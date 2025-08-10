Karafiáth Orsolya: A Nagyszínpad felé sétálok, még félkábán. Látom a NER-elitet a tömeg fölé emelkedve

Az én hetem című sorozatunkhoz négy írót kértünk fel, hogy öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: hantapolitika, zoocsemege, választóvonal, betakarítás, vizesnyolcas.

Karafiáth Orsolya: A Nagyszínpad felé sétálok, még félkábán. Látom a NER-elitet a tömeg fölé emelkedve

Álltam a narancs és rózsaszín villódzásban, a vattaszerű füstfelhőben. Folytak a könnyeim. Nem sírtam: egyszerűen a zsigerekig áthatott az erős élmény. Bő húsz perc alatt először egy privátdiscóban táncoltam, aztán lihegve feküdtem a padlón, majd szorongás tört rám, a menekülhetnék kemény kényszere. Aztán a gyanú jött, hogy talán mégis látnak, ez egy átverés, kell, hogy legyenek kamerák. Zizegtek a benti szellőben a szalagfüggönyök. Végül rám tört a nehéz érzés, hogy nem akarom elhagyni a kabint, a Cuhorka Emese kortárs táncművész és koreográfus által kreált miniuniverzumot. Az ATTAX tavaly ősszel a Trafóban mutatkozott be. Be kellett jelentkezni, és aztán meztelenül táncolni a dobozban. De ha nem öltöztél le, az is oké. Ha nem táncoltál, az is. Mert a te világod került belülre, a te szabadságodé. Amit megengedsz magadnak. Húsz percig az lehettél, ami vagy. A nézők nélküli performansz maga. (Rettentő bátor gesztus volt kihozni, a szervezők és az alkotók részéről is ezt a produkciót az idei Sziget Fesztiválra.)  

Kulcsszavak
Hantapolitika – A militáns hangvételű Harcosok Klubja kudarca után sorra alakulnak a Fidesz Digitális Polgári Körei, az első 25-öt Orbán Viktor jelentette be, mindegyik valamilyen témára „szakosodik”. Ezek sok hírességet is tagjaik közé fogadtak a Fidesz holdudvarából. A miniszterelnök-pártelnök pedig kampányoffenzívával népszerűsíti a DPK-kat, szeptember 20-ára találkozót is hirdetett nekik.
 
Zoocsemege – A hét egyik fő témája volt a nyilvánosságban Mészáros Lőrincnek a hatvanpusztai Orbán-birtok szomszédságában található „vadasparkja”, ahol egyre több egzotikus állat látható, amelyeket Hadházy Ákos vezetett túrán mutatott meg.
 
Választóvonal – Botrányt kerekített a Fidesz Fleck Zoltán egy előadása miatt. A jogász arról beszélt, hogy ha az ellenzék nyerné a választásokat, akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre, hogy ne akadályozza a kormányalakítást. Flecket a kormányoldalon az alkotmányos rend veszélyeztetésével is vádolják, de ő a HVG-nek is kifejtette, hogy pont az utcai erőszakot szeretné megelőzni, hiába kenik rá, hogy utcai zavargásokat akar.
 
Betakarítás – A NER házi „takarítócége”, a B+N Referencia Zrt. már a hatodik legnagyobb foglalkoztató Magyarországon, derül ki a HVG Top 50 összeállításából, amely öt különböző szempont alapján rangsorolja a legnagyobb magyar cégeket.
 
Vizesnyolcas Egy évtizednyi szabad rablás után a kormány most „megvédené” a Balatont – legalábbis az újonnan érkező befektetők elől. Az eddigi rombolást, partkisajátítást viszont legalizálja a heteken belül hatályba lépő Vízparti terv.

2025 32. lapszám