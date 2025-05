Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes politikus hirtelen arról kezdett beszélni: a Magyar Péter olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga a honvédelmi miniszter is közzétett, illetve a kormany.hu-n is megtalálható.","shortLead":"A fideszes politikus hirtelen arról kezdett beszélni: a Magyar Péter olyan hangfelvételt mutatott be, amit maga...","id":"20250511_Kocsis-Mate-szerint-a-Tisza-ukrajnai-kapcsolatai-sertik-az-orszag-szuverenitasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0936d32f-89be-48d0-bafd-dc84d04de2fc.jpg","index":0,"item":"5bf42e4e-4e24-44d0-bcaa-3e3a27f8bd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kocsis-Mate-szerint-a-Tisza-ukrajnai-kapcsolatai-sertik-az-orszag-szuverenitasat","timestamp":"2025. május. 11. 08:37","title":"Kocsis Máté szerint a Tisza ukrajnai kapcsolatai sértik az ország szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d0e71b-0952-49c3-ba76-7c5f38803e91","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az RMDSZ volt elnöke szerint árulásról nincs szó, de George Simionnal nem lehet együttműködni. ","shortLead":"Az RMDSZ volt elnöke szerint árulásról nincs szó, de George Simionnal nem lehet együttműködni. ","id":"20250512_marko-bela-erdely-rmdsz-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d0e71b-0952-49c3-ba76-7c5f38803e91.jpg","index":0,"item":"0df3ff11-5ba1-4663-826a-e76b8f8594ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_marko-bela-erdely-rmdsz-orban","timestamp":"2025. május. 12. 10:10","title":"Markó Béla: Orbán zavart keltett Erdélyben a tihanyi nyilatkozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a792028-a700-4f63-a7a2-d24ae3a39c6c","c_author":"Dévényi István","category":"360","description":"Gyurcsány Ferenc legsúlyosabb bűne, hogy másfél évtizedre ellopta a NER leváltásának reményét is – értékeli a volt miniszterelnök pályáját Dévényi István, a Magyar Hang munkatársa, a 2006-os politikai válság idején a Heti Válasz újságírója.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc legsúlyosabb bűne, hogy másfél évtizedre ellopta a NER leváltásának reményét is – értékeli a volt...","id":"20250511_Devenyi-Istvan-Gyurcsany-Ferenc-a-haromszoros-tolvaj-DK-Fidesz-NER-baloldal-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a792028-a700-4f63-a7a2-d24ae3a39c6c.jpg","index":0,"item":"842f7768-a149-4f13-a369-fabbaedf51bd","keywords":null,"link":"/360/20250511_Devenyi-Istvan-Gyurcsany-Ferenc-a-haromszoros-tolvaj-DK-Fidesz-NER-baloldal-ellenzek","timestamp":"2025. május. 11. 17:00","title":"Dévényi István: Gyurcsány Ferenc, a háromszoros tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai kezdőként lépett pályára a hazaiaknál, beadását Luis Diaz lőtte közvetlen közelről az üres kapuba.","shortLead":"Szoboszlai kezdőként lépett pályára a hazaiaknál, beadását Luis Diaz lőtte közvetlen közelről az üres kapuba.","id":"20250511_Szoboszlai-golpasszt-adott-dontetlennel-zarult-a-Liverpool-Arsenal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa.jpg","index":0,"item":"57cf8e15-3622-44d9-9857-3996bbc11429","keywords":null,"link":"/sport/20250511_Szoboszlai-golpasszt-adott-dontetlennel-zarult-a-Liverpool-Arsenal","timestamp":"2025. május. 11. 20:11","title":"Szoboszlai gólpasszt adott, döntetlennel zárult a Liverpool-Arsenal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a1777c-4409-4941-961d-236feca7a40b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, az elmúlt két hónapban javultak az amerikai elnök statisztikái.","shortLead":"Igaz, az elmúlt két hónapban javultak az amerikai elnök statisztikái.","id":"20250510_Donald-Trump-titkosszolgalatok-hirszerzes-ertekezlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4a1777c-4409-4941-961d-236feca7a40b.jpg","index":0,"item":"c8f052d1-7bfa-469a-8eed-58a341d1ee7e","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Donald-Trump-titkosszolgalatok-hirszerzes-ertekezlet","timestamp":"2025. május. 10. 12:18","title":"Donald Trump eddig mindössze 12-szer vett részt a napi hírszerzési értekezleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"351c9713-ea89-4215-94c6-3d4c35bec42b","c_author":"Németh András","category":"sport","description":"Marta Kosztjuk ukrán teniszezőnő, aki nyíltan kiállt az országa elleni orosz invázió ellen és nem volt hajlandó kezet fogni orosz vagy fehérorosz ellenfeleivel, kezet fogott Darja Kaszatkinával, miután pénteken 6-4 6-2-re legyőzte őt az olasz nyílt teniszbajnokság második fordulójában.","shortLead":"Marta Kosztjuk ukrán teniszezőnő, aki nyíltan kiállt az országa elleni orosz invázió ellen és nem volt hajlandó kezet...","id":"20250510_Egy-ukran-teniszezono-kezet-fogott-orosz-ellenfelevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/351c9713-ea89-4215-94c6-3d4c35bec42b.jpg","index":0,"item":"2d0dbc65-aa6c-4c94-969c-ba5f0bf6242e","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Egy-ukran-teniszezono-kezet-fogott-orosz-ellenfelevel","timestamp":"2025. május. 10. 18:14","title":"Egy ukrán teniszezőnő kezet fogott orosz ellenfelével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c55247e-fc73-4311-b8c0-43aa45489cca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az FTC labdarúgó csapata nagy küzdelemben 3:2 arányban legyőzte a hazai pályán játszó Paksot. A vereség azt jelenti, hogy a Paks már nem lehet bajnok, az első helyet már csak az FTC és a Puskás Akadémia szerezheti meg.","shortLead":"Az FTC labdarúgó csapata nagy küzdelemben 3:2 arányban legyőzte a hazai pályán játszó Paksot. A vereség azt jelenti...","id":"20250510_Az-FTC-ideigenben-gyozte-le-a-Paksot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c55247e-fc73-4311-b8c0-43aa45489cca.jpg","index":0,"item":"f623cc18-9e46-4308-97e0-7487d9c84458","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Az-FTC-ideigenben-gyozte-le-a-Paksot","timestamp":"2025. május. 10. 21:59","title":"Az FTC idegenben győzte le a Paksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1314475c-bf9d-4aa0-9c2a-33e778a7f68a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250511_1000-laptop-akku-savanyukaposzta-hatasa-demencia-latasvizsgalat-vaksag-szemmutet-chatgpt-egeszsegugyi-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1314475c-bf9d-4aa0-9c2a-33e778a7f68a.jpg","index":0,"item":"45753e47-7d63-467d-bc21-21b98e95e30a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_1000-laptop-akku-savanyukaposzta-hatasa-demencia-latasvizsgalat-vaksag-szemmutet-chatgpt-egeszsegugyi-tanacsok","timestamp":"2025. május. 11. 12:00","title":"Ez történt: Megvalósította a tökéletes rezsicsökkentést, most arról megy az egész háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]