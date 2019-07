Dárdai Pál az előző szezon végén állt fel közös megegyezéssel a Hertha kispadjáról, azóta rengeteg találgatás látott napvilágot, hol is folytatja pályafutását. Az M4-nek azt mondta, sok ajánlatot utasított vissza, Németországból is, más országokból is.

„Egy olyan akadt, ami érdekel és el is gondolkodok rajta, egy televíziós ajánlat, Matthias Sammer kilépésével engem kértek fel szakkommentátornak, a Hertha bele is ment, csak azt kérték, ne Hertha-mérkőzésen dolgozzak. Ez az egyetlen, ami kicsit megmozgatta a fantáziámat, mert benne maradsz a Bundesligába, ott vagy a pénteki és a vasárnapi meccseken is, van egy kis analízis, látod az új játékosokat, kicsit szorgalmasabb vagy, ha csak otthon nézi az ember, vagy néha kilátogat az Olimpiastadionba, nem olyan egyszerű.”

Jelenleg pihen. „Most tartok másfél hónapos pihenőnél, és még nem érzem azt, hogy hiányozna a labdarúgás. Még nem vagyok kész arra, hogy valamit elvállaljak. De jól érzem magam, aktív pihenőn vagyok, gyönyörű a Balaton.”

Egyelőre nem érzi azt, hogy le kellene ülnie valamelyik kispadra, és keményen dolgoznia kellene. A 43 éves tréner azt mondta, komoly ajánlatokat is kapott, de egyelőre megvárja, „mi lesz, október, november, decemberben hogyan állnak más csapatok a dolgokhoz, plusz egy év múlva ugyanúgy él a szerződésem a Hertha utánpótlásában, ebben nincs mit szégyellni, szeretem az utánpótlást, szeretem a gyerekeket, ott is komoly eredményeim voltak.

Nekem a legfontosabb az, hogy otthon a család boldog legyen, bármilyen döntést hozunk, az mindig a család érdekében történik.”

Beszélt a magyar klubcsapatok nemzetközi sikeréről is, a Fradi, a Honvéd, a Debrecen és a Fehérvár is győzött az első meccsén, erről azt mondta Dárdai, itt volt az ideje ennek, megtalálták a ritmust ezek a csapatok. „Most jól indultak, de ami picit fáj, hogy sokkal több magyar fiatalt szeretnék látni a csapatokban, nemcsak a külföldieket, lehet, hogy valaki ezért meg fog kövezni, de a magyar fiatalok érettek, egy-két korosztályban jó eredményt értek el a válogatottal, én játszatnám őket, 20-25-30 mérkőzés után jönne a gyümölcs. Ez az egy, ami nekem picit furcsa, hogy nem vállalják be őket, bátornak kell lenni és be kell rakni őket, ugyanolyan jó eredmények lennének.”

Az interjú végén szóba került a válogatott is. „Az esélyek jók, de nem kell túllihegni, ugye ilyenkor jön a probléma, hogy rámegy a teher a játékosokra, én azt gondolom, hogy a szlovák meccs fog mindent eldönteni. A horvátok szerintem mindenképp kijutnak, a szlovákok és a magyarok között fog dönteni a különbség. Ami a csúnyább része, hogy a kinti mérkőzésen egy gyengébb napot kifogó szlovák válogatott is lefocizott minket, de a hazai közönség támogatásával és a magyar alapjátékkal, amire Marco Rossi is ráérzett, bárkit meg lehet fogni.

Ha legyőzzük a szlovákokat, megyünk, ha nem, akkor szerintem nem, akármilyen jól is állunk, az a mérkőzés dönt, egy nagyon nagy döntő lesz.”

(M4 Sport)