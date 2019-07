Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20bc3af6-d364-44db-a1c4-26818ac3c141","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alan Turing matematikus portréja szerepel majd a két év múlva forgalomba kerülő új brit 50 fontos bankjegyen.","shortLead":"Alan Turing matematikus portréja szerepel majd a két év múlva forgalomba kerülő új brit 50 fontos bankjegyen.","id":"20190715_alan_turing_enigma_kodfejto_bankjegy_nagy_britannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bc3af6-d364-44db-a1c4-26818ac3c141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410cb4fb-06ab-41d5-b6a0-5d956e412ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_alan_turing_enigma_kodfejto_bankjegy_nagy_britannia","timestamp":"2019. július. 15. 16:02","title":"Bankjegyre kerül a mesterséges intelligencia atyja, akit homoszexualitása miatt meghurcoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"","category":"itthon","description":"Gengszterfilmek unalomig ismert jelenete a keresztapa és a kisebb, helyi maffiafőnök találkozója, melynek során az utóbbi, a zsákmány nagy részét fölajánlva védelmet kér az előbbitől. Ilyen jelenetre emlékeztetett a bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsított Simonka György fideszes képviselő Facebookon közzétett, Karmelita kolostorbeli találkozója a miniszterelnökkel – írta közleményében Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció (DK) alelnöke.","shortLead":"Gengszterfilmek unalomig ismert jelenete a keresztapa és a kisebb, helyi maffiafőnök találkozója, melynek során...","id":"20190714_Mit_keresett_a_koltsegvetesi_csalassal_vadolt_Simonka_Orbannal__kerdezi_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64a98f7-5847-433c-ae28-0c467285a94b","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Mit_keresett_a_koltsegvetesi_csalassal_vadolt_Simonka_Orbannal__kerdezi_a_DK","timestamp":"2019. július. 14. 12:28","title":"Mit keresett a költségvetési csalással vádolt Simonka Orbánnál – kérdezi a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok nehézséggel jár. Fukusimában évtizedekig tartó munkára készülnek.","shortLead":"A nukleáris hulladék ártalmatlanításához sok robotra lesz szükség, de ezek fejlesztése még napjainkban is sok...","id":"201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33fe2bb4-9ad3-4cad-86a0-b4661a587a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fab738b-1af6-4012-9993-1762307c28da","keywords":null,"link":"/tudomany/201926__nuklearis_takaritok__fukusima_leckeje__ujjgyakorlat__ketes_kimenet","timestamp":"2019. július. 14. 20:00","title":"Be tudnak menni a robotok a felrobbant atomerőműbe, de kérdéses, kijönnek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","shortLead":"A főváros több kerületében tartottak a rendőrök ellenőrzést, amelyben a nem szabályos autóátalakításokat vizsgálták.","id":"20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cf640df-1549-4423-a550-a80ded158f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18f055d-0822-4807-b5c7-8f3d5ec9e8de","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Negy_tuningauto_azonnal_bukta_a_muszakijat_egy_hetvegi_razzian","timestamp":"2019. július. 15. 08:57","title":"Négy \"tuningautó\" azonnal bukta a műszakiját egy hétvégi razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcd2393-b92b-4302-9e78-039897e613f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De nem mindenki.","shortLead":"De nem mindenki.","id":"20190715_Beremelest_kapnak_a_vasutasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcd2393-b92b-4302-9e78-039897e613f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09daba04-16c9-4f71-ba71-c1b0ae7a09d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Beremelest_kapnak_a_vasutasok","timestamp":"2019. július. 15. 11:26","title":"Béremelést kapnak a vasutasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és zenedobozát is ellopta. A tolvaj annak ellenére bukott le, hogy álcázással tette nehezebbé a rendőrök dolgát.","shortLead":"A Bajai Rendőrkapitányság befejezte annak az ügynek a vizsgálatát, melynek gyanúsítottja a szomszéd halkonzervét és...","id":"20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a473f264-942d-4160-93bb-d3e8c3a519dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabdeecd-4366-4309-bb2b-90e3393e57eb","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Lebukott_az_alcazas_nagymestere","timestamp":"2019. július. 14. 10:19","title":"Lebukott az álcázás nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ef8e72-2c81-4ff8-ba33-4abc43603a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Azonban csak töredékük a magyar kettős állampolgárság miatt.","shortLead":"Azonban csak töredékük a magyar kettős állampolgárság miatt.","id":"20190714_Kozel_haromezren_vesztettek_eddig_el_a_szlovak_allampolgarsagukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9ef8e72-2c81-4ff8-ba33-4abc43603a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab16447-6693-4d0f-a1fc-36dde5effbc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190714_Kozel_haromezren_vesztettek_eddig_el_a_szlovak_allampolgarsagukat","timestamp":"2019. július. 14. 18:25","title":"Közel háromezren vesztették eddig el a szlovák állampolgárságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Távozik Andacs Botond az Index vezérigazgatói posztjáról július 15-i hatállyal, helyét Pusztay András veszi át, aki korábban évekig vezette már a lapot – írja a Kreatív.hu. Ziegler Gábor pedig igazgatósági tag lesz az Indexnél.","shortLead":"Távozik Andacs Botond az Index vezérigazgatói posztjáról július 15-i hatállyal, helyét Pusztay András veszi át, aki...","id":"20190715_Lecserelik_az_Indexhu_vezerigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72f093e-3bcc-4cea-b2f4-96d4697e45ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Lecserelik_az_Indexhu_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. július. 15. 15:33","title":"Lecserélik az Index vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]