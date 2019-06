Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig egyetlen hangszalagról sem tudtunk, amely Frida Kahlo hangját őrizte volna. Most előkerült egy. ","shortLead":"Eddig egyetlen hangszalagról sem tudtunk, amely Frida Kahlo hangját őrizte volna. Most előkerült egy. ","id":"20190614_Vegre_hangja_is_lesz_az_arcnak_elokerulhetett_egy_hangfelvetel_Frida_Kahlotol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442a659d-95df-4d51-bc96-44d67d7ee77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b88228b-0ea7-4ca2-a494-f1439a043114","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Vegre_hangja_is_lesz_az_arcnak_elokerulhetett_egy_hangfelvetel_Frida_Kahlotol","timestamp":"2019. június. 14. 16:14","title":"Eddig rejtély volt, most kiderülhet, hogy milyen volt Frida Kahlo hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11efc28e-3f4c-470b-a03f-038639a78aec","c_author":"","category":"itthon","description":"Egy üzletre és egy szórakozóhelyre is térkövet dobott. ","shortLead":"Egy üzletre és egy szórakozóhelyre is térkövet dobott. ","id":"20190615_Trekoveket_hajigalt_uzletekre_egy_budapesti_ferfi_Balatonalmadiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11efc28e-3f4c-470b-a03f-038639a78aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82feb7ab-b445-4be0-88f7-7a2bc5e40f40","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Trekoveket_hajigalt_uzletekre_egy_budapesti_ferfi_Balatonalmadiban","timestamp":"2019. június. 15. 10:34","title":"Térköveket hajigált üzletekre egy budapesti férfi Balatonalmádiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13828130-356f-42b8-9b49-2e1658ba4329","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Index úgy tudja, a rendőrség által keresett nő magyarul beszélt társával. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, a rendőrség által keresett nő magyarul beszélt társával. ","id":"20190614_Meg_7080_evig_elhetett_volna_az_allatkertben_agyonutott_teknos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13828130-356f-42b8-9b49-2e1658ba4329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d757d0-ed00-4384-bfdb-68caac7139e6","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Meg_7080_evig_elhetett_volna_az_allatkertben_agyonutott_teknos","timestamp":"2019. június. 14. 15:14","title":"Még 70-80 évig élhetett volna az állatkertben agyonütött teknős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Giuseppe Sannino szerint Olaszországban mindenki úgy ismeri a Budapest Honvédot, mint Puskás Ferenc csapatát.","shortLead":"Giuseppe Sannino szerint Olaszországban mindenki úgy ismeri a Budapest Honvédot, mint Puskás Ferenc csapatát.","id":"20190614_A_Honved_uj_edzoje_szerint_a_magyar_foci_nem_gyengebb_az_olasz_bajnoksagnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13dbe301-f56e-4d02-8443-aac402ff9c66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a481270c-6472-46d9-ae3d-4d35b549f458","keywords":null,"link":"/sport/20190614_A_Honved_uj_edzoje_szerint_a_magyar_foci_nem_gyengebb_az_olasz_bajnoksagnal","timestamp":"2019. június. 14. 06:00","title":"A Honvéd új edzője szerint a magyar foci nem gyengébb az olasz bajnokságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt hosszú életű. ","shortLead":"Nem volt hosszú életű. ","id":"20190614_Torolte_a_videot_a_szolnoki_teve_amelyiken_Orban_Gaspar_katonai_eskutetele_volt_lathato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f11585c7-1513-467c-985e-a09821e222d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2828e23-6c28-4c40-ac24-9b1454a4fc08","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Torolte_a_videot_a_szolnoki_teve_amelyiken_Orban_Gaspar_katonai_eskutetele_volt_lathato","timestamp":"2019. június. 14. 10:29","title":"Törölte a videót a szolnoki tévé, amelyiken Orbán Gáspár katonai eskütétele volt látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13828130-356f-42b8-9b49-2e1658ba4329","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Három évig terjedő szabadságvesztés is járhat a veszélyeztetett állat elpusztításáért.","shortLead":"Három évig terjedő szabadságvesztés is járhat a veszélyeztetett állat elpusztításáért.","id":"20190613_Egy_fiatal_no_utotte_agyon_az_allatkerti_teknost_allatkinzas_miatt_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13828130-356f-42b8-9b49-2e1658ba4329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4bc70a3-eed9-48e8-a95e-410924343a21","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Egy_fiatal_no_utotte_agyon_az_allatkerti_teknost_allatkinzas_miatt_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. június. 13. 21:44","title":"Fotón a fiatal nő, aki agyonütötte az állatkerti teknőst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas buli lesz. ","shortLead":"Hatalmas buli lesz. ","id":"20190614_ACDC_zene_Sergio_Ramos_eskuvo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b097e-b1d2-4484-9fa2-92faa094fe5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_ACDC_zene_Sergio_Ramos_eskuvo","timestamp":"2019. június. 14. 17:31","title":"Az AC/DC zenél majd Sergio Ramos esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","shortLead":"Egy amerikai befektetési alap, az Apollo is érdeklődik az Abanka iránt.","id":"20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ba4e98-7abc-431c-8fef-1b7956ab162f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66644afd-090b-469f-9b81-65c601b89af6","keywords":null,"link":"/kkv/20190614_Az_OTP_megszerezne_a_harmadik_legnagyobb_szloven_bankot","timestamp":"2019. június. 14. 11:39","title":"Az OTP megszerezné a harmadik legnagyobb szlovén bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]