[{"available":true,"c_guid":"4e74d4f0-3f11-48c5-9e6d-ec1187ce9f51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeres tesztrepüléseket hajtott végre a Pentagon megrendelésére készülő Talon-A2 hiperszonikus légi jármű, amit a Stratolaunch fejleszt.","shortLead":"Sikeres tesztrepüléseket hajtott végre a Pentagon megrendelésére készülő Talon-A2 hiperszonikus légi jármű, amit...","id":"20250512_pentagon-hiperszonikus-dron-teszt-stratolaunch-talon-a2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e74d4f0-3f11-48c5-9e6d-ec1187ce9f51.jpg","index":0,"item":"a49c6997-5926-4a6f-8ad5-befa4b5d9695","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_pentagon-hiperszonikus-dron-teszt-stratolaunch-talon-a2","timestamp":"2025. május. 12. 18:03","title":"6200 km/h-val száguldott a Pentagon hiperszonikus drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77532c6-aef7-4297-b186-8adfd822279e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lengyel külügy bekérette az orosz nagykövetet.","shortLead":"A lengyel külügy bekérette az orosz nagykövetet.","id":"20250512_krakkoi-orosz-konzulatus-bezaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e77532c6-aef7-4297-b186-8adfd822279e.jpg","index":0,"item":"39d4b715-5773-42e2-afe9-d8e3107dccd7","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_krakkoi-orosz-konzulatus-bezaratas","timestamp":"2025. május. 12. 12:33","title":"Lengyelország bezáratja a krakkói orosz konzulátust a bevásárlóközpont felgyújtásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint a magyar katonai hírszerző szolgálat akciójáról van szó – konkrét tervekkel Ukrajna inváziójára.","shortLead":"Ukrajnában a katonai infrastruktúrát és közvéleményt felmérő állítólagos kémeket tartóztattak le. Kijev szerint...","id":"20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9.jpg","index":0,"item":"3ea778fa-c571-4a3e-8ce2-65e868e3a015","keywords":null,"link":"/360/20250512_die-welt-ukrajna-magyarorszag-kemugy","timestamp":"2025. május. 12. 06:45","title":"Die Welt-beszámoló: a magyar–ukrán kémügynek egyetlen olvasata van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald Trumphoz vezető utat is látja a magyar miniszterelnökben.","shortLead":"George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald...","id":"20250512_george-simion-romania-orban-viktor-aur-rmdsz-erdely-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"a199e2e7-df13-462d-9f26-085efdd003ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_george-simion-romania-orban-viktor-aur-rmdsz-erdely-szovetseg","timestamp":"2025. május. 12. 09:13","title":"Euronews: Simion kampánystábja kapcsolatban áll a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly az óellenzékhez kötve megjósolt Magyar Péter, és még csak nem is az, amit Szabó Bálint trombitás jelentett be – ezt a DK-ból kizárt Leel-Őssy Gábor vezeti. Közben a Tiszából nemrég távozott Farkas Dezső is politikai mozgalmat gründol.","shortLead":"Miközben a Tisza továbbra is előzi a Fideszt, megalakult a Duna Párt. De ez nem az a Duna Párt, amelyet még tavaly...","id":"20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56bd29cd-c56f-4534-87e1-f3abcf91419e.jpg","index":0,"item":"d40861fe-2281-4107-a583-653c1a9b1c17","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Kizart-DK-s-Leel-Ossy-Gabor-duna-part-Szabo-Balint-kiabrandult-tiszasokra-gyur-ebx","timestamp":"2025. május. 13. 05:48","title":"Kizárt DK-s happolta el Szabó Bálint új pártját: árad a Duna, és van, aki már a kiábrándult tiszásokra gyúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff1dc48-6b58-4235-8151-dcf664ead87f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy apró, néhány érme vastagságú chip adta vissza Bradford G. Smith számára a kommunikáció készségét – még Mario Kartozni is tud a gyerekeivel az eszköznek köszönhetően.","shortLead":"Egy apró, néhány érme vastagságú chip adta vissza Bradford G. Smith számára a kommunikáció készségét – még Mario...","id":"20250511_neuralink-bci-agyi-chip-gondolatok-kurzor-iranyitasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eff1dc48-6b58-4235-8151-dcf664ead87f.jpg","index":0,"item":"c2d79a0f-55a9-4f3b-8f26-74a65bfa521b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_neuralink-bci-agyi-chip-gondolatok-kurzor-iranyitasa-video","timestamp":"2025. május. 11. 10:03","title":"Szó szerint a gondolataival csinált videót a férfi, aki harmadikként kapta meg a Neuralink agyi chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4b5d5-f510-4506-8724-d92713fc948d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Tavaly év végén jelent meg egy cikk, amely szerint az egyik elismert hazai edző ellen panaszt emeltek zaklatás miatt. A bejelentés a hazai szövetségekhez nem jutott el, most azonban általános, átfogó vizsgálatot indítanak, miután a nemzetközi etikai testület kérdéseket küldött az esettel kapcsolatban.","shortLead":"Tavaly év végén jelent meg egy cikk, amely szerint az egyik elismert hazai edző ellen panaszt emeltek zaklatás miatt...","id":"20250512_magyar-ritmikus-gimnasztika-szovetseg-matsz-zaklatas-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47e4b5d5-f510-4506-8724-d92713fc948d.jpg","index":0,"item":"eb55fe59-ec19-46de-b89c-9e7248f36f66","keywords":null,"link":"/sport/20250512_magyar-ritmikus-gimnasztika-szovetseg-matsz-zaklatas-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 12. 12:51","title":"Vizsgálatot indít a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség, hogy feltárja a sportolókat ért esetleges zaklatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c8d6de-2c14-46f6-83fa-1b451b4921df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Good Bye, Lenin! és a Becstelen brigantyk sztárja újabb előadást nézett meg Budapesten.","shortLead":"A Good Bye, Lenin! és a Becstelen brigantyk sztárja újabb előadást nézett meg Budapesten.","id":"20250512_Az-Operahazban-tunt-fel-Daniel-Bruhl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c8d6de-2c14-46f6-83fa-1b451b4921df.jpg","index":0,"item":"5ea8fa12-b337-4938-a9e4-92fdb80643f4","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_Az-Operahazban-tunt-fel-Daniel-Bruhl","timestamp":"2025. május. 12. 16:11","title":"Az Operaházban tűnt fel Daniel Brühl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]