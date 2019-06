Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a kormány, pontosabban az ITM az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójára. Végre érveket láthatunk, igaz, ezekre az MTA vagy reagált már korábban, vagy nem teljesen világosak. A kormány egy vitás kérdés miatt veti el az MTA-val kialakított kompromisszumot.

","shortLead":"Reagált a kormány, pontosabban az ITM az MTA nemzetközi sajtótájékoztatójára. Végre érveket láthatunk, igaz, ezekre...","id":"20190612_A_kormany_most_bevallja_az_MTAs_targyalassorozatot_teljes_egeszeben_kidobja_a_szemetbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f723f9fe-3f09-4e0b-b2f9-217bbb1d3190","keywords":null,"link":"/itthon/20190612_A_kormany_most_bevallja_az_MTAs_targyalassorozatot_teljes_egeszeben_kidobja_a_szemetbe","timestamp":"2019. június. 12. 17:20","title":"A kormány most bevallja, az MTA-s tárgyalássorozatot teljes egészében kidobja a szemétbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c75d2c5-010e-417d-925f-81b6e0d4bfd2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Komoly, valószínűleg sokáig ható következményekkel járó presztízsveszteséget szenvedett el a Vlagyimir Putyin államfő nevével fémjelzett oroszországi rendszer: a hatóságok néhány napig tartó fogva tartás után szabadon engedték Ivan Golunov oknyomozó újságírót, miután kiderült, a rendőrök rakták be az újságíró hátizsákjába az őrizetbevétel alapjául szolgáló kábítószert. Hullanak a fejek, átírják a törvényeket, és szabadulnak a hasonló módon rács mögé dugott áldozatok. Azért még sok politikai fogoly marad az országban.","shortLead":"Komoly, valószínűleg sokáig ható következményekkel járó presztízsveszteséget szenvedett el a Vlagyimir Putyin államfő...","id":"20190613_putyin_oroszorszag_ivan_golunov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c75d2c5-010e-417d-925f-81b6e0d4bfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f682bb12-624a-47f8-8236-0efe9ab57cf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_putyin_oroszorszag_ivan_golunov","timestamp":"2019. június. 13. 11:15","title":"Putyin ijesztő ellenállással szembesült, bele is zavarodott a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","shortLead":"A sorozatgyilkos a hatéves lány holttestét is egy Nicosiához közeli bányatóba rejtette.","id":"20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d554bc34-d32c-46f3-a142-e469495594f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0740cf75-efeb-42e0-880f-e4786a8dc49f","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_cipusi_sorozatgyilkos_nikosz_metaxas_utolso_aldozat","timestamp":"2019. június. 13. 05:31","title":"Megtalálták a ciprusi rém utolsó áldozatát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Érdemes kivárni péntekig a tankolással, ha lehet.","shortLead":"Érdemes kivárni péntekig a tankolással, ha lehet.","id":"20190612_Ujra_hatalmasat_csokken_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d326b27c-8cff-4a18-a995-de9eea5fb0c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190612_Ujra_hatalmasat_csokken_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. június. 12. 16:23","title":"Újra hatalmasat csökken az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három embert keresnek.","shortLead":"Még három embert keresnek.","id":"20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33dbb7dc-c0f7-40c2-a102-21e898fb2b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b506d28-87ae-4df6-b065-cf116777efbb","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_dunai_hajobaleset_hableany_holttest_rendorseg_azonositas","timestamp":"2019. június. 13. 06:20","title":"A Hableány-tragédia újabb áldozatát azonosították","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP önállóan indul valamennyi pécsi választókerületben az ellenzéki párt Baranya megyei elnökségének csütörtöki közlése szerint.","shortLead":"Az LMP önállóan indul valamennyi pécsi választókerületben az ellenzéki párt Baranya megyei elnökségének csütörtöki...","id":"20190613_Kiszallt_a_pecsi_ellenzeki_egyuttmukodesbol_egyedul_indul_az_LMP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec510a0-928d-43ee-9aca-9fac5cbdfd9b","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Kiszallt_a_pecsi_ellenzeki_egyuttmukodesbol_egyedul_indul_az_LMP","timestamp":"2019. június. 13. 14:16","title":"Kiszállt a pécsi ellenzéki együttműködésből, egyedül indul az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szerint ez most már elegendő. ","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szerint ez most már elegendő. ","id":"20190613_Hazi_orizetbe_kerul_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2039555c-d5e2-43ea-8695-66c29f6720f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Hazi_orizetbe_kerul_a_VV_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2019. június. 13. 11:19","title":"Házi őrizetbe kerül a VV Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"4-0-ra nyertek a lengyelek, ezt követően kommentálták a meccset.","shortLead":"4-0-ra nyertek a lengyelek, ezt követően kommentálták a meccset.","id":"20190613_Pogromnak_nevezte_Izrael_elleni_gyozelmuket_a_lengyel_futballszovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"157b2fe4-710a-4622-ab55-f9677ee7b2ca","keywords":null,"link":"/sport/20190613_Pogromnak_nevezte_Izrael_elleni_gyozelmuket_a_lengyel_futballszovetseg","timestamp":"2019. június. 13. 12:12","title":"Pogromnak nevezte Izrael elleni győzelmüket a lengyel futballszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]