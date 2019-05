Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak műszaki felülvizsgálatát.","shortLead":"A főpolgármester az érintett társaságokat is bevonná. Közben a BKV-vezér elrendelte a közlekedési társaság kishajóinak...","id":"20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ed8c251-0cc2-441e-a613-97becca659e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794ecb0-9d92-4bcc-8987-d084ec9dfc02","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Tarlos_a_dunai_hajobalesetrol_Meg_kell_vizsgalni_jo_helyen_vannake_a_szallodahajok","timestamp":"2019. május. 30. 12:04","title":"Tarlós a dunai hajóbalesetről: Meg kell vizsgálni, jó helyen vannak-e a szállodahajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","shortLead":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","id":"20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b656f15-e946-4f87-a71d-5dfa91d974f0","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","timestamp":"2019. május. 31. 11:49","title":"Kórházba került Joachim Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erős sodrás és víznyomás életveszélyes körülményeket teremtenek a búvárok számára. ","shortLead":"Az erős sodrás és víznyomás életveszélyes körülményeket teremtenek a búvárok számára. ","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_elullyedt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44126418-586b-4fbe-8015-53f1b489ace7","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_elullyedt","timestamp":"2019. május. 30. 15:17","title":"Szakértő: még napokba telhet, mire kiemelik a Dunába süllyedt sétahajó roncsait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703f29d7-c4bb-42ef-a4ed-6cff57f08242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy volt, hogy talán megpróbálják, de erre egyelőre mégsem kerül sor. ","shortLead":"Úgy volt, hogy talán megpróbálják, de erre egyelőre mégsem kerül sor. ","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_megis_lemerulnek_a_buvarok_a_roncshoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=703f29d7-c4bb-42ef-a4ed-6cff57f08242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b114430d-60ef-45a2-bdc4-e6ee23b15115","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_megis_lemerulnek_a_buvarok_a_roncshoz","timestamp":"2019. május. 30. 17:20","title":"Dunai hajóbaleset: mégsem merülnek le a búvárok, nem olyanok a körülmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52090c88-f27f-4a0c-acd1-ff9b2057d3b7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Azok a vezetők és szervezetek vonzanak tömegeket, akik és amelyek jól kommunikálják azt, hogy miben hisznek - mutat rá Simon Sinek vezetési és marketing-tanácsadó.","shortLead":"Azok a vezetők és szervezetek vonzanak tömegeket, akik és amelyek jól kommunikálják azt, hogy miben hisznek - mutat rá...","id":"20190530_Mely_vezetok_vonzanak_tomegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52090c88-f27f-4a0c-acd1-ff9b2057d3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df67f00-cce7-489d-a167-57a00e706480","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190530_Mely_vezetok_vonzanak_tomegeket","timestamp":"2019. május. 30. 14:15","title":"Milyen vezetők vonzanak tömegeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd45062-f7fd-40d1-ad50-d671ad017847","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 38 éves édesanya meg akarta köszönni szüleinek, hogy sokat vigyáznak a lányára. Valószínűleg mind meghaltak. ","shortLead":"A 38 éves édesanya meg akarta köszönni szüleinek, hogy sokat vigyáznak a lányára. Valószínűleg mind meghaltak. ","id":"20190530_Jutalomutra_vitte_szuleit_a_hajobaleset_aldozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cd45062-f7fd-40d1-ad50-d671ad017847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0e13a-2f61-443c-92e2-f37a8f07e33d","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Jutalomutra_vitte_szuleit_a_hajobaleset_aldozata","timestamp":"2019. május. 30. 10:37","title":"Jutalomútra vitte szüleit a hajóbaleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8","c_author":"Joó Hajnalka - Oroszi Babett","category":"itthon","description":"Tizennégy hónappal a tavalyi, ajánláshamisítási botrányoktól hangos országgyűlési választás után az összesen 256 rendőrségen landolt esetnek csak kevesebb mint felében indult nyomozás, de ezekből is csak kettő jutott el a vádemelésig. A rengeteg idő és energia ráfordítása után nagyjából ejnye-bejnyével végződő eljárásokban ráadásul nem is maguk az aláíráshamisítók kerülnek bíróság elé – még kevésbé azok a kamupárt-szervezők, akik a választás végén eltűntek a felvett százmilliókkal. ","shortLead":"Tizennégy hónappal a tavalyi, ajánláshamisítási botrányoktól hangos országgyűlési választás után az összesen 256...","id":"20190531_kamupartok_ajanlasokkal_valo_visszaeles_valasztas_rendje_elleni_buncselekmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8d6bc5d-5f8b-437f-9c8e-b0d597b6cae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59574b32-84db-474a-9d70-93c3796d54a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_kamupartok_ajanlasokkal_valo_visszaeles_valasztas_rendje_elleni_buncselekmenyek","timestamp":"2019. május. 31. 06:30","title":"Megnéztük, hány embert ítéltek el a kamupártuk ügyeiben, és megdöbbentünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajókapitány szerint pontosan ki fog derülni, hogy ki a felelős.","shortLead":"A hajókapitány szerint pontosan ki fog derülni, hogy ki a felelős.","id":"20190530_szemtanu_hajokapitany_hableany_dunai_hajobaleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1041e01e-c1c6-496c-9325-5566277ab9a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_szemtanu_hajokapitany_hableany_dunai_hajobaleset","timestamp":"2019. május. 30. 12:24","title":"A hajóbaleset szemtanúja: Mindenki azonnal leállt, és próbált segíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]