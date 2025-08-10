Karafiáth Orsolya: A Nagyszínpad felé sétálok, még félkábán. Látom a NER-elitet a tömeg fölé emelkedve

Álltam a narancs és rózsaszín villódzásban, a vattaszerű füstfelhőben. Folytak a könnyeim. Nem sírtam: egyszerűen a zsigerekig áthatott az erős élmény. Bő húsz perc alatt először egy privátdiscóban táncoltam, aztán lihegve feküdtem a padlón, majd szorongás tört rám, a menekülhetnék kemény kényszere. Aztán a gyanú jött, hogy talán mégis látnak, ez egy átverés, kell, hogy legyenek kamerák. Zizegtek a benti szellőben a szalagfüggönyök. Végül rám tört a nehéz érzés, hogy nem akarom elhagyni a kabint, a Cuhorka Emese kortárs táncművész és koreográfus által kreált miniuniverzumot. Az ATTAX tavaly ősszel a Trafóban mutatkozott be. Be kellett jelentkezni, és aztán meztelenül táncolni a dobozban. De ha nem öltöztél le, az is oké. Ha nem táncoltál, az is. Mert a te világod került belülre, a te szabadságodé. Amit megengedsz magadnak. Húsz percig az lehettél, ami vagy. A nézők nélküli performansz maga. (Rettentő bátor gesztus volt kihozni, a szervezők és az alkotók részéről is ezt a produkciót az idei Sziget Fesztiválra.)