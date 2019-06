Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaa971ff-aacc-4a16-966d-d2ea7eb2bc1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal gyorsabban olvadnak a Himalája gleccserei, mint azt a kutatók eddig sejtették. Az 1975-ben mért jég mennyiségének ma már csupán 72 százaléka látható. A szakemberek szerint katasztrófa készülődik.","shortLead":"Sokkal gyorsabban olvadnak a Himalája gleccserei, mint azt a kutatók eddig sejtették. Az 1975-ben mért jég...","id":"20190620_himalaja_gleccser_olvadas_hideghaborus_kemmuhold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaa971ff-aacc-4a16-966d-d2ea7eb2bc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ffa8c0-4dc5-454f-b096-ce9e7a3602c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_himalaja_gleccser_olvadas_hideghaborus_kemmuhold","timestamp":"2019. június. 20. 09:33","title":"A Himalája felé fordították a hidegháborús kémműholdakat, és valami nagyon nyugtalanítót vettek észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","shortLead":"Az új, nagy BMW SUV elég fajsúlyos látvány önmagában is, de persze lehet még tovább fokozni a megjelenését. ","id":"20190619_hamann_bmw_x5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2db4efc-51e8-453e-ae30-b1dc4ef5ad9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaec9d2-94d5-4516-9ab6-0270e1af2b6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_hamann_bmw_x5","timestamp":"2019. június. 19. 17:48","title":"A Hamann kezelésbe vette az új BMW X5-öst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tsonga és Paire megunták az ütögetést.","shortLead":"Tsonga és Paire megunták az ütögetést.","id":"20190618_jo_wilfried_tsonga_beonit_paire_tenisz_labtengo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16cc8c8-2b4c-47c5-90d9-2468d015c091","keywords":null,"link":"/sport/20190618_jo_wilfried_tsonga_beonit_paire_tenisz_labtengo","timestamp":"2019. június. 18. 20:59","title":"Így változik lábtengóvá egy profi teniszmeccs – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szomszédok atyja 89 évet élt. ","shortLead":"A Szomszédok atyja 89 évet élt. ","id":"20190619_Elhunyt_Horvath_Adam_rendezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cef07f3a-3f00-4681-9487-68874043d3eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc76cc4d-85a8-4031-b6de-19ca6e8bd51d","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Elhunyt_Horvath_Adam_rendezo","timestamp":"2019. június. 19. 17:48","title":"Elhunyt Horváth Ádám rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem szállást, sem más segítséget nem kaptak.","shortLead":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem...","id":"20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48389abf-7c2f-4901-b202-eb8cf14534b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","timestamp":"2019. június. 20. 07:41","title":"Nem hagyják annyiban a Momentum képviselői, hogy a Wizz Air Brüsszelben felejtette az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","shortLead":"Felhős idő várható, jégeső is előfordulhat.","id":"20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f1480ec-4f1a-4541-81d0-82feb571e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860c29c5-2487-453e-9161-b89d34b847cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ma_is_le_fog_szakadni_az_eg","timestamp":"2019. június. 19. 05:03","title":"Ma is le fog szakadni az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7d810f-8e4f-40b1-9899-34857aee2e70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Liam Gallagher azt üzente: mert miért ne?","shortLead":"Liam Gallagher azt üzente: mert miért ne?","id":"20190619_Az_Oasis_enekese_is_bejelentkezett_a_brit_miniszterelnoki_posztra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b7d810f-8e4f-40b1-9899-34857aee2e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2786a954-05ad-4ab2-a5e3-b28711a87a33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_Az_Oasis_enekese_is_bejelentkezett_a_brit_miniszterelnoki_posztra","timestamp":"2019. június. 19. 10:43","title":"Az Oasis énekese is bejelentkezett a brit miniszterelnöki posztra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d2e851-6ddf-43f6-85a4-389831b55a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Philippe Zdar, a Cassius producere 50 éves volt.","shortLead":"Philippe Zdar, a Cassius producere 50 éves volt.","id":"20190620_Kiesett_az_ablakbol_es_meghalt_Philippe_Zdar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11d2e851-6ddf-43f6-85a4-389831b55a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee136332-8341-4f7e-9e19-abbbc7300042","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Kiesett_az_ablakbol_es_meghalt_Philippe_Zdar","timestamp":"2019. június. 20. 09:20","title":"Kiesett az ablakból és meghalt a híres francia producer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]