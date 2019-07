Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","id":"20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6817f4-e167-4ddc-9c54-7a6c4c670230","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","timestamp":"2019. július. 17. 11:21","title":"Videó: így gyorsul autópályán az új kupé Porsche Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfb09bb5-e783-42a7-acc7-16fdde7292c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Volán akár leállhat jövőre munkaerőhiány miatt.","shortLead":"A Volán akár leállhat jövőre munkaerőhiány miatt.","id":"20190717_Nepszava_egenfoldon_nincs_eleg_buszsofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfb09bb5-e783-42a7-acc7-16fdde7292c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a469ea6f-ef38-4b16-92fa-103961992bce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Nepszava_egenfoldon_nincs_eleg_buszsofor","timestamp":"2019. július. 17. 08:17","title":"Népszava: Égen-földön nincs elég buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú cikkben vesézi Az oroszlánykirályt a Magyar Nemzet – egy sajátos nézőpontból.","shortLead":"Hosszú cikkben vesézi Az oroszlánykirályt a Magyar Nemzet – egy sajátos nézőpontból.","id":"20190718_A_kormanysajto_felfedezte_a_kommunizmust_es_a_migraciot_az_uj_Oroszlankiralyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bd63c3-4b4e-45c5-b082-fc864f7e076b","keywords":null,"link":"/elet/20190718_A_kormanysajto_felfedezte_a_kommunizmust_es_a_migraciot_az_uj_Oroszlankiralyban","timestamp":"2019. július. 18. 11:12","title":"A kormánysajtó felfedezte a kommunizmust és a migrációt az új Oroszlánkirályban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f2a711-f1e3-4360-829c-bd8795b116b2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A máltai Valletta FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi F91 Dudelange csapatával a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező első fordulójának keddi visszavágóján, így idegenben szerzett több góllal továbbjutott.","shortLead":"A máltai Valletta FC hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a luxemburgi F91 Dudelange csapatával a labdarúgó Bajnokok...","id":"20190717_Maltai_csapat_var_a_Fradira_ha_ma_tovabbjut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f2a711-f1e3-4360-829c-bd8795b116b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcb622d-9874-4bca-bda3-1380ed2b88b7","keywords":null,"link":"/sport/20190717_Maltai_csapat_var_a_Fradira_ha_ma_tovabbjut","timestamp":"2019. július. 17. 08:44","title":"Máltai csapat vár a Fradira, ha ma továbbjut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni a kutatókat. Ezúttal egy roncssügér támadása okozott ilyesmit.","shortLead":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni...","id":"20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e40624b-28bf-4df3-80e3-592b731b3226","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","timestamp":"2019. július. 17. 11:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szemük előtt ragadta el a cápát egy óriási hal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46","c_author":"Hont András","category":"kultura","description":"Sötétség délben (is). ","shortLead":"Sötétség délben (is). ","id":"20190716_hont_fekete_sima_barsony_takaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31cacaee-7b97-4a1f-a2c3-fb94a0a16d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8116ee-cddf-4080-991b-f654f1c08ed0","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_hont_fekete_sima_barsony_takaro","timestamp":"2019. július. 16. 15:25","title":"Hont: Fekete, sima, bársony Takaró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Feltehetőleg hat ember maradványait találták meg egy háborús tömegsír feltárásakor a kelet-boszniai Visegradon – közölte értesülését az N1 regionális hírtelevízió szerdán.","shortLead":"Feltehetőleg hat ember maradványait találták meg egy háborús tömegsír feltárásakor a kelet-boszniai Visegradon –...","id":"20190717_Haborus_tomegsirt_tartak_fel_KeletBoszniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fa7fd69-f1c9-4e6b-bfd0-2d0a99b66053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc23c87-7ccf-4c34-99ef-51887c298629","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Haborus_tomegsirt_tartak_fel_KeletBoszniaban","timestamp":"2019. július. 17. 19:33","title":"Háborús tömegsírt tártak fel Kelet-Boszniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal. Amerikai kutatók majmokat ültettek a képernyő elé, hogy jobban megértsék ezt a jelenséget. Kiderült: a csimpánzoknak is van kedvenc filmjük.","shortLead":"Mély evolúciós gyökerei vannak annak, hogy szeretünk együtt filmet vagy meccset nézni a barátainkkal, családunkkal...","id":"20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e80b9-5983-44e3-b845-a6c81122331d","keywords":null,"link":"/elet/20190718_A_csimpanzok_is_imadnak_kozosen_filmet_nezni_De_mit_mond_ez_el_rolunk","timestamp":"2019. július. 18. 07:05","title":"A csimpánzok is imádnak közösen filmet nézni. De mit mond ez el rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]