Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","shortLead":"Gyurcsányék megmutatták, hogy a Fideszen kívül is van élet.","id":"20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d754a8e-04f2-4982-9eec-f2180d56946e","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Europa_is_egy_macska_csak_egy_kicsit_nagyobbacska","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Tóta W.: Európa is egy macska, csak egy kicsit nagyobbacska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte helyes döntés volt a feleségét az EP-lista élére tenni.","shortLead":"Szerinte helyes döntés volt a feleségét az EP-lista élére tenni.","id":"20190527_Gyurcsany_A_Fidesz_valojaban_vesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77c72c29-dad1-43f0-9365-d9efa0d68a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26411ff1-b9de-4bcf-9584-240002e10847","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Gyurcsany_A_Fidesz_valojaban_vesztes","timestamp":"2019. május. 27. 12:38","title":"Gyurcsány: A Fidesz valójában vesztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg a felesége néhány hete. Az asszony évek óta súlyos beteg volt. Férje egyedül maradt a gyerekekkel. Rokonaik és barátaik most adománygyűjtésbe kezdtek: pénzzel, ruhákkal és tartós élelmiszerekkel is segítik a családot.","shortLead":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg...","id":"20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222256c-77c8-41ee-8de0-afceabd091a1","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","timestamp":"2019. május. 25. 19:29","title":"Hat gyerekkel maradt egyedül az édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk sincs. Ezeket az információkat aztán felhasználhatjuk arra, hogy befolyásoljuk a jövőnket, és ezáltal versenyelőnyre tegyünk szert. ","shortLead":"A stratégiai előrelátás célja felderíteni azokat a kínálkozó lehetőségeket, amelyekről a versenytársainknak fogalmuk...","id":"20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=875959cb-99ce-4be7-9638-ea67ad39ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7382a949-136d-4b46-8153-6669de64d035","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190526_strategiai_elorelatas_strategia_muveszete_porkolab","timestamp":"2019. május. 26. 19:15","title":"Hogyan tekintsünk a jövőbe? És milyen vezető szükséges ehhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Működik itt némi kettős mérce.","shortLead":"Működik itt némi kettős mérce.","id":"20190526_Taylor_Swift_kiosztotta_az_ujsagirot_aki_a_gyerekvallalasrol_kerdezte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d2833-985e-40ad-b51a-1ba19176cc34","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Taylor_Swift_kiosztotta_az_ujsagirot_aki_a_gyerekvallalasrol_kerdezte","timestamp":"2019. május. 26. 17:18","title":"Taylor Swift kiosztotta az újságírót, aki a gyerekvállalásról kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen 48 járművet néztek át az ellenőrök a tömegeket vonzó turisztikai nevezetességek közelében. ","shortLead":"Összesen 48 járművet néztek át az ellenőrök a tömegeket vonzó turisztikai nevezetességek közelében. ","id":"20190527_Ellenoriztek_az_iskolai_buszokat_nyolcnal_nem_stimmelt_valamit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8589749-278f-4fc0-8505-49e2aec181af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Ellenoriztek_az_iskolai_buszokat_nyolcnal_nem_stimmelt_valamit","timestamp":"2019. május. 27. 12:58","title":"Ellenőrizték az iskolai buszokat, nyolcnál nem stimmelt valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7150e76-712a-4ca2-9271-58e0d6d70ea1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A techóriás segít is.","shortLead":"A techóriás segít is.","id":"20190526_google_doodle_ep_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7150e76-712a-4ca2-9271-58e0d6d70ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b26941d-3514-4103-a799-0c44eb0d69d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_google_doodle_ep_valasztas","timestamp":"2019. május. 26. 14:10","title":"A Google is a nap legfontosabb eseményére figyelmeztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza a szavazásból.","shortLead":"Egy dömösi kisállat- és madármentő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy egy anya nélkül maradt őzgidával jött haza...","id":"20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59c78d8d-1a61-424d-9679-690afd2129db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1536a7-3de5-46ca-b8d7-5773034ebeb3","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Elment_szavazni_a_domosi_madarmento_majd_egy_ozgidaval_tert_haza","timestamp":"2019. május. 26. 21:58","title":"Ilyen is csak egy állatmentővel fordulhat elő: elment szavazni, majd egy őzgidával tért haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]