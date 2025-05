Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d76282f-1185-4d2e-9020-fe2d15a95b97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehéz izgalmas funkciót mutatnia manapság egy nyomtatónak, azonban az Anker asztali UV printere meglepő végeredménnyel szolgál: dombornyomott műremekek készíthetők a segítségével.","shortLead":"Nehéz izgalmas funkciót mutatnia manapság egy nyomtatónak, azonban az Anker asztali UV printere meglepő végeredménnyel...","id":"20250510_anker-uv-nyomtato-dombornyomott-3d-effektek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d76282f-1185-4d2e-9020-fe2d15a95b97.jpg","index":0,"item":"4da03e7e-cc45-4143-a1e4-ebc248b47f4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_anker-uv-nyomtato-dombornyomott-3d-effektek","timestamp":"2025. május. 10. 16:03","title":"Ez az otthoni nyomtató elég furcsára képes: dombornyomott 3D-s effekteket is csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új cég neve vérvirágot jelent. Véletlen? Aligha.","shortLead":"Az új cég neve vérvirágot jelent. Véletlen? Aligha.","id":"20250511_elizabeth-holmes-theranos-billy-evans-cegalapitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad.jpg","index":0,"item":"c0c6b280-e875-4702-85ac-a5d639750fea","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_elizabeth-holmes-theranos-billy-evans-cegalapitas","timestamp":"2025. május. 11. 18:27","title":"Emlékszik még a világ legnagyobb kamustartupjára? A börtönben ülő alapító társa most ugyanolyan céget gründol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jönne egy csomó új villamos, ha lenne rá pénz. De most úgy tűnik, nincs.","shortLead":"Jönne egy csomó új villamos, ha lenne rá pénz. De most úgy tűnik, nincs.","id":"20250512_fovaros-kormany-caf-villamos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49.jpg","index":0,"item":"8afdc518-5814-4e7d-aa86-7eea6a7a0bf9","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_fovaros-kormany-caf-villamos","timestamp":"2025. május. 12. 08:09","title":"Kisiklatott villamosok: meglőheti a kormány a főváros CAF-beszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c345570-c296-4b33-b2f0-6935b4941975","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy év elég lenne ahhoz, hogy drónokkal lezárják a NATO keleti határát – egy dróngyártó főnöke vázolt fel egy újszerű tervet.","shortLead":"Egy év elég lenne ahhoz, hogy drónokkal lezárják a NATO keleti határát – egy dróngyártó főnöke vázolt fel egy újszerű...","id":"20250510_hvg-keleti-hatarzar-eu-dronfal-helsing","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c345570-c296-4b33-b2f0-6935b4941975.jpg","index":0,"item":"5a70c65e-937d-46f7-bbe9-9ad345569dc0","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-keleti-hatarzar-eu-dronfal-helsing","timestamp":"2025. május. 10. 16:15","title":"Be ne jöjjön az orosz: drónokból épülhet egy keleti határzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. május. 12. 07:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","shortLead":"Az első magyar animációs dokumentumfilm Németország legnagyobb animációs filmfesztiválján aratott sikert.","id":"20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/883cd6f2-45de-40e6-aea8-6885ffd82baa.jpg","index":0,"item":"c59b5700-6cec-4631-8736-2cdbff19d946","keywords":null,"link":"/kultura/20250512_kek-pelikan-stuttgart-animacios-film-legjobb-mozifilm-dij","timestamp":"2025. május. 12. 09:25","title":"A Kék Pelikan nyerte a legjobb mozifilmnek járó díjat Stuttgartban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d1f0a9-7166-4789-8004-ca511515f8e2","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Április elsején Horváth László drogügyi kormánybiztos benyújtotta az új drogtörvény tervezetét, amelyet el is fogadott az Országgyűlés, és benne maradt az a kitétel is, hogy fogyasztó elkerülheti a büntetést, ha feldobja a dílerét. A Duma Aktuál csapata némi ornitológiai kitérő után elemezte a helyzetet. Mi lesz ezután a Trainspottinggal vagy Ganxsta Zolee munkásságával? Jön a DÁP mellé a DOPE? Mi lenne, ha a herbál a felsőbb, tehetősebb rétegek kábítószere lenne? És ami a legfontosabb: valóban segít az új szabályozás?","shortLead":"Április elsején Horváth László drogügyi kormánybiztos benyújtotta az új drogtörvény tervezetét, amelyet el is fogadott...","id":"20250510_duma-aktual-drogtorveny-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41d1f0a9-7166-4789-8004-ca511515f8e2.jpg","index":0,"item":"974f6f8c-536e-44bd-a3e9-e4bd5e35eaaf","keywords":null,"link":"/360/20250510_duma-aktual-drogtorveny-szigoritas","timestamp":"2025. május. 10. 19:30","title":"„A helyzet nagyon durva\" – felszívta magát a Duma Aktuál az új drogtörvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bess Truman óta nem láttak ilyen kevéssé aktív First Ladyt. ","shortLead":"Bess Truman óta nem láttak ilyen kevéssé aktív First Ladyt. ","id":"20250511_Melania-Trump-alig-tesz-eleget-a-First-Lady-feladatainak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43a1fa6e-0321-400a-b7ed-aa8f08cfcbad.jpg","index":0,"item":"587d1452-2af0-431e-82ec-d6ffd0f2f403","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Melania-Trump-alig-tesz-eleget-a-First-Lady-feladatainak","timestamp":"2025. május. 11. 18:19","title":"Melania Trump két hetet sem töltött a Fehér Házban férje beiktatása óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]