytervezet_brit_parlament_theresa_may","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dd8d46b-6096-4259-9f56-8293226e3f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ee4fb8-63b7-46c4-a77f-dc46721c8a48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190515_brexit_szavazas_torvenytervezet_brit_parlament_theresa_may","timestamp":"2019. május. 15. 11:07","title":"Brexit: Itt az új határidő, most júniusi kilépés a terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]