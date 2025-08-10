Karafiáth Orsolya: A Nagyszínpad felé sétálok, még félkábán. Látom a NER-elitet a tömeg fölé emelkedve

Álltam a narancs és rózsaszín villódzásban, a vattaszerű füstfelhőben. Folytak a könnyeim. Nem sírtam: egyszerűen a zsigerekig áthatott az erős élmény. Bő húsz perc alatt először egy privátdiscóban táncoltam, aztán lihegve feküdtem a padlón, majd szorongás tört rám, a menekülhetnék kemény kényszere. Aztán a gyanú jött, hogy talán mégis látnak, ez egy átverés, kell, hogy legyenek kamerák. Zizegtek a benti szellőben a szalagfüggönyök. Végül rám tört a nehéz érzés, hogy nem akarom elhagyni a kabint, a Cuhorka Emese kortárs táncművész és koreográfus által kreált miniuniverzumot. Az ATTAX tavaly ősszel a Trafóban mutatkozott be. Be kellett jelentkezni, és aztán meztelenül táncolni a dobozban. De ha nem öltöztél le, az is oké. Ha nem táncoltál, az is. Mert a te világod került belülre, a te szabadságodé. Amit megengedsz magadnak. Húsz percig az lehettél, ami vagy. A nézők nélküli performansz maga. (Rettentő bátor gesztus volt kihozni, a szervezők és az alkotók részéről is ezt a produkciót az idei Sziget Fesztiválra.)
Zoocsemege – A hét egyik fő témája volt a nyilvánosságban Mészáros Lőrincnek a hatvanpusztai Orbán-birtok szomszédságában található „vadasparkja”, ahol egyre több egzotikus állat látható, amelyeket Hadházy Ákos vezetett túrán mutatott meg.
Választóvonal – Botrányt kerekített a Fidesz Fleck Zoltán egy előadása miatt. A jogász arról beszélt, hogy ha az ellenzék nyerné a választásokat, akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre, hogy ne akadályozza a kormányalakítást. Flecket a kormányoldalon az alkotmányos rend veszélyeztetésével is vádolják, de ő a HVG-nek is kifejtette, hogy pont az utcai erőszakot szeretné megelőzni, hiába kenik rá, hogy utcai zavargásokat akar.
Betakarítás – A NER házi „takarítócége”, a B+N Referencia Zrt. már a hatodik legnagyobb foglalkoztató Magyarországon, derül ki a HVG Top 50 összeállításából, amely öt különböző szempont alapján rangsorolja a legnagyobb magyar cégeket.
Vizesnyolcas – Egy évtizednyi szabad rablás után a kormány most „megvédené” a Balatont – legalábbis az újonnan érkező befektetők elől. Az eddigi rombolást, partkisajátítást viszont legalizálja a heteken belül hatályba lépő Vízparti terv.