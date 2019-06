Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9432745-13d6-4d9e-8f02-a040617807cb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az árammal és gázolajjal egyaránt működni képes E-osztály szedánját, amely városban hangtalan és abszolút zöld, autópályán pedig a világból kiautózós társunk lehet. ","shortLead":"Kipróbáltuk az árammal és gázolajjal egyaránt működni képes E-osztály szedánját, amely városban hangtalan és abszolút...","id":"20190615_dizelhiszti_helyett_dizelhibrid_teszten_a_zold_rendszamos_es_1300_kmes_hatotavu_uj_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9432745-13d6-4d9e-8f02-a040617807cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1e9351-b6de-49c9-8cdc-4aa1bec5688b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_dizelhiszti_helyett_dizelhibrid_teszten_a_zold_rendszamos_es_1300_kmes_hatotavu_uj_mercedes","timestamp":"2019. június. 15. 12:30","title":"Dízelhiszti helyett dízelhibrid: teszten a zöld rendszámos és 1300 km-es hatótávú Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63b4d41-7b5a-4a84-86a5-696bda56f9f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Növekvő díjak, növekvő menetidő.","shortLead":"Növekvő díjak, növekvő menetidő.","id":"20190615_Tobb_kellemetlen_meglepetes_eri_ha_ma_indul_Horvatorszag_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63b4d41-7b5a-4a84-86a5-696bda56f9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78339b96-0ccd-467d-aa4c-cf2c2a2e18ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_Tobb_kellemetlen_meglepetes_eri_ha_ma_indul_Horvatorszag_fele","timestamp":"2019. június. 15. 11:43","title":"Több kellemetlen meglepetés éri, ha ma indul Horvátország felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"8300 tweetet elemeztek az amerikai elnöktől, hogy elkészülhessen az ábra, melyik országok az igazán fontosak Trump számára.","shortLead":"8300 tweetet elemeztek az amerikai elnöktől, hogy elkészülhessen az ábra, melyik országok az igazán fontosak Trump...","id":"20190616_Egy_abra_amely_mutatja_hogyan_latja_Trump_a_vilagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772b40c0-9301-461a-84a0-80b17364a782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f8a38c-5c23-4f2b-b641-e9b3224c79a7","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Egy_abra_amely_mutatja_hogyan_latja_Trump_a_vilagot","timestamp":"2019. június. 16. 17:43","title":"Egy ábra, amely mutatja, hogyan látja Trump a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás eredménye felkavarta az állóvizet, valódi versenyhelyzet alakult ki az előválasztás esetében is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az EP-választás eredménye felkavarta az állóvizet, valódi versenyhelyzet alakult ki az előválasztás esetében is...","id":"20190615_Fulke_gyurcsany_ferenc_kalman_olga_fopolgarmester_valasztas_elovalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5e39c-0412-492e-bcb2-5139865ced98","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Fulke_gyurcsany_ferenc_kalman_olga_fopolgarmester_valasztas_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 15. 17:30","title":"Fülke: Gyurcsánynak 557 ezer oka van ejteni Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Akkorára hízott az Apple médiamenedzselő programja, hogy már alig tud mozdulni. Ezzel együtt az iTunes nem hal meg, sőt még csak nem is mindenki számára alakul át.","shortLead":"Akkorára hízott az Apple médiamenedzselő programja, hogy már alig tud mozdulni. Ezzel együtt az iTunes nem hal meg, sőt...","id":"201924__apple_itunes__sokat_markol__kaoszgyakorlat__multibb_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2c0e3-1249-4994-a996-fecf876123ea","keywords":null,"link":"/tudomany/201924__apple_itunes__sokat_markol__kaoszgyakorlat__multibb_media","timestamp":"2019. június. 15. 08:00","title":"Egyszerűen bonyolódik az Apple imádott-utált rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","shortLead":"Elfér az még ott - gondolhatták a szállítók. A rendőrség nem örült ennyire.","id":"20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00225ed5-7f4a-4b45-b6af-2bcf844213e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a566d42-3fb6-4e32-af43-1da2993d2449","keywords":null,"link":"/cegauto/20190616_Csomagokra_felpakolva_es_keresztbe_rakva_is_szallitottak_autot","timestamp":"2019. június. 16. 19:58","title":"Csomagokra felpakolva és keresztbe rakva is szállítottak autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e821eb0-58a5-4dfd-85b0-a5ba2becd563","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül felfrissítheti MacBook-szériáját az Apple, erre utalnak az eurázsiai gazdasági szervezet adatbázisába feltöltött új modellszámok.","shortLead":"Néhány hónapon belül felfrissítheti MacBook-szériáját az Apple, erre utalnak az eurázsiai gazdasági szervezet...","id":"20190616_apple_uj_macbook_modellek_pro_air_12_16_huvelykes_macbook_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e821eb0-58a5-4dfd-85b0-a5ba2becd563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70def4a5-3cad-47e5-9b3e-5d460ea4bc62","keywords":null,"link":"/tudomany/20190616_apple_uj_macbook_modellek_pro_air_12_16_huvelykes_macbook_pro","timestamp":"2019. június. 16. 10:03","title":"Nem biztos, hogy jó ötlet most MacBookot venni, újak jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53ccd52-3848-4af4-a87e-a4cda5234811","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Talán még sosem volt ennyi szúnyoggyérítési akció a tónál június közepéig, mint az idén. ","shortLead":"Talán még sosem volt ennyi szúnyoggyérítési akció a tónál június közepéig, mint az idén. ","id":"20190615_Szunyoginvazio_rendkivuli_irtast_rendeltek_el_a_Balatonnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53ccd52-3848-4af4-a87e-a4cda5234811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ea4e86-e6fc-4cd3-a649-636b78388e75","keywords":null,"link":"/elet/20190615_Szunyoginvazio_rendkivuli_irtast_rendeltek_el_a_Balatonnal","timestamp":"2019. június. 15. 14:53","title":"Szúnyoginvázió: rendkívüli irtást rendeltek el a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]