[{"available":true,"c_guid":"0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg kézilabdacsarnok is épült volna, de mostanra az egész koncepció megváltozott. ","shortLead":"Eredetileg kézilabdacsarnok is épült volna, de mostanra az egész koncepció megváltozott. ","id":"20190624_Evek_ota_huzodik_Jozsefvaros_kaptalafuredi_gyerektaboranak_felujitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e83f4f4-e5a6-4b4d-8621-ebe932e96dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03475d85-468f-48f9-b3bc-20d96fa8228b","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Evek_ota_huzodik_Jozsefvaros_kaptalafuredi_gyerektaboranak_felujitasa","timestamp":"2019. június. 24. 10:04","title":"Évek óta húzódik Józsefváros káptalanfüredi gyerektáborának felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed35b784-b580-406b-a942-c0490e753bfb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vagyonos kínaiak és amerikai fogyasztók hizlalják Bernard Arnault vagyonát. A francia üzletember ma már nem csak Európa leggazdagabbja, de átlépte azt az álomhatárt, amelyet előtte csak két embernek, Jeff Bezosnak és Bill Gatesnek sikerült.","shortLead":"Vagyonos kínaiak és amerikai fogyasztók hizlalják Bernard Arnault vagyonát. A francia üzletember ma már nem csak Európa...","id":"20190624_Az_igazi_francia_luxus_tette_naggya_Europa_leggazdagabb_emberet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed35b784-b580-406b-a942-c0490e753bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711c1357-5966-4a42-a2ea-f65278f61653","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Az_igazi_francia_luxus_tette_naggya_Europa_leggazdagabb_emberet","timestamp":"2019. június. 24. 12:28","title":"A francia luxus tette naggyá Bill Gates és Jeff Bezos európai üldözőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez már a csok?","shortLead":"Ez már a csok?","id":"20190624_Egyre_tobben_vesznek_fel_hitelt_uj_lakasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aba9fde-4af7-4234-8263-b25bfe4ab3ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Egyre_tobben_vesznek_fel_hitelt_uj_lakasra","timestamp":"2019. június. 24. 08:02","title":"Egyre többen vesznek fel hitelt új lakásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c665823d-2775-413e-87d6-2d1b4fcd9d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 éves Ella Casano betegsége miatt gyakori látogatója a kórházaknak, és természetesen ő sem szereti, ha infúziót kötnek rá. A kislány azonban kitalálta, hogyan tehetné kevésbé félelmetessé helyzetét, miközben ötletével kortársain is segít.","shortLead":"A 12 éves Ella Casano betegsége miatt gyakori látogatója a kórházaknak, és természetesen ő sem szereti, ha infúziót...","id":"20190625_korhaz_tu_infuzio_meddi_teddy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c665823d-2775-413e-87d6-2d1b4fcd9d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e792105-b9a4-4e76-8779-7aa91286805d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_korhaz_tu_infuzio_meddi_teddy","timestamp":"2019. június. 25. 09:03","title":"Egyszerűen zseniális, hogyan oldotta meg egy tizenéves kislány, hogy a gyerekek ne féljenek a kórháztól és a tűtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is. ","shortLead":"A Mount Everesten járó hegymászók még 8000 méteren is szemetet hagynak maguk után. Meg mást is. ","id":"20190624_mount_everest_hegymaszo_szemet_emberi_urulek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c92b03-5f20-4c12-b0d3-ccd024980d71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_mount_everest_hegymaszo_szemet_emberi_urulek","timestamp":"2019. június. 24. 18:03","title":"Nyolcezer kiló emberi ürülék van a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7d13c5-a9c1-4a10-88be-a9459e489838","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Érden. Az AVL Hungaryról van szó. ","shortLead":"Érden. Az AVL Hungaryról van szó. ","id":"20190624_3_milliard_forinttal_tamogatja_a_kormany_egy_osztrak_autoipari_ceg_beruhazasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d7d13c5-a9c1-4a10-88be-a9459e489838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2eb3dd-74ae-4bd5-833b-806eb79ce11b","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_3_milliard_forinttal_tamogatja_a_kormany_egy_osztrak_autoipari_ceg_beruhazasat","timestamp":"2019. június. 24. 16:10","title":"3 milliárd forinttal támogatja a kormány egy osztrák autóipari cég beruházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9cf0690-ff9f-4271-b1a8-7a6abde17c7b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják, őket legalább olyan erős diszkrimináció éri, mint a melegeket, és a többség teljesen félreérti az aszexuálisokat. Egyeseknek van például libidójuk, szeretnének családot is, mások viszont a plátói szerelemre sem képesek. Ennek ellenére, köszönik szépen, jól vannak. A Magyar Aszexuális Közösség két képviselőjével beszélgettünk. ","shortLead":"A társadalomnak körülbelül az egy százalékát teszik ki a szexuális vonzalmat érezni nem képes emberek. Azt mondják...","id":"20190624_aszex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9cf0690-ff9f-4271-b1a8-7a6abde17c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76df221e-d812-4a11-af94-f02d1a73c933","keywords":null,"link":"/elet/20190624_aszex","timestamp":"2019. június. 24. 19:00","title":"„Ide állhatna elém a Brad Pitt, engem nem izgatna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9ac932-efcb-405b-960e-c35b9984042f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány férfi a zeneiparban még mindig nem vele, hanem az apjával hajlandó tárgyalni – nyilatkozta Emily Eavis, a híres Glastonbury zenei fesztivál alapítójának a lánya.","shortLead":"Néhány férfi a zeneiparban még mindig nem vele, hanem az apjával hajlandó tárgyalni – nyilatkozta Emily Eavis, a híres...","id":"20190623_Ferfitulsuly_a_zeneiparban__mondja_Emily_Eavis_Glastonbury_szervezoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f9ac932-efcb-405b-960e-c35b9984042f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03071f5-f572-4932-8052-79870f43f5ff","keywords":null,"link":"/elet/20190623_Ferfitulsuly_a_zeneiparban__mondja_Emily_Eavis_Glastonbury_szervezoje","timestamp":"2019. június. 23. 18:25","title":"Férfitúlsúly a zeneiparban – mondja Emily Eavis, Glastonbury szervezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]