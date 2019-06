Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jóval kevesebb görögdinnye teremhet Magyarországon, a 2018-as alacsony árak és a munkaerőhiány miatt sok gazda hagyott fel a termesztéssel.","shortLead":"Jóval kevesebb görögdinnye teremhet Magyarországon, a 2018-as alacsony árak és a munkaerőhiány miatt sok gazda hagyott...","id":"20190626_Betett_a_munkaerohiany_es_az_alacsony_arak_a_dinnyetermesztoknek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3921782-4d03-4808-8277-fcda3f23969b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Betett_a_munkaerohiany_es_az_alacsony_arak_a_dinnyetermesztoknek","timestamp":"2019. június. 26. 14:45","title":"Betett a munkaerőhiány és az alacsony árak a dinnyetermesztőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ közel 200 nagyvárosában tette elérhetővé a Google a térképes szolgáltatásában azt az új funkciót, ami megpróbálja pontosan megmondani, mennyire zsúfolt a közeledő járat.","shortLead":"A világ közel 200 nagyvárosában tette elérhetővé a Google a térképes szolgáltatásában azt az új funkciót, ami...","id":"20190627_google_terkep_tomegkozlekedes_zsufoltsag_forgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f0383d-c5e1-49dd-bde9-7eafa8588d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_google_terkep_tomegkozlekedes_zsufoltsag_forgalom","timestamp":"2019. június. 27. 19:33","title":"Mostantól azt is jelzi a Google Térkép, érdemes-e felszállni a buszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056d11bd-a3a7-4c0f-bdb1-3ac640232bed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem titkoltan az ikonikus M1 által inspirált újdonság felvázolja számunkra, hogy milyenek lesznek a közeljövő bajor sportkocsijai. ","shortLead":"A nem titkoltan az ikonikus M1 által inspirált újdonság felvázolja számunkra, hogy milyenek lesznek a közeljövő bajor...","id":"20190626_szarnyasajtos_hipersportkocsit_mutatott_be_a_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056d11bd-a3a7-4c0f-bdb1-3ac640232bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e87210-1df1-467d-91a1-5413e124279c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_szarnyasajtos_hipersportkocsit_mutatott_be_a_bmw","timestamp":"2019. június. 26. 13:21","title":"Szárnyasajtós, arcfelismeréses hibrid sportkocsit mutatott be a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1dac619-fd42-4a56-880c-38b9a90ea155","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapvető politikai ellenfelek ebben a kérdésben egy platformra kerültek. A klímasemlegességi határozat megfúrásának hátterében pedig EU-s költségvetési megfontolások is állnak, olvasható az a heti HVG-ben.\r

\r

","shortLead":"Az alapvető politikai ellenfelek ebben a kérdésben egy platformra kerültek. A klímasemlegességi határozat megfúrásának...","id":"20190627_Igy_talalt_egymasra_Macron_es_Orban_a_demokratikus_csucsjelolti_rendszer_elleni_harcban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1dac619-fd42-4a56-880c-38b9a90ea155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43b4853e-f83b-4397-8a62-f37cb481cf87","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Igy_talalt_egymasra_Macron_es_Orban_a_demokratikus_csucsjelolti_rendszer_elleni_harcban","timestamp":"2019. június. 27. 14:21","title":"Így talált egymásra Macron és Orbán a demokratikus csúcsjelölti rendszer elleni harcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hat autó ment egymásba a sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az egyik kocsi kigyulladt.","shortLead":"Hat autó ment egymásba a sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál, az egyik kocsi kigyulladt.","id":"20190627_Tomegkarambol_az_M7esen_tobben_megserultek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310fe746-3221-4906-b82d-74295bf08644","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_Tomegkarambol_az_M7esen_tobben_megserultek","timestamp":"2019. június. 27. 08:54","title":"Tömegkarambol az M7-esen, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy sztrájkról már hónapokkal korábban értesültek, mégsem szóltak az utasoknak, hogy legalább átszervezhessék a szabadságukat.","shortLead":"Egy sztrájkról már hónapokkal korábban értesültek, mégsem szóltak az utasoknak, hogy legalább átszervezhessék...","id":"20190626_A_Ryanair_fejenkent_400_euros_karteritest_fizethet_egy_torolt_jarat_utasainak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd00f5a-1943-4fe2-b3bc-15ebcfc8df07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_Ryanair_fejenkent_400_euros_karteritest_fizethet_egy_torolt_jarat_utasainak","timestamp":"2019. június. 26. 13:12","title":"A Ryanair fejenként 400 eurós kártérítést fizethet egy budapesti járat utasainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent az élővilágra nézve, most azonban egy egészen újkeletű problémára hívták fel a figyelmet portugál kutatók.","shortLead":"Azt már eddig is tudni lehetett, hogy a tengerekban és óceánokban felhalmozódó szemét milyen súlyos problémát jelent...","id":"20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdadd521-c769-446d-a81d-4162ca32378d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f66f18b-401f-4b1f-abf5-dc21e1ffa887","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_muanyag_szemet_ocean_szennyezettseg","timestamp":"2019. június. 26. 17:03","title":"Annyi a szemét az óceánokban, hogy \"műanyagréteg\" jelent meg a part menti sziklákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","shortLead":"Ha Rosberget Ferrariban akarja látni valaki végre, itt a pillanat.","id":"20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79bb9745-94f5-4b70-989e-a04b94a71c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebe81e-c171-43f5-82fd-a1d5f276e4ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20190627_nico_rosberg_ferrari_488_pista","timestamp":"2019. június. 27. 14:26","title":"Videó: Nico Rosberg kezei közt sírt a Ferrari 488 Pista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]