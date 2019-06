Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Házi őrizetbe került szombaton Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény gyanúja miatt vettek őrizetbe az orosz hatóságok. Golunov kollégái szerint a hatóságok csempésztek kábítószert az újságíró hátizsákjába, mert el akarják hallgattatni őt. Több jel szerint a rendőrök megverték Golunovot a kihallgatás közben.","shortLead":"Házi őrizetbe került szombaton Ivan Golunov orosz oknyomozó újságíró, akit kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény...","id":"20190609_Hazi_orizetben_az_egyik_ismert_orosz_oknyomozo_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a299c986-fa40-4b2b-9b1f-dea2696d8d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e78e4a-0e91-485d-9cf2-35f0e83e71ad","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Hazi_orizetben_az_egyik_ismert_orosz_oknyomozo_ujsagiro","timestamp":"2019. június. 09. 08:23","title":"Házi őrizetben az egyik ismert orosz oknyomozó újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ec7444-c5c2-461f-b618-627ef394c0a5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első franchise éttermét nyitja meg a magyar hamburgerlánc.","shortLead":"Első franchise éttermét nyitja meg a magyar hamburgerlánc.","id":"20190608_Egy_volt_McDonalds_menedzser_nyit_Zing_burgerezot_az_Oktogonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87ec7444-c5c2-461f-b618-627ef394c0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab8af407-1b42-48ef-9447-1674a86daa4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190608_Egy_volt_McDonalds_menedzser_nyit_Zing_burgerezot_az_Oktogonnal","timestamp":"2019. június. 08. 13:50","title":"Egy volt McDonald's menedzser nyit Zing burgerezőt az Oktogonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elkövetkező években nem csak képzett űrhajósok léphetnek majd be a hosszú ideje a Föld körül keringő Nemzetközi Űrállomás (ISS) fedélzetére – döntött pénteken a NASA.","shortLead":"Az elkövetkező években nem csak képzett űrhajósok léphetnek majd be a hosszú ideje a Föld körül keringő Nemzetközi...","id":"20190607_nemzetkozi_urallomas_turistak_nasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148f6be4-821a-4db7-8067-4f843069afbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190607_nemzetkozi_urallomas_turistak_nasa","timestamp":"2019. június. 07. 19:03","title":"Megnyitja a turisták előtt a Nemzetközi Űrállomás kapuit a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU-népszavazási kampányban tett kijelentései miatt kezdeményeztek ellene jogi eljárást korábban. ","shortLead":"Az EU-népszavazási kampányban tett kijelentései miatt kezdeményeztek ellene jogi eljárást korábban. ","id":"20190607_boris_johnson_brexit_brit_miniszterelnok_jelolt_eu_tagsag_birosagi_per","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33efe7c2-7460-423f-8448-a7e0265d7ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c6126b-7760-4a60-bd7e-3e175db3556c","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_boris_johnson_brexit_brit_miniszterelnok_jelolt_eu_tagsag_birosagi_per","timestamp":"2019. június. 07. 16:07","title":"Megússza a bírósági pert a brit miniszterelnöki székre legesélyesebb Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8e7e0f-2899-4612-b4b2-81f5bea3070b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra sem tett vallomást a Viking Sigyn kapitánya, C. Yuriy. A nyomozás számokban.","shortLead":"Továbbra sem tett vallomást a Viking Sigyn kapitánya, C. Yuriy. A nyomozás számokban.","id":"20190608_Majdnem_otezer_foto_keszult_a_Hableanykatasztrofarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8e7e0f-2899-4612-b4b2-81f5bea3070b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffedf1f1-e584-42e4-b8a9-c552dc4d6e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Majdnem_otezer_foto_keszult_a_Hableanykatasztrofarol","timestamp":"2019. június. 08. 08:21","title":"Majdnem ötezer fotó készült a Hableány-katasztrófáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","shortLead":"Két magyar is helyet kap a testületben, rendszeresen konzultálnak majd Čaputovával. Ilyen még nem volt!","id":"20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77002df1-08df-4dfd-87e0-09576277cd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b9136d-f2fa-4015-aee9-7229d2396baf","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_KIsebbsegi_tanacsot_alapitott_az_uj_liberalis_szlovak_elnok","timestamp":"2019. június. 07. 13:14","title":"Kisebbségi tanácsot alapított az új liberális szlovák elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katonatemetőben történt magyarellenes incidens után a román rendőrség rongálás miatt nyomoz. A csendőrség pedig azt nyilatkozta, az elsődleges feladata az volt, hogy megelőzze a sírok meggyalázását és az erőszakos cselekményeket.\r

\r

","shortLead":"A katonatemetőben történt magyarellenes incidens után a román rendőrség rongálás miatt nyomoz. A csendőrség pedig azt...","id":"20190607_Uzvolgyi_incidens_rongalas_miatt_vizsaglodik_a_roman_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12cf3105-8e05-4d85-914c-1b661c6a3288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5934413-b017-43ae-87a5-e006dabc1c62","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Uzvolgyi_incidens_rongalas_miatt_vizsaglodik_a_roman_rendorseg","timestamp":"2019. június. 07. 14:42","title":"Úzvölgyi incidens: rongálás miatt vizsgálódik a román rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében. A gondot csak az jelenti, hogy az intézményt az az Utah államban erős mormon egyház üzemelteti, amely azt kéri a hívőktől, hogy kerüljék el a forró, vagy addikciót okozó italok fogyasztását.","shortLead":"Üzletet nyit a Starbucks a Utah államban lévő Provo városában működő Brigham Young Egyetem közvetlen közelében...","id":"20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1b09a4-ece0-43ce-8425-d4abd417e795","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Ilyen_amikor_osszecsapnak_a_mormonok_a_Starbucksszal","timestamp":"2019. június. 09. 10:57","title":"Ilyen amikor összecsapnak a mormonok a Starbucksszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]