[{"available":true,"c_guid":"239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bőrig áztak a csöppségek, a mentők teát főztek nekik.\r

\r

","shortLead":"Bőrig áztak a csöppségek, a mentők teát főztek nekik.\r

\r

","id":"20190529_A_mentoknel_leltek_menedekre_az_elazott_bekescsabai_ovodasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=239bca77-684d-44b9-8f1d-f79268521fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc313d-480d-484b-8d44-8b5c3edeec92","keywords":null,"link":"/elet/20190529_A_mentoknel_leltek_menedekre_az_elazott_bekescsabai_ovodasok","timestamp":"2019. május. 29. 08:57","title":"A mentőknél leltek menedékre az elázott békéscsabai óvodások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a DK elfoglalni látszik az MSZP korábbi helyét. ","shortLead":"A politikai elemző szerint a DK elfoglalni látszik az MSZP korábbi helyét. ","id":"20190528_Torok_Gabor_a_centralis_eroter_felbomlasarol_beszelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f077728-1ad2-4c00-8e44-5d3f0bb36279","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Torok_Gabor_a_centralis_eroter_felbomlasarol_beszelt","timestamp":"2019. május. 28. 18:06","title":"Török Gábor a centrális erőtér felbomlásáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d46c407-862a-4b71-883d-1caa12dcb900","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA már javában készül arra a pillanatra, amikor a Mars 2020 Mars-járóval a fedélzetén útnak indul a leszállóegység. Hogy minden simán menjen, most egy furcsa gyakorlatba kezdtek egy helikopterrel.","shortLead":"A NASA már javában készül arra a pillanatra, amikor a Mars 2020 Mars-járóval a fedélzetén útnak indul a leszállóegység...","id":"20190529_nasa_mars_2020_leszalloegyseg_lander_vision_system_lvs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d46c407-862a-4b71-883d-1caa12dcb900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d1ac5c-2a22-4466-aad9-7de6f8041497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_nasa_mars_2020_leszalloegyseg_lander_vision_system_lvs","timestamp":"2019. május. 29. 16:03","title":"Furcsa tesztbe kezdett a NASA egy helikopterrel, ezen múlhat a következő Mars-járó sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c7f51-39a2-4e07-af22-3322e81cf2f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kit Harington az alkoholproblémái és a stressz miatt vonult be rehabilitációra.","shortLead":"Kit Harington az alkoholproblémái és a stressz miatt vonult be rehabilitációra.","id":"20190529_Luxusrehabra_kellett_mennie_a_Havas_Jont_alakito_szinesznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=940c7f51-39a2-4e07-af22-3322e81cf2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa53a336-a53e-438a-91d4-e113aa167205","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Luxusrehabra_kellett_mennie_a_Havas_Jont_alakito_szinesznek","timestamp":"2019. május. 29. 08:46","title":"Luxusrehabra kellett mennie a Havas Jont alakító színésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszterrel az élén, kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök az ország turistáit ért magyarországi vízi baleset nyomán.","shortLead":"A külügyminiszterrel az élén, kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök...","id":"20190530_del_korea_turistak_budapest_elsullyedt_hajo_operativ_csoport_tisztviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b39c5c7-076f-4449-860c-6ce4c4bb837a","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_del_korea_turistak_budapest_elsullyedt_hajo_operativ_csoport_tisztviselok","timestamp":"2019. május. 30. 05:25","title":"Dél-koreai tisztviselők érkeznek Budapestre a tragikus hajóbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egymás után fejezik ki részvétüket a közjogi méltóságok a dunai hajóbaleset miatt.\r

","shortLead":"Egymás után fejezik ki részvétüket a közjogi méltóságok a dunai hajóbaleset miatt.\r

","id":"20190530_Hajobaleset_Kover_Laszlo_reszvetet_fejezte_ki_a_Koreai_Koztarsasag_Nemzetgyulese_elnokenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324926f5-1778-4392-a71d-5b2c42205c61","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Hajobaleset_Kover_Laszlo_reszvetet_fejezte_ki_a_Koreai_Koztarsasag_Nemzetgyulese_elnokenek","timestamp":"2019. május. 30. 10:27","title":"Hajóbaleset: Orbán Viktor, Áder János és Kövér László is részvétet nyilvánított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e337e5be-6bf0-4143-b4b1-37b5cd031ea3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy unokatestvére bankja felszámolása után is bukott.","shortLead":"Matolcsy unokatestvére bankja felszámolása után is bukott.","id":"20190528_Eltunt_a_Pecsi_Sorfozde_nyeresege__igy_zarta_az_evet_Szemereyek_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e337e5be-6bf0-4143-b4b1-37b5cd031ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e064f08-a42d-426c-a776-27da957d1308","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Eltunt_a_Pecsi_Sorfozde_nyeresege__igy_zarta_az_evet_Szemereyek_cege","timestamp":"2019. május. 28. 16:03","title":"Eltűnt a Pécsi Sörfőzde nyeresége – így zárta az évet Szemereyék cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre nem találtak sem újabb túlélőket, sem további holttesteket a szerda esti dunai hajóbaleset után.","shortLead":"Egyelőre nem találtak sem újabb túlélőket, sem további holttesteket a szerda esti dunai hajóbaleset után.","id":"20190530_hableany_dunai_hajobaleset_kutatas_mentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72dc043d-f59d-4e42-a0b5-bf717419c93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcb881f-6235-4216-98ca-bcbc19acd9fc","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_hableany_dunai_hajobaleset_kutatas_mentes","timestamp":"2019. május. 30. 08:35","title":"Budapesttől délre keresik a hajóbaleset túlélőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]